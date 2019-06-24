Zulüm insanlık ayıbıdır, kınanmalıdır!!!

Elif Rana Kişioğlu

Zulüm kelimesi sözcüklerin en çirkinidir, davranışların en kötüsüdür. Bu kelime zihnimize acıyı, gözyaşlarını, kanayan yürekleri, ağlayan insanları, paramparça ve bitap vaziyetteki mazlumları getirir. Zulüm deyince akla şiddete ve savaşa sürüklenmiş anaların, babaların, evlatların ağlamaları geliyor.

Nereden biliyorsun bu zulüm kavramını derseniz, ben bunu her gün haberlerden gördüklerimden öğreniyorum. Geçenlerde ise okuduğum bir haber yüreğimi dağlamıştı. Zulümle ilgili idi. Mültecilerin perperişan oradan oraya savruluşlarını anlatıyordu. Onların dramlarını dile getiriyordu. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yoktu. Bu canı insanlara Allah veriyor. Ve bu canı yalnızca Allah alabilir. İnsanların bir başkasının canına kastetme gibi bir hakları asla yoktur. İnsanlık haklarını savunmak için kurulmuş örgütler neden bu insanlık kıyımını görmezden geliyorlar? Amaç insanlık hakkını savunmak ise nerede bu kuruluşlar? Zulüm yalnızca baskı ile yapılmamaktadır. Fiziksel zulümler olduğu kadar psikolojik zulümlerde vardır. Bu zalimler sizleri korkuyla sınatırlar. Algı operasyonları yaparlar. Bunların planları ise çok hünerlidir. Ama şu da bir gerçektir ki ONLAR BİR PLAN YAPIYORLAR AMA ALLAH’IN PLANI ELBETTE DAHA ÜSTÜNDÜR. Ölçüp biçiyorlar, kahrolası nasıl da ölçüp BİÇTİ, ONLAR BİR PLAN YAPIYOR BEKLE ALLAH’IN PLANI ELBETTE DAHA ÜSTÜNDÜR.

Yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışanların sonunun nasıl olduğunu Allah bize açıklıyor. Bu haddini aşanların cezası elbet Allah tarafından şiddetli azapla sonuçlanacaktır. Bize ve bu mazlum kardeşlerimize düşen Allah’a sığınmaktır. Bizi bu durumdan yalnızca Mevla’mız kurtarabilir.

Misal vermek istiyorum, çocukların en doğal hakkı oyun oynamaktır değil mi? Fıtratlarında bu vardır. Gülmek, eğlenmek, oynamak en tabii haklarıdır. Heyhat, dünyanın en güzel sesi çocuk gülmesinin sesidir. Düşünün bu çocuklar oyun oynuyorlar, dünyayı unutmuşlar, ev yapıyorlar, oyuna dalmışlar tam o sırada bir ses geliyor ve başlarına bomba düşüyor. Her yer toz duman oluyor, sisten bir şey gözükmüyor, bir daha bakıyorlar ki evleri yıkılmış daha acısı anne ve babalarını arıyorlar. Yok, anne babaları ölmüş!!. Bir düşünün bu çocuğun halini, yazarken yüreğim dağlandı. Bu sadece bir kesit, daha o zulmün altında o insanlar ne acılar görüyorlar…

İnsanlığın en büyük ayıbı işte budur. Şükürler olsun ki bu mazlumlara sahip çıkan, onlara el uzatan bir başkanımız var. Şükürler olsun ki bizim başkanımız merhametli bir başkan…

ZULME SESSİZ KALAN DİLSİZ ŞEYTANDIR. ELBET BU ZULÜM BİTECEKTİR. O GÜN MAZLUMLAR ÖCÜNÜ ZALİMLERDEN ALACAKTIR. DUA EDİYORUZ. KARDEŞLERİM MERAK ETMEYİN RABBİMİZ CEHENNEMİN ATEŞİNİ BOL HAZIRLAMIŞTIR.