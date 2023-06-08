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Vali Davut Gül İstanbul için göreve başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni kabinede İçişleri Bakanı olarak atanan Ali Yerlikaya'nın yerin..
İşte bu kadar alçaldılar! Cumhuriyet gazetesi Külliye'de dua edilmesinden rahatsız oldu “Laikliğe hançer saplandı”
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Güncel
Vali Davut Gül İstanbul için göreve başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni kabinede İçişleri Bakanı olarak atanan Ali Yerlikaya'nın yerin..
Gündem
Öztürk Yılmaz'ın ruh sağlığı mı bozuldu?
Sosyal medya hesabından video mesaj paylaşan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, tuhaf ifad..
Gündem
Ordu'da esrarengiz olay: Denizden ikinci ceset çıkarıldı
Ordu’da sabah saatlerinde deniz kenarına vurmuş halde bulunan erkek cesedinin ardından, dalgıç polis..
Trafik Kazaları
Konya’da yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
Konya’nın Hüyük ilçesinde yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasın..
Yerel
Küle dönen apartman dairesinden 78 yaşındaki kadının cansız bedeni çıktı
Ankara’da bir apartman dairesinde çıkan yangında 78 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, 4 kişi de ..
Gündem HaberleriHepsini Görüntüle
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki Metro A.Ş.'nin düzenlediği sözde toplumsal cinsiyet ..
Başkan Erdoğan dün Çankaya Köşkü'nde Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesini açıklamasının ardından bugü..
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın adayı olarak girdiği cumhurbaşkanı seçimin..
HDP'li sandık görevlisi ile birlikte zafer işareti ile poz verip sosyal medya hesabında paylaşan Söz..
Sağduyu Kurucusu ve Onursal Başkanı Muharrem Nureddin Coşan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu..
Özellikle son iki yıldır azalan yağışlarla beraber rekoltedeki düşüşün ardından bu sene topraktaki v..
Sancaktepe, Sultanbeyli ve Bahçelievler'de çok sayıda adrese operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturuc..
Konya’nın Kulu ilçesinde Kulu Aile Sanat Eğitim Merkezi (ASEM) ve Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri t..
Fransız meclisi, ülkenin 2024-2030 dönemi savunma bütçesini 413 milyar avroya yükseltmeyi öngören ta..
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Salihli ilçesinde bitkisel üretimde z..
YazarlarHepsini Görüntüle
Sosyal medya hesabından video mesaj paylaşan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, tuhaf ifad..
HDP/Yeşil Sol Parti'den İstanbul Milletvekili adayı olup seçilemeyen Hasan Cemal, ezici oyla Cumhurb..
Dünya HaberleriHepsini Görüntüle
ABD'de güneş, Kanada'daki orman yangınlarının dumanı nedeniyle kırmızıya döndü.
Komandoların olayların yaşandığı ülkeye sevk edilmesi, dünyada gündem oldu. NATO Genel Sekreteri Sto..
Spor HaberleriHepsini Görüntüle
Spor Toto Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, çarpıcı ..
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun tamamlanmasının ardından gözler en değerli futbolculara çevrildi. İ..
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Kadın Aile HaberleriHepsini Görüntüle
Havaların ısınmasıyla birlikte bahçesi olan bahçesini, balkonu olan ise balkonunu çiçeklerle donattı..
Dondurulmuş limonun faydaları saymakla bitmiyor. İşte dondurulmuş limonun sağlığa faydaları. Limonu ..
KarikatürHepsini Görüntüle
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından afetzedeler için yapımına başlanan toplu k..
Baykar'ın yeni kamikaze dronu Kemankeş'in özellikleriyle ilgili en net açıklama uzman Can Kasapoğlu'..
HDP/Yeşil Sol Parti'den İstanbul Milletvekili adayı olup seçilemeyen Hasan Cemal, ezici oyla Cumhurb..
Spor Toto Süper Lig'de sezonu mutlu sonla noktalayan Galatasaray, transfer çalışmalarına odaklandı. ..
Yenilenen Renault Clio, markanın en güncel atılımlarını yansıtan bir örnek olarak Türkiye'de eylülde..
Yunanistan’ın kokoreçi sahiplenmesine vatandaşlar, “Yunanistan lütfen kendine gel” diyerek tepki gös..
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki Metro A.Ş.'nin düzenlediği sözde toplumsal cinsiyet ..
Biyoçeşitliliği risk altında olan Marmara Denizi’nde sürdürülebilirliği sağlamak için 400 kök mercan..
Ordu’da sabah saatlerinde deniz kenarına vurmuş halde bulunan erkek cesedinin ardından, dalgıç polis..
Konya’nın Hüyük ilçesinde yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasın..
Ankara’da bir apartman dairesinde çıkan yangında 78 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, 4 kişi de ..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Eğer binanız depreme dayanaklı değilse, sel veya heyelan tehdi..
Bursa'da kirasını 22 kuruş eksik yatıran kiracı, mahkeme tarafından kapı dışarı edildi.Bursa’nın me..
- Dünyaca ünlü bir firma, Yunanistan ve Türkiye’nin de dahil olduğu listede yöresel yemekleri puanla..
Siirt’in Pervari ilçesi Doğan köyü Aşağı Karamık Mahallesi Sabandemiri Tepe bölgesinde bölücü terör ..
Koltuk sevdasına kapılan CHP’li Akara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 14 Mayıs ve 28 Mayıs..
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Galatasaray, gelecek yılların transfer planlamasına başla..
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eski SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın ..
Türkiye’deki çok sayıda şubesiyle hizmet veren ŞOK Market, avantajlı ve indirimli fiyatlarıyla dikka..
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