THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

15 Temmuz'da Askeri Deniz Kulübü'nde yaşananların yeni görüntüleri

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Konya'daki üsten iki helikopterle hareket ederek, İstanbul'daki Moda Askeri Deniz Kulübü'nde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğünü basan ve aralarında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın da bulunduğu çok sayıda üst düzey komutanı rehin alan darbecilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ankara'da görülen Akıncı Üssü davası klasörleri arasına giren güvenlik kamera görüntüleri, baskını ve komutanların nasıl rehin alındığını saniye saniye gösteriyor.

Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...

Son Eklenen Haberler

Borsa haftaya nasıl başladı? İşte detaylar...
  1. Borsa haftaya nasıl başladı? İşte..
  2. Galatasaray Başkanı trafik kazası..
  3. Vampir Batı
  4. ABD'nin kuklası Selman'dan skandal..
  5. İçişleri Bakanlığı: 23 terörist...
  6. ‘Bedelli askerlik gündemimizde yok’
  7. Eski havacı albaylara operasyon! 25..
  8. Bir haftada 23 terörist öldürüldü
  9. Mısırlı akademisyen uyardı! Türkiye...
  10. İran'da akıllara durgunluk veren olay!..
  11. Adana'da trafik kazası: 10 kişi yaralı
  12. Borsa haftaya nasıl başladı?
  13. Çeyrek altın fiyatı haftaya nasıl..
  14. Dikkat! Yarın Ankara'da bazı yollar..
  15. Evlat edinmede "40 yaş" sınırı kalktı
  16. İhracat rakamları belli oldu!
  17. ‘‘Üniversitede PKK istemiyoruz’’ diyen..
  18. Ankara’da 1 Mayıs’ta bazı yollar..
  19. Katil İsrail 3 Filistin..
  20. Bahaneyi buldu! Kılıçdaroğlu bakın..