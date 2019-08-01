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Zulüm bizdense ben bizden değilim

Gazetemiz okurlarından M. Ali Yıldırım, 'Zulüm bizdense ben bizden değilim' başlıklı yazısını bizlerle paylaştı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:23
Zulüm bizdense ben bizden değilim

 M. Ali Yıldırım  Batman 

Ne kadar onurlu/ne kadar ilkeli/ne kadar izzetli, vakurlu ve ne kadar Kur’an’i bir duruş öyle değil mi? ( 4/135, 9/23-24,58/22) Ne var ki bu öyle birkaç harfin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş olan sözcük kombinasyonu kadar kolay bir iş değil...

Esas olarak Rachel Corrie’nin bedeninin İsrail buldozerince katledilmesinin öncesinde binlerce defa parçalanmış olan ruhunun sadece son bir haykırışı olduğu gerçeğini görebilmektir.
O tek başına bir ümmet idi” (16/120) iltifatına mazhar olabilmek... ki bu her Müslümanın takva yarışındaki nihai hedefi olsa gerek...

Şu halde evet; hakikati haykırmanın bedeli de elbette ki ağır olacaktır...

Öyle ki yukarıda numaralarını verdiğimiz ayetler dikkatle incelendiğinde ilk sizi taşlayacak olanların kendi aile fertleriniz olduğu gerçeğini görmüş oluyoruz...Tıpkı Hz İbrahim’i ilk taşlayan babası Azer vd. gibi...

Tabiidir ki her insanı bir başka insan doğurur, ve doğal olarak da her zalim ve cahil olan insanların da mutlaka bir başka insanın anne baba yada evladı olacağı gerçeğidir. Dolayısıyla bizi taşlayan anne, baba, evlat, kardeş, amca, dayı, hala, teyze vs. yoksa eğer, bu demektir ki yaptıkları zulüm karşısında “ben bizden değilim” diyemediğimiz... bilakis aile ırkçılığı namına onlardan olduğumuz, zulümlerine ortak olduğumuz içindir.

Bu durumda Müslüman olmamız, haktan, adaletten, insanlıktan yana olan sözlerimizde kuru bir iddiadan, lakırtıdan öte bir şey ifade etmiyor demektir. Ki zaten nerede bir hırsız, arsız, haydut, katil vs. varsa, bakıyorsunuz “önce insan olmak” gibi söylemlerin onların ağızlarında nasıl da geviş getirdikleri bir kusmuğa dönüştüğü nü ibretle izliyoruz.

Gayet tabii sözün güzeli hiç bir zaman değerinden bir şey kaybetmez. Ne ki o sözcüklerin taşıyıcıları değişken, değişebilmeleri her daim mümkündür. Örneğin onur sözcüğü, CHP=HDPKK gibi LGBTİ partilerin sapkın yürüyüşlerine isim olmaya başladıysa bu insanlık ruhunun kıyameti kopmuş demektir. Ruhsuz kalmış olan cesedine de ancak tükürmek gerek.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:23
  1. Batman
  2. Rachel Corrie
  3. LGBTİ
  4. CHP

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