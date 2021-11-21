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08:33
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Rıdvan Dilmen: Kariyerimi de riske atarak şampiyon ilan edebilirim
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Gönül Dağı 41.
bölüm fragmanı

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağıyayınlanan 40. bölümü ile yine izleyicilerden tam not aldı. Merakl..

Gönül Dağı 41. bölüm fragmanı

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Rıdvan Dilmen: Kariyerimi de riske atarak şampiyon ilan edebilirim

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, yarın kariyerini riske atarak Süper Lig'in şümpiyonunu açıklayabileceğin..

Rıdvan Dilmen: Kariyerimi de riske atarak şampiyon ilan edebilirim

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Bakanlıktan gelen cevapla canlı yayında rezil oldular!

 Yeniakit.com.tr  Habertürk TV canlı yayınında hükümetin yol-köprü hizmetleri tartışıldı. "Benim m..

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 Yeniakit.com.tr  Habertürk TV canlı yayınında, iktidarın köprü-yol hizmetlerinin tartışıldığı esna..

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İbrahim Aydemir muhalif medyanın nasıl 'yalan' ürettiğini anlattı!

 Yeniakit.com.tr  AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de RTÜK için yapılan bütçe gö..

İbrahim Aydemir muhalif medyanın nasıl 'yalan' ürettiğini anlattı!

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Son depremler | Deprem nerede oldu?
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Son depremler | Deprem nerede oldu?

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Resmi Gazete avukatlık ücretleri ne oldu? Avukatlık ücret tarifesi 2021
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Resmi Gazete avukatlık ücretleri ne oldu..

20 Kasım 2021 sayılı Resmi Gazete'de avukatlık işlemlerinin tarifesi yayımlandı. Peki, 2021 avukatlı..
Müslüme neden öldü? Müsleme ölüm nedeni ne katil kim?
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Müslüme neden öldü? Müsleme ölüm nedeni ..

Müslüme’yi kim öldürdü? Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu..
Teör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'e füze atışı sonucu 3 sivil öldü, 10 sivil yaralandı
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Teör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'e füze atı..

Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin..
Erzurum depremi yıkılın çöken bina oldu mu? Son dakika Erzurum depremi
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Erzurum depremi yıkılın çöken bina oldu ..

Son dakika deprem haberi: Son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dakika h..
Emniyet şeridinde yakalandı, ‘Her gün kullanıyorum’ dedi
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Emniyet şeridinde yakalandı, ‘Her gün ku..

Maltepe'de polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yö..
THY'nin İrlandalı pilotu motor kazasında yaşamını yitirdi
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THY'nin İrlandalı pilotu motor kazasında..

Arkadaşları ile birlikte tatil için gittiği Meksika'da motorsiklet kazası geçiren Türk Hava Yolları'..
Ankara’da gecekonduda tüp patladı
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Ankara’da gecekonduda tüp patladı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde otluk alanda çıkan yangının sıçradığı gecekonduda tüp patladı. Olayda 2..
Kalın, Ümraniye Kitap Fuarı'nda
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Kalın, Ümraniye Kitap Fuarı'nda

Ümraniye Belediyesi tarafından organize edilen 2'nci Kitap Fuarı'na katılarak okurlarıyla bir araya ..
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Evde doğal tedavi ile diş ağrısı nasıl g..

Diş ağrısı çok farklı nedenlerden meydana gelebilir.

Korona'yı aratmıyor! Hindistan'da her 4 dakikada 1 kişi trafik kazasında ölüyor
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Korona'yı aratmıyor! Hindistan'da her 4 ..

Yılda yaklaşık 450 bin kazanın meydana geldiği ve bu kazalarda 150 bin kişinin öldüğü Hindistan'ın, ..
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Ev ve ofis ortamlarında çok sevilen ve farklı türlerde bulunan kaktüsler zahmetsiz ve pratik bakıma ..

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Endişeliyiz! Fransa yine savaş alanına döndü

Endişeliyiz! Fransa yine savaş alanına döndü
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Dünya Zohreh Koudaei'yi konuşuyor! Fotoğrafları meydanlara asıldı

Dünya Zohreh Koudaei'yi konuşuyor! Fotoğrafları meydanlara asıldı
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Doktoru Biden'ın sağlık durumunun 'başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun' olduğunu açıkladı
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Yemen ordusu, Taiz ve Hudeyde'de stratejik noktaları ele geçirdi
ABD, Husilerin kilit isimi Salih Mesfer Alşaer'i yaptırım listesine ekledi

ABD, Husilerin kilit isimi Salih Mesfer Alşaer'i yaptırım listesine ekledi
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Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler be..

Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunda, çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'y..
Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu
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Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu

Bulgaristan'da Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi, Kapitan Andr..
Doktoru Biden'ın sağlık durumunun 'başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun' olduğunu açıkladı
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Doktoru Biden'ın sağlık durumunun 'başka..

ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, bugün yaptığı rutin kontrolün ardından Biden'ın sağ..

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İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisini şi..

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 394. ke..
Bugün hangi maçlar var 21 Kasım 2021 Pazar? Bugün hangi maçlar oynanacak? 21 Kasım Pazar bugünkü maçları maç saatleri!
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Bugün hangi maçlar var 21 Kasım 2021 Paz..

Süper Lig 13. hafta heyecanı devam ediyor. 20 Kasım Cumartesi günü oynanan maçlarla Süper Lig’in 13...

Ekonomi Haberleri

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Gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2021 canlı altın kuru bugün anlık altın fiyatları

Gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2021 canlı altın kuru bugün anlık altın fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2021 gram ve çeyrek altın fiyatları

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Zigana Tüneli inşaatında ışığı görmeye 350 metre kaldı

Zigana Tüneli inşaatında ışığı görmeye 350 metre kaldı
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Ekmek zammına tepki gösteren fırıncı ekmeği 75 kuruş indirdi!
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SÜ öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alıyor
Orman İşletme Müdürlüğü orman emvali istifleme hizmeti alacak

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Uzmanından kanser riskini artıran faktörlere karşı uyarı
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Uzmanından kanser riskini artıran faktör..

Sefaköy Medipol Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Fatma Ümit Malya, "Her 8-1..
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Milyonlar bekliyor! Asgari ücrette konuşulan rakamlar belli oldu

Milyonlarca insanın merakla beklediği asgari ücretin belirlenmesine kısa bir süre kala beklentiler giderek yükseldi. Asgari ücret zam tahmin..
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Afrika gazetesi iddia etti:Türkiye 6 SİHA’yı teslim etti!

Afrika’da yayın yapan Africa Intelligence gazetesi, dünyanın pek çok ülkesinden yoğun talep gören Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı..
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Türkiye'yi yasa boğmuştu! Müslüme'nin ölüm nedeni ile ilgili açıklama

Kaynaklar, 10 günlük aramanın ardından cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde ilk bulguda herhangi bir darp ve yara izine..
‘00.00’ yalancısı Durmuş Yılmaz’dan şaka gibi savunma
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‘00.00’ yalancısı Durmuş Yılmaz’dan şaka gibi savunma

Dün yaptığı açıklamada gece 00.00'da bir şeyler olacağını söyleyerek hükümete yönelik yalan ve iftira atan İYİ Partili Durmuş Yılmaz, dedikl..
Geçmişte PKK'lı teröristlere methiyeler dizen Kadir İnanır, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı açıklanırken, sosyal medya üzerinden Kadir İnanır’ın öldüğüne ilişkin paylaşımlarda yapıldı. Peki Kadir İnanır öldü mü? Kadir İnanır yaşıyor mu? Kadi
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Geçmişte PKK'lı teröristlere methiyeler dizen Kadir İnanır, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırı..
Gönül Dağı 41. bölüm fragmanı
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Gönül Dağı 41. bölüm fragmanı

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağıyayınlanan 40. bölümü ile yine izleyicilerden tam not aldı. Merakl..
BBC'ye Sudan tepkisi
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İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye, Sudan'daki darbe yönetiminin uygulamalarıyla ilgili haber yapmadığı g..
Konya'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
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Konya'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Konya'da başka bir araçla yarış yaptığı iddia edilen otomobilin kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ç..
Kahramanmaraş’ta istinat duvarı çöktü
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Kahramanmaraş’ta istinat duvarı çöktü..

Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak sonrası bir ikametin istinat duvarı çöktü.
Hapşırmayı durdurmanın basit yolları
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Hapşırmanın çözümü, bu refleksin ortaya çıkmasının nedenine bağlıdır ve etkili ipuçlarıyla bastırmak..
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Benjamin Ne kadar büyük bir saksıya koyarsanız, o kadar büyük bir ağaç olurlar. Yaz aylarında dışa..
Dünya Televizyon Günü nedir?
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Dünya Televizyon Günü nedir?

Televizyon dünyada olup bitenlerden en kısa sürede haberdar olabildiğimiz, önemli bir bilgi ve tabik..
Rıdvan Dilmen: Kariyerimi de riske atarak şampiyon ilan edebilirim
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Rıdvan Dilmen: Kariyerimi de riske atara..

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, yarın kariyerini riske atarak Süper Lig'in şümpiyonunu açıklayabileceğin..
Trileçe tarifi, nasıl yapılır? Kolay trileçe tarifi
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Hafif ve lezzetli bir tatlı olmasıyla herkes tarafından sevilen bir tatlıdır.

Bakanlıktan gelen cevapla canlı yayında rezil oldular!
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Bakanlıktan gelen cevapla canlı yayında ..

 Yeniakit.com.tr  Habertürk TV canlı yayınında hükümetin yol-köprü hizmetleri tartışıldı. "Benim m..
Uğur Emek, Profesör olmuş ama yalan söylemekten utanmıyor! İşte belgesi
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Uğur Emek, Profesör olmuş ama yalan söyl..

 Yeniakit.com.tr  Habertürk TV canlı yayınında, iktidarın köprü-yol hizmetlerinin tartışıldığı esna..
Pişi hamuru tarifi, nasıl yapılır? Kolay pişi hamuru tarifi
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Pişi hamuru tarifi, nasıl yapılır? Kolay..

Pişi ya da hamur kızartması, Anadolu’nun farklı yerlerinde farklı isimlerle karşımıza çıkan lezzetin..
Keledoş tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif
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Keledoş yöresel Van yemeğidir.
Helalleşmeye buradan başlasak! CHP'li belediyelerin zulmettiği işçiler
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Helalleşmeye buradan başlasak! CHP'li be..

 Yeniakit.com.tr  İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis ..
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Çocuklarımızı D vitamini koruyor

Sadece yaz aylarında dışarıda fazla zaman geçiren ve oynayan çocukların doğal D vitamini depolayabil..
Gerekmedikçe kullanmayın ... 2030'da ölümler kanseri geçecek
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Gerekmedikçe kullanmayın ... 2030'da ölü..

Kış geldi; grip, nezle ve soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye giden insan sayısı fazlasıyla arttı...
20 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç koranavakası var?
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Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ..
Hayri Erenay kimdir? Hayri Erenay nereli? Hayri Erenay nerede görev yaptı?
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Hayri Erenay kimdir? Hayri Erenay nereli..

Hayri Erenay görevi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de y..
Gül suyu nasıl yapılır? Kolay tarif
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Gül suyu nasıl yapılır? Kolay tarif

Gül suyu, yıllardır güzellik bakım alanında kullanılan doğal kozmetik ürünlerinden biridir. ..
Sivas müftüsü kim? Sivas müftüsü nereli?
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Sivas müftüsü kim? Sivas müftüsü nereli?..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla müftülük atamaları yapıldı. Sivas müftüsü de değişti. P..

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