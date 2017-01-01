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Hasan Suver

Siyasetçi Hasan Suver kimdir?

Sürmene'de 1961 senesinde dünyaya gelen Suver, ilk ve ortaokul eğitimini Trabzon'da, lise eğitimini Samsun'da tamamladı. Hasan Suver, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümün'den mezun oldu.

Evli ve 3 kız çocuğu babası olan Suver, Fatih'te 1979 senesinden beri siyaset hayatına devam ediyor. AK Parti Fatih İlçe Teşkilatı ikinci kurucu üyesi olan Hasan Suver, 2004 yılındaki yerel seçimlerde Fatih Belediyesi meclis üyesi olarak seçildi.

Aynı seneden itibaren 3 dönemdir belediye meclis üyesi olarak görevini sürdüren Hasan Suver, Belediye Başkan Yardımcılığı ile Belediye Meclis Başkanlığı ve Fatih Belediyesi Başkan Vekilliği görevlerinde imzası bulunmaktadır. Son olarak 2018 yılında Fatih Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştır.

H

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