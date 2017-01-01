Aslen Üsküp’lü olduğu için ona Üsküplü denmiştir. Dizide Üsküplü karakterine İsmail Hacıoğlu oynuyor. Üsküplü güçlü ve deneyimli bir Türk subayıdır. Kut’ül Amare direnişinde çok kritik ve kilit bir rol oynayacaktır.

Hacıoğlu, Ayla filmindeki rolü ile kendinden çokça söz ettirmişti. Ayla filminde Süleyman karakterini oynamıştır. İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 tarihinde İstanbul'da Fatih'de ailesinin ilk çocuğu olarak doğmuştur. Babası eski Fenerbahçeli oyunculardan Memmet Hacıoğlu'dur. Babasına karşın İsmail koyu bir Galatasaraylıdır. Kardelen adında bir kız kardeşi vardır. Henüz 12 yaşında iken Dublaj yaparak para kazanmaya başladı. İsmail Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Orada iki sezon da tiyatro oyunlarında rol aldı. Bir sezon hocaları Aydoğan Tamer ve Erdal Duman'ın kurdukları özel tiyatroda, ardından da yine Duman'ın kurduğu İstanbul Gençlik Tiyatrosu'nda oynadı. 5 Şubat 2016 senesinde dansçı Duygu Kaya Kumarki ile hayatlarını birleştirmiştir.