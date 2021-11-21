Medya
Gönül Dağı 41.
bölüm fragmanı
TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağıyayınlanan 40. bölümü ile yine izleyicilerden tam not aldı. Merakl..
Altın ve dolar yerine 'Parayı toprağa yatırın' diyen Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarı: Bu satışlar engellenmeli
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Medya
Gönül Dağı 41.
bölüm fragmanı
TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağıyayınlanan 40. bölümü ile yine izleyicilerden tam not aldı. Merakl..
Spor
Rıdvan Dilmen: Kariyerimi de riske atarak şampiyon ilan edebilirim
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, yarın kariyerini riske atarak Süper Lig'in şümpiyonunu açıklayabileceğin..
Gündem
Bakanlıktan gelen cevapla canlı yayında rezil oldular!
Yeniakit.com.tr Habertürk TV canlı yayınında hükümetin yol-köprü hizmetleri tartışıldı. "Benim m..
Gündem
Uğur Emek, Profesör olmuş ama yalan söylemekten utanmıyor! İşte belgesi
Yeniakit.com.tr Habertürk TV canlı yayınında, iktidarın köprü-yol hizmetlerinin tartışıldığı esna..
Siyaset
Helalleşmeye buradan başlasak! CHP'li belediyelerin zulmettiği işçiler
Yeniakit.com.tr İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis ..
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Deprem nerede kaç şiddetinde oldu? Türkiye aktif fay hatlarının olduğu bir deprem ülkesi ve bu gerçe..
20 Kasım 2021 sayılı Resmi Gazete'de avukatlık işlemlerinin tarifesi yayımlandı. Peki, 2021 avukatlı..
Müslüme’yi kim öldürdü? Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu..
Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin..
Son dakika deprem haberi: Son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dakika h..
Arkadaşları ile birlikte tatil için gittiği Meksika'da motorsiklet kazası geçiren Türk Hava Yolları'..
Ankara’nın Polatlı ilçesinde otluk alanda çıkan yangının sıçradığı gecekonduda tüp patladı. Olayda 2..
Ümraniye Belediyesi tarafından organize edilen 2'nci Kitap Fuarı'na katılarak okurlarıyla bir araya ..
Diş ağrısı çok farklı nedenlerden meydana gelebilir.
Yılda yaklaşık 450 bin kazanın meydana geldiği ve bu kazalarda 150 bin kişinin öldüğü Hindistan'ın, ..
YazarlarHepsini Görüntüle
Yeniakit.com.tr İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis ..
Yeniakit.com.tr AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de RTÜK için yapılan bütçe gö..
Dünya HaberleriHepsini Görüntüle
Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunda, çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'y..
Bulgaristan'da Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi, Kapitan Andr..
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Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 394. ke..
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Sefaköy Medipol Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Fatma Ümit Malya, "Her 8-1..
Hafif ve lezzetli bir tatlı olmasıyla herkes tarafından sevilen bir tatlıdır.
KarikatürHepsini Görüntüle
Geçmişte PKK'lı teröristlere methiyeler dizen Kadir İnanır, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırı..
TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağıyayınlanan 40. bölümü ile yine izleyicilerden tam not aldı. Merakl..
İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye, Sudan'daki darbe yönetiminin uygulamalarıyla ilgili haber yapmadığı g..
Konya'da başka bir araçla yarış yaptığı iddia edilen otomobilin kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ç..
Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak sonrası bir ikametin istinat duvarı çöktü.
Hapşırmanın çözümü, bu refleksin ortaya çıkmasının nedenine bağlıdır ve etkili ipuçlarıyla bastırmak..
Benjamin Ne kadar büyük bir saksıya koyarsanız, o kadar büyük bir ağaç olurlar. Yaz aylarında dışa..
Televizyon dünyada olup bitenlerden en kısa sürede haberdar olabildiğimiz, önemli bir bilgi ve tabik..
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, yarın kariyerini riske atarak Süper Lig'in şümpiyonunu açıklayabileceğin..
Hafif ve lezzetli bir tatlı olmasıyla herkes tarafından sevilen bir tatlıdır.
Yeniakit.com.tr Habertürk TV canlı yayınında hükümetin yol-köprü hizmetleri tartışıldı. "Benim m..
Yeniakit.com.tr Habertürk TV canlı yayınında, iktidarın köprü-yol hizmetlerinin tartışıldığı esna..
Pişi ya da hamur kızartması, Anadolu’nun farklı yerlerinde farklı isimlerle karşımıza çıkan lezzetin..
Yeniakit.com.tr İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis ..
Sadece yaz aylarında dışarıda fazla zaman geçiren ve oynayan çocukların doğal D vitamini depolayabil..
Kış geldi; grip, nezle ve soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye giden insan sayısı fazlasıyla arttı...
Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ..
Hayri Erenay görevi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de y..
Gül suyu, yıllardır güzellik bakım alanında kullanılan doğal kozmetik ürünlerinden biridir. ..
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