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Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin oğlu Mu..

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Özellikle son iki yıldır azalan yağışlarla beraber rekoltedeki düşüşün ardından bu sene topraktaki v..
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Komandoların olayların yaşandığı ülkeye sevk edilmesi, dünyada gündem oldu. NATO Genel Sekreteri Sto..
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Bu göl 2,5 milyon yaşında

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Amerika'nın en büyük yatırım bankasından altın tahmini! Altın alacaklara kötü haber
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Eski bakan 500 dolar vurgusu yapıyordu! Dolar fırlayınca asgari ücrette rakam değişti, işte son rakam...
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Eski Bakan Masum Türker'den şok ifşaat: Bankalar dövizle oynuyor

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Kaybetmeye doyamıyor! Merdan Yanardağ, Baykar'a karşı kaybettiği davayı ikinci kez...

Her fırsatta SİHA'ları hedef alan muhalif gazeteci Merdan Yanardağ, Baykar'ın açtığı davayı kaybetmişti. Kaybettiği davayı üst mahkemeye taş..
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Baykar'ın yeni kamikaze dronu Kemankeş'in özellikleriyle ilgili en net açıklama uzman Can Kasapoğlu'..
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Ne günleri yaşıyoruz! Milletvekili bile ..

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Bunu kimse beklemiyordu! Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi...
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Renault'un efsanesi! Yeni Clio Türkiye'd..

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Yok artık daha neler! Yunanlar bu kez ‘k..

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Küle dönen apartman dairesinden 78 yaşın..

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CHP Genel Merkezi'nde kritik temas! Kılı..

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Canan Karatay'dan çok ama çok önemli uya..

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