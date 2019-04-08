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Zulüm ittifakına verilen oylar saygı değer mi?

Gazetemiz okurlarından Mehmet ali Yıldırım, "Zulüm ittifakına verilen oylar saygı değer mi?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 12:47
Zulüm ittifakına verilen oylar saygı değer mi?

Mehmet ali Yıldırım/Batman

CHP=HDP=SP=İP=PKK’dan oluşan emperyalist tasmalı zulüm ittifakı: partilerden bir parti, alternatiflerden bir alternatif değil, batıl’ın mücessem bir şekli halidir. Binaenaleyh bu fosseptik çukuruna atılmış olan her iradenin (oy’un) aslında kendi değer yargılarının zaman ve mekânın izafiyetiyle mukayyet olduğunun açık bir göstergesidir. Binaenaleyh değil bunlara muteber bir gözle bakmak, bilakis her hangi bir kişi-kurum-kuruluş-grup-parti-vs.nin bu zihniyete karşı olan mücadele kat sayısının kendileri için bir iyilik ölçütü olarak da değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak burada genç nesil için ayrı bir parantez açmak gerekir, zira an’a müptela olmuş haz ve rak gençliğinin ‘beka’ gibi basirete matuf kavramlarla hitap edilmesi bu nesli tanıyamamaktır, hele ki yokluk nimetinden mahrum kalmış olan bu genç zihniyetin her daim mevcut’a razı gelemeyeceği gerçeği ıskalanmıştır. Dolayısıyla iktidarda kim olursa olsun bunların muhalif olabileceği gerçeğine matuf stratejik bir idrak dili maalesef vücuda getirilmemiştir. Bunun yanında Ak Parti sendelemelerinin tevbe kapısını fazlasıyla laçkalaştırdığını söylemek gerek. Bu devasa organizasyonun gerçekten de ciddi bir rehabilitasyona ihtiyacı var. Zira bu o kadar açıktır ki Erdoğan’ın şahsında birkaç arkadaşının şer odaklarına karşı olan şahsiyetli duruşları da olmazsa inanın Ak Parti barajı dahi aşamayacaktır ve dahi bir bütün olarak Ak Parti’ye yapılan teveccühün aslında halkın “sıtmaya” razı gelinmesinden başkaca bir şey de değildir. Bunu makro perspektifte bir tek cümleyle ifade edecek olursak; özellikle yönetim kadrosundaki aşağılık kompleksinin (buzağı sevgisi) ne tür uygulamalara sebep olduğunun ve olacağının her akıl sahibi için sayısız tecrübesi-örnekleri mevcuttur. Buna paralel olarak sn. Erdoğan’ın şahsında belki şu uyarıyı yapmak icap eder; eğer kendi konumunuzu yukarda vurgulamaya çalıştığımız şer odaklarına mukayeseyle bir vicdan muhasebesi içerisine girerseniz, bilmenizi isterim ki hiçbir zaman gerçek manada hatalarınızın neler olabileceğini anlayamazsınız. Daha spesifik bir sorgulama açısından soracak olursak: örneğin askeri ücretin iki bin TL olduğu bu ‘öz vatanınızda’ 74 bin tl maaş’ı kendi içinize nasıl sindirebiliyorsunuz? Kaldı ki devlet: 74 bin maaşla değil, 700 bin tl maaşla dahi yaşayamayacağınız bir VIP hayatı  zaten size sağlıyor iken...ve maalesef devlet hiyerarşisinin neredeyse tüm katmanlarında durum bundan farksız değildir. Lojmanlar, makam araçları, özel şoförler, ucuz yemekler, vs. unutulmamalıdır ki harcanan her kuruşun seksen milyon vatandaşın hakkı olduğu, her ne saikle olursa olsun, gerek bir engelliye yapılacak olan pozitif ayırım... gerek çalışan kadınlara doğum-hamilelik gibi adeta çalışmadan ödenen maaşlar... gerek emeklilere verilen ikramiyeler... bir an önce lağv edilmesi gereken muhtarlık ve koruculuk gibi sistemlerin tam tersine palazlanması...

Gerekse de sosyal yardımlaşma vs. adı altında harcanan her kuruşun hesabı o paranın tüm sahiplerinin rızasının olduğuna matuf olarak sizden mutlaka sorulacaktır. Zira her hesabın üstünde bir hesap vardır.

Elbette ki bazı şeyleri duygusallıkla tevil etmek mümkündür. Lakin bir kitle imha silahı olan futbol aşkınıza milyon dolarlık stadyumlar inşaa ederek bu milletin paralarını lotolarla-totolarla,milli kumarlarla çarçur etmenin hiçbir izahatı olamayacaktır. keza vatandaşın helal parasıyla başkasının faizli mevduatlarına devlet güvencesi verilmesinin izahatı olamayacağı gibi. Birde kalkar milletin paralarıyla batık bankaların (28 Şubat) borcunu ödemekle övüneceksiniz öyle mi?

Öte yandan; hem bu millete küfredip hem de sözde kültür-sanat adı altında yine bu milletin sırtında nasıl saltanatlık sürdürüldüğünün sayısız örnekleri caridir. Hele ki putların yontulmasına ayrılan müstesna bütçenin konusu bahsi diğer bir konu değip geçelim. Neyse ki daha sayamayacağımız onlarca olumsuzluklara rağmen maddi olarak miladi bir atak yapıldığı da bir gerçektir.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 12:47
  1. Batman
  2. Mehmet ali Yıldırım
  3. CHP=HDP=SP=İP=PKK
  4. Ak Parti
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. 28 Şubat

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