Bilim-Teknoloji
Heyecanlandıran görüntüler! Türkiye hedef uçak "Şimşek"i füzeye dönüştürdü
TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen "ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi" füzeye ..
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Bilim-Teknoloji
Heyecanlandıran görüntüler! Türkiye hedef uçak "Şimşek"i füzeye dönüştürdü
TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen "ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi" füzeye ..
Siyaset
Kılıçdaroğlu'ndan olay itiraf: Biz çözemedik derdinizi hükümet çözsün
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP milletvekillerini İzmir'de resmen sokağa çı..
Bilim-Teknoloji
Hem cebinizden hem de canınızdan olabilirsiniz! Kombi kullanıcılarına hayati uyarılar
Kış mevsimi sebebiyle doğal gaz kombi kullanımı artmaya başladı. Uzmanlar petek ve kombilerin bakımı..
Gündem
Serdar Ortaç konseri sonrası yumruklar havada uçuştu
Serdar Ortaç'ın verdiği konser sonrası izleyenler birbirine girdi. Konserden çok yaşanan kavganın ko..
Medya
Laikçi Seren Serengil, 40 yılda 2. kez doğruyu savundu “Zina yeniden suç olmalı”
Katıldığı televizyon programında yaptığı çıkışlarla kendi cemiyetine ters köşe yaptıran Seren Sereng..
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10 büyükelçi ne dedi? 10 büyükelçi hangi ülkeye ait? Gezi ihaneti başta olmak üzere 15 Temmuz hain d..
Kar ne zaman nereye yağacak? Havalar soğumaya başladı. Pek çok ilde yağış var. Vatandaşlar kar yağış..
Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, ilköğretim öğrencil..
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenle..
Balıkesir'de salça yüklü tırdan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 aracın çarpışması sonucu bi..
İsrail güçlerinin son üç ayda işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te düzenlediği operasyonlard..
Emekli maaşı zammı 2022 ne kadar olacak? Milyonlarca memur, kamu çalışanı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri..
Genel asayişin, kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde eş zam..
Vasıflı işçelere ne kadar zam yapılır? Vasıflı çalışan asgari ücret zammı mı alır? soruları 2021 yıl..
Son dönemde verdiği mesajlarla tepkilerin odağındaki yapım olan Arka Sokaklar'da büyük kriz patlak v..
YazarlarHepsini Görüntüle
İYİ Parti'nin dördüncü kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte arbede yaşandı. Ortaya atıl..
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP milletvekillerini İzmir'de resmen sokağa çı..
Dünya HaberleriHepsini Görüntüle
Brezilya'nın Amazonas eyaletinde kaçırılan balıkçı Elias Araujo, 16 Ekim'de kaybolduktan sonra arama..
Sergi için Mısır'a götürülen dünyanın ilk ultra gerçekçi robot sanatçısı Ai-Da'nın ülkeye girişine i..
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La Liga'nın 10.haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Futbolseverler Barcelona-Re..
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun düzenlediği Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışları, Tr..
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Saçlarınıza ışık saçan bir parlaklık katacak ve hızlı büyümesini sağlayacak bir tarifle karşınızdayı..
Hem şerbetli hem de hamurlu tatlı sevenlerin gözbebeği olan kolay hazırlanışı ve yüksek lezzetiyle ç..
KarikatürHepsini Görüntüle
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, peyzaj amacıyla 15 kökle başladığı üretimi 15 bin köke ulaştıran b..
Fas’ın Kazablanka kentinde 5 Mayıs’ta 5’ı kız, 4’ü erkek olmak üzere toplamda 9 bebek dünyaya getire..
Konya'da yaşayan 49 yaşındaki Sema Günbaş, 6 yıldır bahçesinde yetiştirerek çoğalttığı çeşitli ata t..
Trabzon’da düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler, balonlarla oluşturulan Covid-19 virüs figürünü..
2021 DGS ek tercihleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapıldı. ÖSYM 2021 DGS ek tercih başvurusu..
SOMON Somon E vitamini ile doludur. 200 gramlık bir somon, günlük E vitamini ihtiyacının yüzde 16'sı..
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP milletvekillerini İzmir'de resmen sokağa çı..
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP milletvekillerini İzmir'de resmen sokağa çı..
Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
2021 İBB burs 1. taksit ne zaman verilecek? İBB burs başvurusu yapan öğrenciler 2021 İBB burs sonuçl..
Isparta’da üzümün pekmez yolculuğu başlarken, merkeze bağlı Yakaören köyünde yüzyıllardır devam eden..
Süper Ligin 10. hafta karşılaşmasında Karagümrük, Hataysporu konuk etti. Karagümrük-Hatayspor maçı k..
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB genç üniversiteli eğitim bursu adı altında üniversiteli öğrencile..
Malatya Turgut Özal Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun..
Mülkiyeti Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 270 taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. M..
Bağışıklık sistemi vücuda girmeye çalışan tüm maddeleri tanır, ayrıştırır ve zararlı gördüklerini yo..
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Altındağ ilçesinde bulu..
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul ilindeki personel ihtiyacı bulunan Tapu ..
Manevi değerler hakkında çirkin yorumlarla gündeme gelen Ekşi Sözlük'te skandal bir başlık açıldı...
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Müftülüğüne atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş’a cüb..
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