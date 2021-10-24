  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Her yıl milyarlarcası boşa gidiyor! Tezekten ev yapacaklar
Uzman isimden kritik uyarı! Tuzu o zamandan önce yemeğe katmayın
Suudi Arabistan'ın Türkiye kararı bekleniyor
Yeni diziyle ilgili çarpıcı sözler: Türkiye'de yapılmış en iyi dizi
Hay Maşallah! Tek seferde 9 doğurdu
'Güzellik vitamini' olarak bilinen E vitamini içeren 10 besin
Caner Erkin'den şok hareket
Uğur Yücel Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki karakterini duyurdu! Dizi hayranları çılgına döndü
Hem cebinizden hem de canınızdan olabilirsiniz! Kombi kullanıcılarına hayati uyarılar
Soslu mısır tüketenler dikkat! Bakın neye yol açıyor
İpek böceğine zarar vermeden iplik ürettiler
WhatsApp'tan bomba özellik! Yakında...
Laikçi Seren Serengil, 40 yılda 2. kez doğruyu savundu “Zina yeniden suç olmalı”
İyot eksikliği zeka geriliğine neden olabilir
Öksürük problemi olanlara evde doğal çözüm! Anında kesiyor
‘Herkes ayrıldı’ sanmıştı! Teşkilat'a dönen oyuncudan ilk açıklama geldi
Çok konuşulacak iddia! Çin'in korona planı deşifre oldu
1 ay boyunca her gün elma yerseniz bakın ne oluyor! Resmen denendi
Mandalina kabuklarını koklarsanız bakın ne oluyor! Bundan sonra çöpe atmayın
Fox'un yeni dizisi El Kızı'nda skandal! Büyük tepki gördü
Tarih vererek kritik duyuruyu yaptı! Altın fiyatlarında sıcak gelişme
Kırmızı soğandan bulaşan virüs yeniden patlak verdi
Osman Sınav'ın yeni Kurtlar Vadisi dizisi Yalnız Kurt'ta karar verildi!
Metabolizmanın en büyük düşmanı! Bu gıdalar kesinlikle uzak durun
Altın fiyatlarında neler oluyor! İşte flaş gelişmeler
Mil-Diyanet-Sen'den Cumhuriyet'e tokat gibi "Diyanet" cevabı
Aktüel

Mil-Diyanet-Sen'den Cumhuriyet'e tokat g..

Mil-Diyanet-Sen, Cumhuriyet Gazetesi’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’na attığı çamura tokat gibi cevap..
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Dünya

ABD'de son korona bilançosu açıklandı..

ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 421 artışla 735 bin 799’a ulaştı...
Trabzon'da off-road heyecanı

Trabzon'da off-road heyecanı
Uslu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çirkin itham!

Uslu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çirkin itham!
Zonguldak'ta şiddetli yağış

Zonguldak'ta şiddetli yağış
ABD'li yönetmen hayran kaldı: Türkiye’de güzel bir dizi çekimi yapacağız

ABD'li yönetmen hayran kaldı: Türkiye’de güzel bir dizi çekimi yapacağız
Yangından çocuğunu kurtarmaya çalışan babanın yürek burkan ölümü

Yangından çocuğunu kurtarmaya çalışan babanın yürek burkan ölümü
Anız yangınında hayvanlar telef oldu

Anız yangınında hayvanlar telef oldu
İsrail güçleri son 3 ayda 1282 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri son 3 ayda 1282 Filistinliyi gözaltına aldı
Emekli 2022 Ocak'ta ne kadar zamlı maaş alacak?

Emekli 2022 Ocak'ta ne kadar zamlı maaş alacak?
Yurt genelinde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'

Yurt genelinde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'
Yargıtay'dan asgari ücret zammı kararı!

Yargıtay'dan asgari ücret zammı kararı!
Arka Sokaklar'da kriz patlak verdi! İsyan ederek ayrıldı

Arka Sokaklar'da kriz patlak verdi! İsyan ederek ayrıldı
GZT Giresunspor'da yenilmezlik serisi 4 maça çıktı

GZT Giresunspor'da yenilmezlik serisi 4 maça çıktı
Konya'da traktör kazası: Ölü ve yaralılar var

Konya'da traktör kazası: Ölü ve yaralılar var
Çocuk Covid vakalarında artış var

Çocuk Covid vakalarında artış var
Dünyanın en yaşlı maymunu öldü

Dünyanın en yaşlı maymunu öldü

Haber Akışı

Hepsini Görüntüle

18:19
Arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kardeş öldürüldü
18:20
Barcelona-Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Barcelona-Real Madrid maç sonucu
18:12
Trabzon'da off-road heyecanı
18:12
GSB sözlü sınav ne zaman 2021? GSB sözlü mülakat tarihleri
18:05
Heyecanlandıran görüntüler! Türkiye hedef uçak "Şimşek"i füzeye dönüştürdü
18:03
Bedelli askerlik yaşı kaç?
17:51
Skandal görüntüler sosyal medyaya düştü! İYİ Partili görevliler ile partililer arasında arbede
17:48
Saçlara parlaklık veren maske
17:28
İrmikli Hira Tatlısı tarifi, nasıl yapılır?
17:18
Girişimci kadınlara mikrokredi desteği
17:14
Lavantada ihracata hazırlanıyorlar
17:03
Hay Maşallah! Tek seferde 9 doğurdu
17:02
Ücretsiz "ata tohumu" dağıtıyor
16:55
Balonlarla oluşturulan Covid-19 virüs figürünü enjekte ile patlattılar
16:37
DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM 2021 DGS ek tercih sonuçları
16:35
'Güzellik vitamini' olarak bilinen E vitamini içeren 10 besin
16:31
Kılıçdaroğlu'ndan olay itiraf: Biz çözemedik derdinizi hükümet çözsün
16:30
Kılıçdaroğlu'ndan olay itiraf: Biz çözemedik derdinizi hükümet çözsün
16:29
Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
16:22
İBB bursu ne zaman yatacak verilecek 2021? İBB burs ilk taksit ödeme tarihleri 2021

Video Haberler

Hepsini Görüntüle

Bilim-Teknoloji

Heyecanlandıran görüntüler! Türkiye hedef uçak "Şimşek"i füzeye dönüştürdü

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen "ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi" füzeye ..

Heyecanlandıran görüntüler! Türkiye hedef uçak

Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan olay itiraf: Biz çözemedik derdinizi hükümet çözsün

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP milletvekillerini İzmir'de resmen sokağa çı..

Kılıçdaroğlu'ndan olay itiraf: Biz çözemedik derdinizi hükümet çözsün

Bilim-Teknoloji

Hem cebinizden hem de canınızdan olabilirsiniz! Kombi kullanıcılarına hayati uyarılar

Kış mevsimi sebebiyle doğal gaz kombi kullanımı artmaya başladı. Uzmanlar petek ve kombilerin bakımı..

Hem cebinizden hem de canınızdan olabilirsiniz! Kombi kullanıcılarına hayati uyarılar

Gündem

Serdar Ortaç konseri sonrası yumruklar havada uçuştu

Serdar Ortaç'ın verdiği konser sonrası izleyenler birbirine girdi. Konserden çok yaşanan kavganın ko..

Serdar Ortaç konseri sonrası yumruklar havada uçuştu

Medya

Laikçi Seren Serengil, 40 yılda 2. kez doğruyu savundu “Zina yeniden suç olmalı”

Katıldığı televizyon programında yaptığı çıkışlarla kendi cemiyetine ters köşe yaptıran Seren Sereng..

Laikçi Seren Serengil, 40 yılda 2. kez doğruyu savundu “Zina yeniden suç olmalı”

Gündem

Allah düştüğün bu duruma bir daha düşürmesin Temel Bbey’den Kılıçdaroğlu’nu aratmayan gaf

Siyasilerin Mercedes marka makam araçları kullanmasını eleştiren Temel Karamollaoğlu, kendi makam ar..

Allah düştüğün bu duruma bir daha düşürmesin Temel Bbey’den Kılıçdaroğlu’nu aratmayan gaf

Gündem Haberleri

Hepsini Görüntüle

10 büyükelçi hangi ülkelerin? İstenmeyen 10 büyükelçi kimdir?
Gündem

10 büyükelçi hangi ülkelerin? İstenmeyen..

10 büyükelçi ne dedi? 10 büyükelçi hangi ülkeye ait? Gezi ihaneti başta olmak üzere 15 Temmuz hain d..
Kar mı yağacak? Hangi illerde kar yağacak?
Gündem

Kar mı yağacak? Hangi illerde kar yağaca..

Kar ne zaman nereye yağacak? Havalar soğumaya başladı. Pek çok ilde yağış var. Vatandaşlar kar yağış..
Mehmetçik'ten Kosova'daki öğrencilere kırtasiye yardımı
Gündem

Mehmetçik'ten Kosova'daki öğrencilere kı..

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, ilköğretim öğrencil..
Prof. Dr. Attar: Ermenistan, Karabağ’daki 40 milyona yakın kitabı, çok önemli tarihi eserleri tahrip etti
Gündem

Prof. Dr. Attar: Ermenistan, Karabağ’dak..

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenle..
Yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Gündem

Yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18..

Balıkesir'de salça yüklü tırdan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 aracın çarpışması sonucu bi..
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getir..

İçişleri Bakanı Soylu, "Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca ka..
İsrail güçleri son 3 ayda 1282 Filistinliyi gözaltına aldı
Aktüel

İsrail güçleri son 3 ayda 1282 Filistinl..

İsrail güçlerinin son üç ayda işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te düzenlediği operasyonlard..
Emekli 2022 Ocak'ta ne kadar zamlı maaş alacak?
Ekonomi

Emekli 2022 Ocak'ta ne kadar zamlı maaş ..

Emekli maaşı zammı 2022 ne kadar olacak? Milyonlarca memur, kamu çalışanı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri..
Yurt genelinde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'
Gündem

Yurt genelinde 'Türkiye Güven Huzur Uygu..

Genel asayişin, kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde eş zam..
Yargıtay'dan asgari ücret zammı kararı!
Ekonomi

Yargıtay'dan asgari ücret zammı kararı!..

Vasıflı işçelere ne kadar zam yapılır? Vasıflı çalışan asgari ücret zammı mı alır? soruları 2021 yıl..
Arka Sokaklar'da kriz patlak verdi! İsyan ederek ayrıldı
Medya

Arka Sokaklar'da kriz patlak verdi! İsya..

Son dönemde verdiği mesajlarla tepkilerin odağındaki yapım olan Arka Sokaklar'da büyük kriz patlak v..
GZT Giresunspor'da yenilmezlik serisi 4 maça çıktı
Spor

GZT Giresunspor'da yenilmezlik serisi 4 ..

Süper Ligin 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan GZT Giresunspor, yenilmez..

Siyaset Haberleri

Hepsini Görüntüle

Yerel Haberler

Hepsini Görüntüle

Dünya Haberleri

Hepsini Görüntüle

Denizaltından fırlatıldı! Kuzey Kore’nin gerilimi arttırması sonrası çağrı yaptılar

Denizaltından fırlatıldı! Kuzey Kore’nin gerilimi arttırması sonrası çağrı yaptılar
Umreye izin var mı? Türkiye’den umreye ne zaman gidilecek? Umre kayıtları 2021 202

Umreye izin var mı? Türkiye’den umreye ne zaman gidilecek? Umre kayıtları 2021 202
Türkiye hamlesi Mısır'ı panikletti! Bölgede işler karıştı

Türkiye hamlesi Mısır'ı panikletti! Bölgede işler karıştı
ABD’de bir kişinin öldüğü 'Rust' filminin setinde daha önce de gerçek mermi kullanıldığı iddia edildi

ABD’de bir kişinin öldüğü 'Rust' filminin setinde daha önce de gerçek mermi kullanıldığı iddia edildi
Amerikan vatandaşları Afgan mültecilere sponsor olabilecek

Amerikan vatandaşları Afgan mültecilere sponsor olabilecek
Kayıp olarak aranıyordu! Midesinden çıkarıldı

Kayıp olarak aranıyordu! Midesinden çıkarıldı
Ultra gerçekçi robot Ai-Da, Mısır ile İngiltere'yi karşı karşıya getirdi! Gözaltına alındı

Ultra gerçekçi robot Ai-Da, Mısır ile İngiltere'yi karşı karşıya getirdi! Gözaltına alındı
Şoke eden olay! Kaybolan balıkçı, dev hayvanın midesinden çıktı

Şoke eden olay! Kaybolan balıkçı, dev hayvanın midesinden çıktı
İsrail, İran’a saldırı için 1.5 milyar $ ayırdı

İsrail, İran’a saldırı için 1.5 milyar $ ayırdı
İsrail’den bıraktığı anneye evlat işkencesi

İsrail’den bıraktığı anneye evlat işkencesi
Kayıp olarak aranıyordu! Midesinden çıkarıldı
Dünya

Kayıp olarak aranıyordu! Midesinden çıka..

Brezilya'nın Amazonas eyaletinde kaçırılan balıkçı Elias Araujo, 16 Ekim'de kaybolduktan sonra arama..
Ultra gerçekçi robot Ai-Da, Mısır ile İngiltere'yi karşı karşıya getirdi! Gözaltına alındı
Dünya

Ultra gerçekçi robot Ai-Da, Mısır ile İn..

Sergi için Mısır'a götürülen dünyanın ilk ultra gerçekçi robot sanatçısı Ai-Da'nın ülkeye girişine i..
Şoke eden olay! Kaybolan balıkçı, dev hayvanın midesinden çıktı
Dünya

Şoke eden olay! Kaybolan balıkçı, dev ha..

Brezilya'nın Amazonas eyaletinde balıkçılık yapan Elias Araujo, 16 Ekim tarihinde kayboldu. Rio Negr..

Spor Haberleri

Hepsini Görüntüle

Barcelona-Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Barcelona-Real Madrid maç sonucu
Spor

Barcelona-Real Madrid maçı kaç kaç bitti..

La Liga'nın 10.haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Futbolseverler Barcelona-Re..
Trabzon'da off-road heyecanı
Spor

Trabzon'da off-road heyecanı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun düzenlediği Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışları, Tr..
Karagümrük-Atakaş Hatayspor sonucu! Karagümrük-Atakaş Hatayspor maçı ne oldu?
Spor

Karagümrük-Atakaş Hatayspor sonucu! Kara..

Süper Ligin 10. hafta karşılaşmasında Karagümrük, Hataysporu konuk etti. Karagümrük-Hatayspor maçı k..

Ekonomi Haberleri

Hepsini Görüntüle

GSB sözlü sınav ne zaman 2021? GSB sözlü mülakat tarihleri

GSB sözlü sınav ne zaman 2021? GSB sözlü mülakat tarihleri
İBB bursu ne zaman yatacak verilecek 2021? İBB burs ilk taksit ödeme tarihleri 2021

İBB bursu ne zaman yatacak verilecek 2021? İBB burs ilk taksit ödeme tarihleri 2021
MTÜ öğretim üyeleri alacak

MTÜ öğretim üyeleri alacak
Tam 270 taşınmazını kiraya veriyor

Tam 270 taşınmazını kiraya veriyor
Haymana çeşmesi ayağa kaldırılıyor

Haymana çeşmesi ayağa kaldırılıyor
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alacak
Diyanet imam müezzin kayyım Kur’an öğreticisi alımı taban puanları 2021

Diyanet imam müezzin kayyım Kur’an öğreticisi alımı taban puanları 2021
Diyanet alım başvuruları ne zaman 2021 imam müezzin Kur’an kursu öğreticisi alımları

Diyanet alım başvuruları ne zaman 2021 imam müezzin Kur’an kursu öğreticisi alımları
Emekli maaşı ne kadar? 2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı ne kadar? 2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak?
2022 yılında asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret AGİ

2022 yılında asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret AGİ

Kadın Aile Haberleri

Hepsini Görüntüle

Saçlara parlaklık veren maske
Kadın - Aile

Saçlara parlaklık veren maske

Saçlarınıza ışık saçan bir parlaklık katacak ve hızlı büyümesini sağlayacak bir tarifle karşınızdayı..
İrmikli Hira Tatlısı tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

İrmikli Hira Tatlısı tarifi, nasıl yapıl..

Hem şerbetli hem de hamurlu tatlı sevenlerin gözbebeği olan kolay hazırlanışı ve yüksek lezzetiyle ç..
Girişimci kadınlara mikrokredi desteği
Kadın - Aile

Girişimci kadınlara mikrokredi desteği..

Türkiye İsrafı Önleme Vakfının (TİSVA), dar gelirli kadınların küçük sermayelerle kendi işini kurmas..
Günün Karikatürü - Yeni Akit
Günün Karikatürü - Yeni Akit
Tek fotoğrafla susturdular! Algı yapmaya çalışan Fatih Altaylı perte çıktı
Gündem

Tek fotoğrafla susturdular! Algı yapmaya çalışan Fatih Altaylı perte çıktı

Fransa'da ekonominin güllük gülistanlık olduğunu söyleyerek Türkiye aleyhine algı oluşturmaya çalışan Fatih Altaylı'ya hiç ummadığı bir ceva..
Allah düştüğün bu duruma bir daha düşürmesin! Temel Bey’den Kılıçdaroğlu’nu aratmayan gaf
Gündem

Allah düştüğün bu duruma bir daha düşürmesin! Temel Bey’den Kılıçdaroğlu’nu aratmayan gaf

Siyasilerin Mercedes marka makam araçları kullanmasını eleştiren Temel Karamollaoğlu, kendi makam aracının markası sorulunca büyük bir çeliş..
Dışa bağımlılığı bitirecek adım! Artık Türkiye'de yapılacak
Teknoloji

Dışa bağımlılığı bitirecek adım! Artık Türkiye'de yapılacak

Türkiye'den savunma sanayii, inşaat ve enerji sektöründeki birçok firmanın yurt dışına bağımlılığını bitirecek tarihi bir hamle daha geldi. ..
Kimden yanasınız? 10 büyükelçiye ‘iyi’ sekreter
Gündem

Kimden yanasınız? 10 büyükelçiye ‘iyi’ sekreter

Milliyetçi görünümlü İyi Partili Moskova eski büyükelçisi Aydın Sezgin, Türk yargısını hedef alan ve skandal Osman Kavala talepleriyle tepki..
Lavantada ihracata hazırlanıyorlar
Kadın - Aile

Lavantada ihracata hazırlanıyorlar

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, peyzaj amacıyla 15 kökle başladığı üretimi 15 bin köke ulaştıran b..
Hay Maşallah! Tek seferde 9 doğurdu
Yaşam

Hay Maşallah! Tek seferde 9 doğurdu

Fas’ın Kazablanka kentinde 5 Mayıs’ta 5’ı kız, 4’ü erkek olmak üzere toplamda 9 bebek dünyaya getire..
Ücretsiz "ata tohumu" dağıtıyor
Kadın - Aile

Ücretsiz "ata tohumu" dağıtıyor

Konya'da yaşayan 49 yaşındaki Sema Günbaş, 6 yıldır bahçesinde yetiştirerek çoğalttığı çeşitli ata t..
Balonlarla oluşturulan Covid-19 virüs figürünü enjekte ile patlattılar
Sağlık

Balonlarla oluşturulan Covid-19 virüs fi..

Trabzon’da düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler, balonlarla oluşturulan Covid-19 virüs figürünü..
DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM 2021 DGS ek tercih sonuçları
Eğitim

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklan..

2021 DGS ek tercihleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapıldı. ÖSYM 2021 DGS ek tercih başvurusu..
'Güzellik vitamini' olarak bilinen E vitamini içeren 10 besin
Kadın - Aile

'Güzellik vitamini' olarak bilinen E vit..

SOMON Somon E vitamini ile doludur. 200 gramlık bir somon, günlük E vitamini ihtiyacının yüzde 16'sı..
Kılıçdaroğlu'ndan olay itiraf: Biz çözemedik derdinizi hükümet çözsün
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan olay itiraf: Biz çözem..

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP milletvekillerini İzmir'de resmen sokağa çı..
Kılıçdaroğlu'ndan olay itiraf: Biz çözemedik derdinizi hükümet çözsün
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan olay itiraf: Biz çözem..

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP milletvekillerini İzmir'de resmen sokağa çı..
Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Yerel

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangı..

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İBB bursu ne zaman yatacak verilecek 2021? İBB burs ilk taksit ödeme tarihleri 2021
Ekonomi

İBB bursu ne zaman yatacak verilecek 202..

2021 İBB burs 1. taksit ne zaman verilecek? İBB burs başvurusu yapan öğrenciler 2021 İBB burs sonuçl..
Kazanlar pekmez üretimi için kaynıyor
Kadın - Aile

Kazanlar pekmez üretimi için kaynıyor

Isparta’da üzümün pekmez yolculuğu başlarken, merkeze bağlı Yakaören köyünde yüzyıllardır devam eden..
Karagümrük-Atakaş Hatayspor sonucu! Karagümrük-Atakaş Hatayspor maçı ne oldu?
Spor

Karagümrük-Atakaş Hatayspor sonucu! Kara..

Süper Ligin 10. hafta karşılaşmasında Karagümrük, Hataysporu konuk etti. Karagümrük-Hatayspor maçı k..
İBB burs sonuçları 2021 sorgulama sayfası! 2021 İBB burs başvuru sonucu
Eğitim

İBB burs sonuçları 2021 sorgulama sayfas..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB genç üniversiteli eğitim bursu adı altında üniversiteli öğrencile..
MTÜ öğretim üyeleri alacak
Ekonomi

MTÜ öğretim üyeleri alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun..
Tam 270 taşınmazını kiraya veriyor
Ekonomi

Tam 270 taşınmazını kiraya veriyor

Mülkiyeti Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 270 taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. M..
Bu tarif ile hastalıklara savaş açın
Kadın - Aile

Bu tarif ile hastalıklara savaş açın

Bağışıklık sistemi vücuda girmeye çalışan tüm maddeleri tanır, ayrıştırır ve zararlı gördüklerini yo..
Haymana çeşmesi ayağa kaldırılıyor
Ekonomi

Haymana çeşmesi ayağa kaldırılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Altındağ ilçesinde bulu..
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alacak
Ekonomi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü persone..

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul ilindeki personel ihtiyacı bulunan Tapu ..
Ekşi Sözlük'te büyük alçaklık! Cami olarak işe yaramıyor, Ayasofya'yı satalım
Gündem

Ekşi Sözlük'te büyük alçaklık! Cami olar..

Manevi değerler hakkında çirkin yorumlarla gündeme gelen Ekşi Sözlük'te skandal bir başlık açıldı...
Safi Arpaguş kimdir? İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş nereli hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Safi Arpaguş kimdir? İstanbul Müftüsü Sa..

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Müftülüğüne atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş’a cüb..
Hem cebinizden hem de canınızdan olabilirsiniz! Kombi kullanıcılarına hayati uyarılar
Bilim-Teknoloji

Hem cebinizden hem de canınızdan olabili..

Kış mevsimi sebebiyle doğal gaz kombi kullanımı artmaya başladı. Uzmanlar petek ve kombilerin bakımı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay