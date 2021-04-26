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Yunan spiker: Türk devletlerinin birleşmemesi için bunu yapmalıyız
Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türk devletlerinin birleşmemesi için Ermenistan desteklenmeli" de..
Kanadalı bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada, diş eti iltihabının Covid-19'dan ö..
Fransa'daki performansıyla dev kulüplerin dikkatini üzerine çeken Burak Yılmaz'a, David Beckham’ın s..
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Güncel
Yunan spiker: Türk devletlerinin birleşmemesi için bunu yapmalıyız
Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türk devletlerinin birleşmemesi için Ermenistan desteklenmeli" de..
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HÜDA PAR'dan tepki:
Farkına varılmalı
HÜDA PAR, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını sözde"soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterd..
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Ahmet Hakan: Hiçbir güç Türkiye'de bunu yapamazdı
Ahmet Hakan, ABD Başkanı Joe Biden'ın skandal soykırım açıklamasıyla Türkiye'deki rakip siyasileri s..
Dünya
Ruslar ortalığı karıştıracak iddiayı ortaya attı! ABD savaş gemileri yola çıktı
Donbas'taki Rusya-Ukrayna krizi durulmuşken ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Rus ba..
Dünya
Rusya'dan 'sözde
soykırım' açıklaması
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını skandal bir şekilde 'soykır..
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İstanbul depremi konusunda uzmanlar sık sık uyarılarda bulunmakta. İstanbul’da meydana gelecek 7.5 b..
Son dakika haberine göre, Sputnik V aşısını Türkiye'de üretmek için Viscoran ilaç şirketiyle anlaştı..
Ramazan Bayramında yasak olacak mı? Tam kapanma olacak mı? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğin..
Arefe günü ne zaman? Ramazan bayramında 9 gün tatil olacak mı? sorusu mübarek Ramazan ayının ortalar..
Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nın düzenlendiği bölgede, teröristler tarafından daha..
Denizli’de bir metal atölyesinden her sabah ağır demir parçalarını çalan at arabalı hırsızlar, günle..
İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 496 artarak 70 bin..
Verici takılamayan küçük kuşlar, göç yollarının incelenmesi için İstanbul'da halkalanıyor. İstanbul ..
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 101 düzensiz göçmen yakalandı...
YazarlarHepsini Görüntüle
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kanal 24 canlı yayınında konuştu. CHP'li İBB Başk..
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı..
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Almanya'nın Duisburg şehrinde yaşayan 43 yaşındaki iş adamı Emre Tümsek, iş yerinin önünde polis şid..
Eski Şehir'de bulunan Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılındığı sırada çok sayıda Filistinli, Şam Ka..
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 34. haftasında Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın kaydettiği golle..
TFF 1. lig’de sezonun sonuna yaklaşılmasıyla birlikte büyük bir heyecan söz konusu. Süper Lig’de han..
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Çiğ yumurta faydaları zararları | Pek çok kişi yumurtayı çiğ olarak tüketmenin daha yararlı olduğunu..
Ramazan ayında iftardan sonra tatlı tarifleri arama motorunda sorgulanıyor. Sütlü tatlılar denildiği..
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kısıtlama kararları ..
Rus aşısının yan etkileri nelerdir? Türkiye’de kısa bir süre içiresinde Sputnik V aşısı da kullanılm..
Ahmet Hakan, ABD Başkanı Joe Biden'ın skandal soykırım açıklamasıyla Türkiye'deki rakip siyasileri s..
Kamu personeli işçi alımı kamu işçi alımları haberi. Kamuya personel alımı yapan kamu kurumlarının i..
Sputnik V aşısı ne zaman kullanılacak? Türkiye, Sputnik V aşısını kullanmaya karar verdi. Sağlık Bak..
Kanada'da yer alan McGill Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yaygın bir hastalık olan diş eti iltiha..
Pembe ay tutulması ne zaman? 2021'in ilk Süper Ay'ı gerçekleşecek. Pek çok kişi Süper Ay'ın ne olduğ..
Donbas'taki Rusya-Ukrayna krizi durulmuşken ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Rus ba..
TOKİ, 100 Bin Sosyal Konut kapsamında Kayseri Kocasinan konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Kay..
Liselerde yüz yüze sınavlar iptal mi? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle 8. ve 12.sınıfl..
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını skandal bir şekilde 'soykır..
AÖL 3. dön kayıt yenilem ne zaman 2021? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL 3. dönem kayıt yenilem..
Yüz yüze eğitim ne zaman? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle iki haftadır ülkemizde kısm..
Kamu işçi ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Kamu işçi ikramiyeleri 2021 ne kadar? soruları Rama..
AVM çalışma gün ve saatleri | Koronavirüs salgınında kalabalıklardan uzak durmak son derece önemli. ..
Türkiye'yi soykırımcı olmakla suçlayan ABD Başkanı Joe Biden'a piyanist Fazıl Say'dan tokat gibi bir..
Taban puanları, üniversite adaylarının almış oldukları puanlar ile hangi üniversitelerin, hangi bölü..
AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 1. ve 2. dönem sınavları g..
İstanbul Sultangazi’de viraja hızlı giren hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kayb..
LGS sınavına nerede gireceğim? Milli Eğitim Bakanlığı 5-14 Nisan tarihleri arasında LGS kayıtlarını ..
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