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“Sektör dışı 50 bin kişi ikinci el pazarını “altüst ediyor”
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Otomotiv sektörü 2022’de temkinli ve iyimser duruşunu sürdürecek
14:59
Portakallı kek tarifi
14:55
Gayrimenkul sektöründen ilginç öneri
14:54
SEDDK’dan kefalet senetleri açıklaması
14:52
Haberleşme sektörü üçüncü çeyrekte yüzde 19 büyüdü
14:50
Gaziantep'in kurtuluşunun 100'üncü yılına SANKO imzası
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SÜ personel alımı yapıyor
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KİÜ öğretim üyesi alıyor
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Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunda Gemlik gişeleri yakınlarında 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, ..

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MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ..
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Sivas'ın İmranlı ilçesi, dün gece sıfırın altında 26,6 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri olarak k..
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Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azal..

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:..

Altun, güçlü bir yürüyüşle yeni dönemin Türkiye'nin dönemi olacağını vurgulayarak "Çünkü Türkiye esk..
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 'Ermeni-Türk görüşmeleri başarılı olursa Erdoğan ile bir görüşme elbette olur'
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile ilgili anons İngiltere'yi karıştırdı. Londra merkezli I..
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NASA, dünyanın en büyük uzay teleskobu J..

Fırlatılması daha önce çeşitli nedenlerle birçok kez ertelenen James Webb, bugün canlı yayında Güney..
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Türk futbolunda görülmemiş skandal! 'Tor..

Hakem yorumcusu Ömer Faruk Ünal, Türk futbolunu sarsacak iddialarda bulundu. TGRT Haber'de ekranlar..

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Gaziantep'in kurtuluşunun 100'üncü yılına SANKO imzası
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SÜ personel alımı yapıyor
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KİÜ öğretim üyesi alıyor
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