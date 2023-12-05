İslam
Eski Diyanet İşleri Başkanı Doğan, İstanbul'da toprağa verildi
Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY) Mütevelli Heyeti Ba..
Türkiye'den dünya gündemine oturan petrol hamlesi! 'Petrol fışkırıyor' haberlerini almamız an meselesi
MİT'ten Mossad'a: Aklından bile geçirme! Dünya medyası Türkiye'nin restini yazdı, Osmanlı detayına dikkat
Benzin, motorin, sigara ve alkole çok büyük zam geliyor! Benzinin litresi en az 2 lira 18 kuruş artacak...
O ülke emeklilerini Türkiye'ye iteleme peşinde! "Açık açık Türkiye'ye gidin, orada hayat çok ucuz" dediler
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İslam
Eski Diyanet İşleri Başkanı Doğan, İstanbul'da toprağa verildi
Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY) Mütevelli Heyeti Ba..
Dünya
Katiller Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdu! 50 şehit, onlarca yaralı
Katil İsrail, Han Yunus ve Nuseyrat Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Saldırılarda çoğunluğu çocuk 50 siv..
Gündem
Ali Sinanoğlu’nu susturmuştu! Beşiktaş divan başkanına gezi kapağı
Beşiktaş Genel Kurul Üyesi Ali Sinanoğlu’nun genel kurulda Gazze hakkında konuşmak istemesi, başta D..
Gündem
AK Partili Metin Külünk'ten bomba erken seçim iddiası! 'Erdoğan Beştepe'de rahat oturamaz'
AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Metin Külünk'ten 31 Mart seçimleriyle il..
Dünya
İşyerinde 4 metrelik dev piton bulundu! 'Evcil' olduğu anlaşıldı
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir sokakta yaklaşık 4 metrelik bir piton bulundu. 'Evcil' olduğu ö..
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP'nin 'yalan' politikasını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerin..
İşgalci İsrail Batı Şeria'da 2 çocuğu daha şehit etti.
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2023 listesi belli oldu. Global Firepower tarafından hazırlanan li..
İstanbul'un su sorunu şehirde yaşayanları yakından ilgilendirdiği için barajlarda doluluk oranları, ..
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen "Kartel-2 Operasyonu" ile Hırvatistan makamlar..
2 hafta önce evlenen Bilal ve Betül Serra Şahin çifti, düğünde davetlilerin hediye ettiği takıları U..
Termal yeraltı kaynaklarıyla zengin Türkiye’de termal turizm noktasında tatilseverlere pek çok alter..
Kırklareli'de jandarma ekiplerince yapılan kış lastiği uygulamasında 136 sürücüye cezai işlem uygula..
Rize'nin Ardeşen ilçesinde, deniz kenarına gittikten sonra haber alınamayan kadını arama çalışmaları..
İngiltere Premier Lig'de, 2025-2026 sezonundan itibaren 4 yıllık dönemi kapsayan toplam 6,7 milyar s..
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Yerel seçimler için meraklı bekleyiş sürüyor... 31 Mart 2024 yılında gerçekleştirilecek olan yerel ..
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini doğru tahmin eden araştırmacı Hilmi Daşdemir, İBB Başkan adayı olmasına..
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Tayland'da iki katlı şehirlerarası bir otobüsün kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpması so..
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir sokakta yaklaşık 4 metrelik albino pitonu bulundu. Evcil olduğu ö..
Spor HaberleriHepsini Görüntüle
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Galatasa..
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş bir gel..
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Her zaman elinin altında yaprak bulunduranlar dikkat! Eğer salamura yaprağınız çabuk bozuluyorsa bu ..
Doğanın bize sunduklarını keşfetmeyi, yepyeni tatlar denemeyi, hangi ürünlerden nasıl faydalar alına..
KarikatürHepsini Görüntüle
Vatandaşlar tarafından sevilen ve merakla takip edilen marketlerden biri olan BİM 5 Aralık Salı aktü..
Devam eden fiyat dalgalanmaları yatırımcıların aklında ‘Güvenli yatırım hangisi?’ sorusunun takılmas..
Kartal'da sabah saatlerinde İETT otobüsündeki iki kadın yolcu kavga etmeye başladı. Bir kadının diğe..
2024 yılı itibarıyla trafik cezalarında yüklü miktarda artış yaşanacak.
Son zamanlarda konut fiyatlarındaki inanılmaz artışlar vatandaşı sıkıntıya sokmaya başlayınca Sermay..
Bilim insanlarının son çalışması dünya genelinde yok oluşun nedeni olabilecek başka bir tehdit unsur..
Mersin Tarsus ilçesinde 2016 yılında bir evin altında gerçekleştirilen gizemli kazı, yıllardan bu ya..
KKTC'de enflasyon rakamlarının son durumu merak ediliyor. Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı...
Para bulamadığı için hayallerini gerçekleştiremeyecek sandı! Hiç beklemediği anda aldığı 50 bin TL b..
Beşiktaş Genel Kurul Üyesi Ali Sinanoğlu’nun genel kurulda Gazze hakkında konuşmak istemesi, başta D..
Kredi kartı olanlar yandı! Kredi kartı kullanıcıları bu haberi duyunca bütün kartlarını çöpe atmak i..
Özel halk otobüsü şoförü, yolcuları şaşkınlığa uğrattı. Otobüste kaydedilen görüntülerde, şoförün ya..
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), enflasyonla mücadele kapsamında uyguladığı politika il..
Dünya’daki en kıymetli madenlerin başında gelen elması dahi yerinden edebilecek yeni bir madde keşfe..
Geçmişten günümüze kadar doğanın eşsiz şifalarında yararlanılmaya devam ediyor. Bu baharattan günde ..
Gün içinde harcadığınız enerjiden fazlasına ihtiyacınız varsa ilacınız bu besinler olabilir! Bu besi..
Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından olan fındık tüm dünyaya ihraç ediliyor. 2023-202..
Piyasalardaki hareketlilik devam ederken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, herkesi şaşırt..
Yapılan son bilgilendirmeler kapsamında o çalışanlara resmen büyük bir müjde verildi! Maaşlarına 45 ..
AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Metin Külünk'ten 31 Mart seçimleriyle il..
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