Zürih Napoli UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçları dün akşam başladı. Yarın ise İsviçre ekibi Zürih sahasında İtalyan ekibi Napoli'yi konuk edecek. Bu heyecan dolu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Zürih Napoli UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçları dün akşam başladı. Yarın ise İsviçre ekibi Zürih sahasında İtalyan ekibi Napoli'yi konuk edecek. Bu heyecan dolu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Zürih Napoli UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta? Zürih Napoli UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta? Zürih Napoli UEFA Avrupa Ligi maçı, 14 Şubat 2019 Perşembe günü Letzigrund Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu maçları ne zaman? Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica'yı İstanbul Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te ağırlayacak. Tur atlayan takımlar, 20-21 Şubat tarihlerindeki rövanş maçlarının ardından belli olacak. 14 Şubat Perşembe 20.55 Galatasaray - Benfica (Portekiz) 20.55 BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere) 20.55 Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya) 20.55 Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna) 20.55 Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya) 20.55 Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya) 20.55 Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika) 20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya) 23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya) 23.00 Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya) 23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya) 23.00 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere) 23.00 Zürih (İsviçre) - Napoli (İtalya) 23.00 Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya) 23.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

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