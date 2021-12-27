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Tasarrufu unutan İmamoğlu koruma ordusu tuttu
yeniakit.com.tr "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla İstanbulluları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğ..
Avustralya’da Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastası bir erkek Synchron tarafından geliştirilen be..
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Gündem
Tasarrufu unutan İmamoğlu koruma ordusu tuttu
yeniakit.com.tr "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla İstanbulluları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğ..
Güncel
Sokak köpeklerinin Tunç Soyer'e havladığı görüntüler
Sahipsiz sokak hayvanlarının çevrede oluşturduğu tehlikeleri sonlandırma adına hükümet tarafından ye..
Spor
Türk futbolunda görülmemiş skandal! 'Torpilliler' diyerek o hakemlerin ismini açıkladı
Hakem yorumcusu Ömer Faruk Ünal, Türk futbolunu sarsacak iddialarda bulundu. TGRT Haber'de ekranlar..
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Turgay Güler açıkladı: Doları 18'den alan iş adamları Erdoğan'a yalvarıyor
Gazeteci Turgay Güler, dolar daha da yükselecek diye Merkez Bankası'ndan 18 TL'ye dolar alan iş adam..
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Türkiye market market gezen bu zabıtayı konuşuyor: Ya bu fiyatları indireceksiniz ya da...
Market fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Ankara'dan gelen son dakika haberine göre b..
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Gaziantep'te iki pitbullun saldırdığı Asiye Ateş'in sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Asiye Ateş n..
MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ..
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 der..
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Fuat Oktay koronavirüse m..
Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyeleri, firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın d..
Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanb..
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ile görüştü.
Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralandıktan sonra getirildiği Antalya'daki..
Niğde'de düzenlenen operasyonda 4 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı...
Altun, güçlü bir yürüyüşle yeni dönemin Türkiye'nin dönemi olacağını vurgulayarak "Çünkü Türkiye esk..
YazarlarHepsini Görüntüle
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün TikTok’taki videosu alay konusu oldu...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Beled..
Dünya HaberleriHepsini Görüntüle
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile ilgili anons İngiltere'yi karıştırdı. Londra merkezli I..
Fırlatılması daha önce çeşitli nedenlerle birçok kez ertelenen James Webb, bugün canlı yayında Güney..
Spor HaberleriHepsini Görüntüle
Galatasaray Türkiye Kupası maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray 1.Lig eki..
Yarın hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası 5.tur heyecanı 28 Aralık Salı günü başlıyor. Futbolsev..
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Kereviz C vitamini, beta karoten ve flavonoidler içerir, ve tek bir sapta bulunan en az 12 ek antiok..
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Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 ..
KYK burs ücreti ne zaman yatacak? KYK kredisi hesaplara ne zaman yatacak? GSB 2021 202 KYK burs kerd..
Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere; “Millî Savunma Bakanlığı..
Kereviz C vitamini, beta karoten ve flavonoidler içerir, ve tek bir sapta bulunan en az 12 ek antiok..
Gaziantep'te iki pitbullun saldırdığı Asiye Ateş'in sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Asiye Ateş n..
Bıttım sabunu saçlara canlı bir görünüm parlaklık hissi verir kuru saçları nemlendir.
TOGG, ilk seri aracını 2022 yılının son çeyreğinde Üretim bandından indirmeye hazırlanıyor. TOGG’un ..
Galatasaray Türkiye Kupası maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray 1.Lig eki..
İstanbul'da gecenin geç saatlerinde altın bulmak için harekete geçen bazı defineciler arkalarında bü..
EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT ne zaman verilecek? Emeklilikte yaşa takılanlar yasasından kimler y..
yeniakit.com.tr "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla İstanbulluları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğ..
Yarın hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası 5.tur heyecanı 28 Aralık Salı günü başlıyor. Futbolsev..
Kadıköy'de okul müdürünün öğrencilere şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Dehşete düşüren anlar güvenlik..
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca, insanlardan araçlarında müzik çalmayı bırakmaları ist..
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teftişle ilgili olarak "Dağdaki te..
Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli, geri dönüşüm malzemelerini sokak hayvanları için sıcak yuva..
Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, acil kullanım onayı alan TURKOVA..
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 2020-2021 Dönemi Stratejik Değerlendirme ve 2022-2023 Vizyon..
Sahipsiz sokak hayvanlarının çevrede oluşturduğu tehlikeleri sonlandırma adına hükümet tarafından ye..
İhtiyaç sahiplerine doğalgaz desteği ne zaman verilecek? Enerji Bakanı Fatih Dönmez "Vatandaş 400 li..
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