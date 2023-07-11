Medya
Ersan Şen isyan etti: Dünyanın en başarısız muhalefeti Türkiye'de
Muhalif tarzıyla bilinen Ceza Hukukçusu Ersan Şen, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında ana muhalefet..
Ev, arsa fiyatları: Altından 3 kat fazla para kazandırdı, taşı toprağı çok kıymetli olmaya başladı! Altını geçti
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Medya
Ersan Şen isyan etti: Dünyanın en başarısız muhalefeti Türkiye'de
Muhalif tarzıyla bilinen Ceza Hukukçusu Ersan Şen, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında ana muhalefet..
Eğitim
Kızlara özel okul kurulacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cevapladı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'de eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Te..
Yaşam
3 buçuk metrelik yılan böyle yakalandı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanın depo bölümünde bulunan yaklaşık 3 buçuk metrelik yıla..
Yaşam
Güneşte kızan yağda yumurta böyle pişti
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkları anlatmak isteyen bir vatandaş güneşle kızan yağd..
Yaşam
Adana'da akıl almaz şov! Bilezik değil yılan taktı
Adana'da yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle yılanlar görülmeye devam ederken, bir kişinin yılanı kolun..
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Muğla'nın Milas ilçesinde bir çiftçinin traktörüyle sürdüğü tarlada, 2400 yıllık olduğu değerlendiri..
Muş'un Bulanık ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret..
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bayramda 30 bin 529 personelimizle yollarımızın güvenliği için gerek..
Malatya'da saat 9 dakika arayla 3,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı, birçok..
Van Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle yürütülen proje kapsamında, ..
Ardahan'ın yaklaşık 2 bin rakımdaki doğası, yağmurların ardından zengin bitki örtüsü ve çiçeklerle r..
Bartın'da sağanağın etkisiyle taşan Bartın Irmağı'nın denize sürüklediği atıklar, İnkumu Sahili'nde ..
Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının tabutları defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı.....
YazarlarHepsini Görüntüle
ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, İstanbul'daki vatandaşlara, "Bu Pazar İstanbul Büyükşehir Bel..
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin düzenlediği kahvaltılı programa katıldı. İn..
Dünya HaberleriHepsini Görüntüle
Afrika ülkesi Kongo, yeraltı zenginlikleriyle bir mineral deposu gibi. Hepsi gelecekteki zenginliğin..
Almanya’da yaklaşık 160 yıl önce imal edilerek baskı makinesi olarak hizmet verdikten sonra İkinci D..
Spor HaberleriHepsini Görüntüle
BAE'nin en büyük şirketi Beşiktaş'a dev bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Detaylar belli oldu...
Son dönemde ülke gündeminde uzun bir süre yer bulan Rus doğalgaz ve petrol şirketi Gazprom'dan Türk ..
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Kadın Aile HaberleriHepsini Görüntüle
Yaz aylarında karşımıza çıkan bamya bir sebze olarak çok fazla faydaya sahiptir. Fakat son yıllarda ..
Son zamanlarda bir hayli erkeğin ve kadının fobili düşü olan saç dökülmesi için binbir cinsli çözüm ..
KarikatürHepsini Görüntüle
Ekonomik daralma birçok ülkeyi etkisi altına almaya devam ederken iflas haberleri de bitmek bilmiyor..
‘Seyahatsever’ projesi çerçevesinde gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara gelmeye başl..
NASA'daki bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma dünyayı tam anlamıyla dehşete düşürdü...
Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı, birçok..
Van Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle yürütülen proje kapsamında, ..
Ardahan'ın yaklaşık 2 bin rakımdaki doğası, yağmurların ardından zengin bitki örtüsü ve çiçeklerle r..
Bartın'da sağanağın etkisiyle taşan Bartın Irmağı'nın denize sürüklediği atıklar, İnkumu Sahili'nde ..
Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının tabutları defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı.....
Selde sürüklenen kamyondan komşusunun uzattığı çarşafla kurtulan kişi yaşadıklarını anlattı...
11 Temmuz Salı günüyle ilgili bazı iller için çok ama çok kritik bir uyarı yapıldı. Saat bile verild..
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'de eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Te..
İngiltere, İran’dan kaçırılan Sasani dönemine ait tarihi eseri 35 sene sonra iade etti.
BAE'nin en büyük şirketi Beşiktaş'a dev bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Detaylar belli oldu...
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanın depo bölümünde bulunan yaklaşık 3 buçuk metrelik yıla..
Son zamanlarda Ankara Savaşı'nın nerede yapıldığı sorusunun cevabı daha çok araştırılmaya başlandı. ..
Düzce’de sağanak yağışlar sonrası Melen Çayı taştı. Taşkın yüzünden oluşan selde bir kolonya fabrika..
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlık binasında 2017 yılından itib..
Ukrayna-Rusya savaşında Bayraktar TB2 SİHA'lar karşısında zor anlar yaşayan Moskova yönetiminden küs..
Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programının (UNDP) 1989'da BM Genel Kuruluna sunduğu önerinin kabu..
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