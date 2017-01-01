Altuğ Verdi, 1972 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi.

1989 senesinde Polis Kolejinden mezun olan Verdi, 1993 senesinde de Polis Akademisini bitirdi.

Başarılarla dolu bir kariyeri olan Altuğ Verdi, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28 Aralık 2016'da 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti.

İyi derece İngilizce bilen Altuğ Verdi, ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda Türkiye'yi temsil etti.

Evli ve bir kız babası Altuğ Verdi, 19 Ağustos 2017'deki kararnameyle Rize Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

11 Aralık 2018 tarihinde Verdi, bir “polis memuru” tarafından başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Altuğ Verdi, şehit oldu.