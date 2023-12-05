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Kadınlar otobüste saç saça baş başa kavg..

Kartal'da sabah saatlerinde İETT otobüsündeki iki kadın yolcu kavga etmeye başladı. Bir kadının diğe..
Bütün sürücüleri ilgilendiriyor! Bunu yapanlar hapı çok fena yutacak! Sonra "Benim hiç haberim yoktu" demeyin
Gündem

Bütün sürücüleri ilgilendiriyor! Bunu ya..

2024 yılı itibarıyla trafik cezalarında yüklü miktarda artış yaşanacak.

Az bir birikimi olan bile köşeyi dönecek! Artık o dönem başladı! Kamyon dolusu para kazanacaklar! SPK yeni proje detaylarını paylaştı
Ekonomi

Az bir birikimi olan bile köşeyi dönecek..

Son zamanlarda konut fiyatlarındaki inanılmaz artışlar vatandaşı sıkıntıya sokmaya başlayınca Sermay..
Dünyayı eve kapatmaktan da felaket bir şey üzerinde çalışıyorlar! Akıllarındaki tarih bile belli! Bunu yapacaklar! Yok artık
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Dünyayı eve kapatmaktan da felaket bir ş..

Bilim insanlarının son çalışması dünya genelinde yok oluşun nedeni olabilecek başka bir tehdit unsur..
Türkiye, aylarca bu olayı konuşmuştu! Mersin Tarsus’taki evde MİT’çilerin gözetiminde yapılan gizemli kazıda şok gelişme! O profesör, evin altında bulunan şeyi açıkladı
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Türkiye, aylarca bu olayı konuşmuştu! Me..

Mersin Tarsus ilçesinde 2016 yılında bir evin altında gerçekleştirilen gizemli kazı, yıllardan bu ya..
KKTC'de enflasyon ne kadar? Rakamlar açıklandı, son durum herkesi ürküttü
Ekonomi

KKTC'de enflasyon ne kadar? Rakamlar açı..

KKTC'de enflasyon rakamlarının son durumu merak ediliyor. Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı...
50 bin TL borçla şirket kurdu, şimdi ise milyarder oldu! Çin, Almanya ve İtalya "Ondan bize de sat" diye yalvarıyor! Sen ne yaptın böyle
Ekonomi

50 bin TL borçla şirket kurdu, şimdi ise..

Para bulamadığı için hayallerini gerçekleştiremeyecek sandı! Hiç beklemediği anda aldığı 50 bin TL b..
Ali Sinanoğlu’nu susturmuştu! Beşiktaş divan başkanına gezi kapağı
Gündem

Ali Sinanoğlu’nu susturmuştu! Beşiktaş d..

Beşiktaş Genel Kurul Üyesi Ali Sinanoğlu’nun genel kurulda Gazze hakkında konuşmak istemesi, başta D..
Kredi kartı olanlar işte şimdi yandı! O tarihte herkesten toplu para kesilecek! Şimdiden hesaplarınızı yapın
Ekonomi

Kredi kartı olanlar işte şimdi yandı! O ..

Kredi kartı olanlar yandı! Kredi kartı kullanıcıları bu haberi duyunca bütün kartlarını çöpe atmak i..
Otobüse binen yolcular, şoförün yanına bakınca şoke oldu! Herkes "Bunun burada ne işi var?" diye birbirine sordu! Olacak şey değil
Gündem

Otobüse binen yolcular, şoförün yanına b..

Özel halk otobüsü şoförü, yolcuları şaşkınlığa uğrattı. Otobüste kaydedilen görüntülerde, şoförün ya..
Kredi kartı kullananlar dikkat! O tarihte herkesten toplu kesinti yapılacak
Ekonomi

Kredi kartı kullananlar dikkat! O tariht..

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), enflasyonla mücadele kapsamında uyguladığı politika il..
Ne elmas ne de altın… Hepsinden daha değerli yeni maden keşfedildi! Alayının tahtı sarsılacak
Gündem

Ne elmas ne de altın… Hepsinden daha değ..

Dünya’daki en kıymetli madenlerin başında gelen elması dahi yerinden edebilecek yeni bir madde keşfe..
Dün yediğini bile hatırlamayanlar müjde! Fil gibi bir hafızanın kilidi onda yatıyor! Günde bir kaşık tüketen, anında etkisini görüyor
Sağlık

Dün yediğini bile hatırlamayanlar müjde!..

Geçmişten günümüze kadar doğanın eşsiz şifalarında yararlanılmaya devam ediyor. Bu baharattan günde ..
Bu besinleri tüketenler yorulmak nedir bilmiyor! Günde bir defa yeseniz bile zıpkın gibi, fişek gibi oluyorsunuz! İşte yorgunluğa iyi gelecek o müthiş besinler
Sağlık

Bu besinleri tüketenler yorulmak nedir b..

Gün içinde harcadığınız enerjiden fazlasına ihtiyacınız varsa ilacınız bu besinler olabilir! Bu besi..
Kapımızda kuyruk olmayan ülke kalmadı! Son 3 ayda onun sayesinde Türkiye’ye kamyon kamyon dolar girdi
Ekonomi

Kapımızda kuyruk olmayan ülke kalmadı! S..

Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından olan fındık tüm dünyaya ihraç ediliyor. 2023-202..
İslam Memiş'ten olay "altın" çıkışı! Tarih verdi! Bakın ne zaman olacak
Ekonomi

İslam Memiş'ten olay “altın” çıkışı! Tar..

Piyasalardaki hareketlilik devam ederken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, herkesi şaşırt..
O çalışanlara çok büyük müjde! Maaşlara binlerce TL eklenecek! Kapsamda bakın kimler var?
Ekonomi

O çalışanlara çok büyük müjde! Maaşlara ..

Yapılan son bilgilendirmeler kapsamında o çalışanlara resmen büyük bir müjde verildi! Maaşlarına 45 ..
AK Partili Metin Külünk'ten bomba erken seçim iddiası! 'Erdoğan Beştepe'de rahat oturamaz'
Gündem

AK Partili Metin Külünk'ten bomba erken ..

AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Metin Külünk'ten 31 Mart seçimleriyle il..
Türkiye'nin gizli hazinesi ortaya çıktı! Orada milyarlarca dolarlık değer var! Tek seçenek ise…
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Türkiye'nin gizli hazinesi ortaya çıktı!..

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Ali Emiroğlu, küresel piyasalarda Türk madencilik sektörünü..
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