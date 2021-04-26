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Afganistan'da bombalı saldırı

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16:41
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16:41
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16:31
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16:28
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16:15
Kamu personel alımı başvurusu! Sayıştay kamu işçisi alım şartları
16:15
Rus aşını ne zaman Türkiye'de üretilecek?
16:05
Riski arttırıyor! Koronavirüsün en çok faydalandığı hastalık…
16:03
Süper ay tutulması nedir? Süper Ay tutulması nelere saat kaçta görülecek?
16:01
Ruslar ortalığı karıştıracak iddiayı ortaya attı! ABD savaş gemileri yola çıktı
15:49
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Farkına varılmalı

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Ahmet Hakan: Hiçbir güç Türkiye'de bunu yapamazdı

Ahmet Hakan, ABD Başkanı Joe Biden'ın skandal soykırım açıklamasıyla Türkiye'deki rakip siyasileri s..

Ahmet Hakan: Hiçbir güç Türkiye'de bunu yapamazdı

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Ruslar ortalığı karıştıracak iddiayı ortaya attı! ABD savaş gemileri yola çıktı

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Rusya'dan 'sözde
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İstanbul depremi konusunda uzmanlar sık sık uyarılarda bulunmakta. İstanbul’da meydana gelecek 7.5 b..
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Pençe-Şimşek Operasyonu'nda bir asker şe..

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Yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı

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Denizli’de bir metal atölyesinden her sabah ağır demir parçalarını çalan at arabalı hırsızlar, günle..
Antalya'da kaçak kazı operasyonu
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Antalya'da kaçak kazı operasyonu

Antalya'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
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İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıkl..

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 496 artarak 70 bin..
Yaratılış mucizesi... 8 gram ağırlığındaki kuş Karadeniz'i bir gecede geçiyor
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Yaratılış mucizesi... 8 gram ağırlığında..

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101 kişi Şanlıurfa'da yakalandı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 101 düzensiz göçmen yakalandı...
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Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket başlarken tüm gözler Fed toplantısına çevrildi.
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DARBELER VE MENDERES “Siyaset çok çetin bir sanattır”
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Kobani davası başlarken, yeni Kobani vakası!
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Av. Yaşar Baş

26 Nisan 2021

Biz kendimize bakalım
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26 Nisan 2021

Ulaştırma Bakanı ile bir günde altı şehir
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26 Nisan 2021

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Hüseyin Öztürk

26 Nisan 2021

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26 Nisan 2021

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Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestolara müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 751'e çıktı
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Almanya'da Türk iş adamı Emre Tümsek pol..

Almanya'nın Duisburg şehrinde yaşayan 43 yaşındaki iş adamı Emre Tümsek, iş yerinin önünde polis şid..
Filistinlilerin 12 gündür süren mücadelesi üzerine İsrail polisi geri adım atarak, Şam Kapısı’ndaki oturma alanlarında bulunan barikatların kaldırılmasına müsade etti
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Filistinlilerin 12 gündür süren mücadele..

Eski Şehir'de bulunan Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılındığı sırada çok sayıda Filistinli, Şam Ka..
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İsrail polisinin geri adım atmasıyla Fil..

Eski Şehir'de bulunan Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılındığı sırada çok sayıda Filistinli, Şam Ka..

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Fransız spiker Burak Yılmaz'ın golünde ç..

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 34. haftasında Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın kaydettiği golle..
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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından
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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından..

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başarırken, kritik ..

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Kayseri Kocasinan TOKİ konut belirleme kura sonuçları
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Kayseri Kocasinan TOKİ konut belirleme k..

TOKİ, 100 Bin Sosyal Konut kapsamında Kayseri Kocasinan konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Kay..
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