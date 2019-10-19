19 Ekim gün ortası haber özetleri

'YPG/PKK'lı teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi' Milli Savunma Bakanlığınca, TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulduğu, buna rağmen YPG/PKK'lı teröristlerin son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. 'Barış Pınarı' enerji altyapılarının da güvenliğini sağlayacak BİLGESAM Araştırma Koordinatörü Semin, Barış Pınarı Harekatı'nın tamamlanmasının bölgedeki kritik enerji altyapılarının güvenliği açısından önemli olduğunu belirtti. Konuşmada Vodafone, mesajda TTMobil, yatırımda Turkcell zirvede Türkiye'de yılın ikinci çeyreğinde aylık ortalama 501 dakikayla abone başına en fazla konuşturan cep telefonu operatörü Vodafone olurken, 6 milyon 616 bin mesajla en fazla mesaj iletişimi sağlayan operatör TTMobil olarak öne çıktı. Doğu Akdeniz'in 'turizm yolu'nda sona yaklaşıldı Hatay'da iki turistik ilçeyi deniz kıyısından birbirine bağlayacak olan Arsuz-Samandağ kara yolu çalışmalarında sona gelindi. Harekat aleyhine 'savaştan etkilenen çocukların' fotoğraflarıyla manipülasyon Terör örgütü YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları, harekat aleyhine manipülasyon yapmak için bölgedeki "savaşlardan etkilenen çocuklar"ın fotoğraflarını çarpıttı.