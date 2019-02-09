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Zulümler acımasızca sürüyor

Dünya üzerinde Müslümanlara yapılan zulümler tüm acımasızlığıyla devam ediyor.

09 Şubat 2019 Cumartesi 10:01
Zulümler acımasızca sürüyor

Dünya üzerinde Müslümanlar, zulüm altında acı çekiyor. Bu gidişata dur diyecek bir çözüm bulmak zorundayız. 

Doğu Türkistan

Çin’in Doğu Türkistan ile olan bağlantısı 2000 yıldan daha gerilere gitmesine rağmen, bölge etkili Çin yönetimi altında sadece ve kesintilere uğrayarak yaklaşık beş yüz yıl kalmıştır. Doğu Türkistan’da 1985 yılından bu yana geçerli olan uygulamaya göre şehirde yaşayanlara bir çocuk, kırsalda yaşayanlara iki çocuk sahibi olma kotası hâlâ devam ediyor. Bugün 45-50 milyon nüfusa sahip olan bu bölgede yaşanan mezalimlerde en az 3 milyon insan ölmüş en az 2 milyon insan hicret zorunda bırakılmış

Afganistan

Afganistan’a “özgürlük götürme”, “dinci terörü bitirme”, “kadınları özgürleştirme” adına 13 yıl önce başlayan bu işgalde kaç Afgan çocuğu, kadını, erkeği; daha açıkçası kaç masum sivil insan NATO tarafından öldürüldü? Bu sorunun cevabını bulmak için adeta iğneyle kuyu kazmak gerekiyor. 

Irak

ABD’nin müttefikleriyle başlattığı Irak işgalinin üzerinden 14 yıl geçti. Saddam Hüseyin rejimine yönelik askerî müdahale, arkasında çok kanlı bir bilanço ve işgali “meşru” kılmak için gösterilen gerekçeler konusunda birçok soru işareti bıraktı. Mezhep çatışmaları da ülkede gün geçtikçe tırmanıyor. 

Suriye

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye’de beş yıldır süren iç savaşta 370 binden fazla kişinin öldüğünü tahmin ettiklerini duyurdu. 

Filistin

Örgüt verilerine göre, son 20 yılda İsrail güvenlik güçleri, en az 1537’si çocuk 7398 Filistinliyi öldürdü. 2009, en fazla Filistinlinin öldüğü yıl olarak kayda geçirildi. 

Mısır

Mısır’da ordunun yönetime el koyduğu günden bu yana darbe karşıtlarına yönelik katliamlarda 3 bin 533 kişi hayatını kaybetti. Halen bu zulüm, mevcut iktidar tarafından devam ettiriliyor. 

Arakan

Güneydoğu Asya ülkesi Burma’da (Myanmar) Müslümanlar soykırım tehdidiyle karşı karşıya. Onlarca yıldır cunta yönetiminin kışkırttığı Budist çetelerce katledilen Müslümanlar, şimdi de ülkelerinden toplu halde sürgün edilmek isteniyor. 60 milyonluk Myanmar’da nüfusun yüzde 89’unu Budistler oluşturuyor. Müslümanların oranı ise yüzde 4.

Dünya 5’ten büyüktür

Yüz yıldır bu topraklarda milyonlarca Müslüman öldürüldü ve öldürülmeye devam ediliyor. Fotoğrafa bütün olarak bakmaya çalışalım. Müslümanların maruz kaldığı zulümlere karşı günübirlik çalışmalar yerine, sür’atle, Türkiye’nin başkanlığında, daimi çalışacak, “Dünya Zulümle Mücadele, Mazlum Müslümanları Koruma ve Yardım Merkezi”nin kurulması şarttır. Bu merkezde ümmet şuuruna sahip, Allah(cc)’ın yegane din olarak bildirdiği İslam’ın ve Müslümanların her türlü tasalluttan ve zulümden korunması mücadelesini her türlü platformlarda sürdürebilecek insanlar görevlendirilmelidir. Sabırla, azimle, dirayetle yürütülecek bu çalışmalar er veya geç Müslümanları BM’ye alternatif bir birliğe götürecektir. İşte o zaman ‘Dünya 5’ten büyüktür!’ gerçeği gerçekleşecektir. 

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 10:01
  1. Müslümanlar
  2. zulüm
  3. Doğu Türkistan
  4. Çin
  5. Afganistan
  6. Afgan çocuğu
  7. NATO
  8. ABD
  9. Irak işgali
  10. Saddam Hüseyin
  11. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR)
  12. Suriye
  13. iç savaş
  14. Filistinli
  15. Filistin
  16. Mısır
  17. darbe karşıtları
  18. Güneydoğu Asya
  19. Burma
  20. Myanmar
  21. soykırım
  22. Budist
  23. Arakan
  24. Dünya Zulümle Mücadele
  25. Mazlum Müslümanları Koruma ve Yardım Merkezi
  26. İslam
  27. Dünya 5’ten büyüktür!
  28. BM

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