Dünya
Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı! 9 ölü 9 yaralı
Pakistan'ın Bolan şehrinde meydana gelen bombalı saldırıda 9 polis hayatını kaybetti, 9 polis yarala..
Türkiye'den 'beyaz altın' resmen fışkırıyor! Hükümet kararını ilan etti: Deprem sonrası kullanılacak
Avrupa ülkesinin Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktar'ın kapısını çaldı! Sürpriz gelişme
Fiyatların da artması ile birlikte sahte ürünlerin sayısı da bir hayli arttı. Peki iPhone şarj aleti..
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Dünya
Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı! 9 ölü 9 yaralı
Pakistan'ın Bolan şehrinde meydana gelen bombalı saldırıda 9 polis hayatını kaybetti, 9 polis yarala..
Siyaset
Altılı masanın ilkesizliği! "Rezillikleri, üçkağıtçılıkları, sahtekarlıkları görüyor musunuz"
Gündem
Sermiyan Midyat Ersan Şen'i 'Hükümet Kadın'la tiye aldı! 'Ben bunu oynamıştım'
İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in adaylık için ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İ..
Güncel
Bir avuç azınlık Kadıköy'de toplandı! Deprem bölgesinde hizmet veren Diyanet personelini hedef aldılar
Yeniakit.com.tr İstanbul Kadıköy meydanında toplanan feminist dernekler, Diyanet İşleri Başkanlığ..
Gündem
Altılı Masa skeci gündem oldu! Akşener sahnesi çok fena
Bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin güdümündeki 6'lı masadaki cumhurbaşkanlığı adaylığı içi..
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Sözde kadın savunucusu sapkın yaşam destekçisi kadın dernekleri, Kadıköy meydanında toplanıp, Kahram..
Fazıl Say, yaptığı açıklama ile 6'lı masayı dağıtan İYİ Parti'ye ve Genel Başkan Meral Akşener'e 'dı..
Muhalif gazeteci Fatih Portakal, masayı dağıtan Meral Akşener ve diğer partilere sert tepki gösterdi..
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan inşaat kazısında şans eseri bir keşfe imza atıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı önc..
Afetzedelerin barındığı çadır kentlerde görev yapan Mehmetçik, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyo..
Sonbahar ve kış mevsimlerini kurak geçiren ülke geneli gibi Ege Bölgesi’nde da barajların önemli böl..
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ‘her şart altında eğitime devam’ yaklaşımı doğrultusunda deprem böl..
Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin öğrencinin okula gitmediğini tespit ettiği İstanbul’un İl Milli Eği..
Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili bugün idrak edilecek.
YazarlarHepsini Görüntüle
6.6 şiddetindeki depreme Adana'da yakalanıp büyük korku yaşayan ve art arda besmele çekerek korkusun..
Dünya HaberleriHepsini Görüntüle
ABD'nin Maryland eyaletinde bir yakıt tankerinin devrilmesi sonucu patlama meydana geldi. ABD'nin M..
Doğayı seven kafa dinlemek isteyenler bir de para kazanmak istiyorsanız bu Rona Adası tam da size gö..
Spor HaberleriHepsini Görüntüle
Başarılı oyuncunun menajeri de benzer bir açıklama yapmıştı: "Roberto'nun şu anda tek hedefi, sezonu..
İngiliz ekibi Newcastle United ve Brighton'un Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için sa..
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Kadın Aile HaberleriHepsini Görüntüle
Tükettiğiniz birçok besin aslında sağlığınızı doğrudan tehdit ediyor! Güne kahveyle başlayıp oturara..
Son zamanlarda pek çok kişi soğuk algınlığı, öksürük ve balgam sebebiyle sorun yaşadığını belirtiyor..
KarikatürHepsini Görüntüle
Ümraniye ve Fatih ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 17. yüzyıldan kalma olduğu değerlendirilen ..
Yeniakit.com.tr İstanbul Kadıköy meydanında toplanan feminist dernekler, Diyanet İşleri Başkanlığ..
Sözde kadın savunucusu sapkın yaşam destekçisi kadın dernekleri, Kadıköy meydanında toplanıp, Kahram..
Geçtiğimiz günlerde elektrikli araçlar için alınan karar Elon Musk'ın Tesla'sını zora soktu. Tesla'd..
UEDAŞ’ın uzun yıllardır sürdürdüğü “Trafolar Konuşuyor” projesi kapsamında trafolar, bu kez deprem b..
Bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin güdümündeki 6'lı masadaki cumhurbaşkanlığı adaylığı içi..
Başarılı oyuncunun menajeri de benzer bir açıklama yapmıştı: "Roberto'nun şu anda tek hedefi, sezonu..
Erzurum'da bulunan Tortum Gölü'nde kano yapan öğretmenlere, yaban ördeği eşlik etti.
Kahramanmaraş merkezli deprem pek çok bebeği, anne ve babasından ayırdı. Afet bölgesinden Mersin'e g..
Türkiye'yi sarsan deprem felaketi sonrası altın sahibi olan vatandaşlardan dikkat çeken kararlar gel..
Adana’da depremde zarar gören minareler tek tek kontrollü bir şekilde yıkılırken, bir minare iş yeri..
Diyarbakır'da bulunan Şeyh Mutahhar Camisi depremlerin ardından güçlendirildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, depremin hemen ardından sanayiciler ile deprem bölgesi arasında yardı..
Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından dünya rezervinin yüzde 74'ünün ülkemizde bulund..
Genç çift depremden 6 gün önce dünyaya gelen bebekleri sayesinde, yara almadan hasarlı binadan kurtu..
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif kar ve sis ulaşımı etkiliyor.
İngiliz ekibi Newcastle United ve Brighton'un Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için sa..
6.6 şiddetindeki depreme Adana'da yakalanıp büyük korku yaşayan ve art arda besmele çekerek korkusun..
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