Zulüm babadan oğula geçti

Türkiye, Suriye’deki bu baskıyı yumuşatmak için neler yapabilir? Davutoğlu neler yapabilir? Ne istersiniz Türkiye’den? - Türkiye bu anlamda Suriye’nin bize yaptığı baskıyı hafifletebilir. Aracı olup uzlaşmayı sağlayabilir. Ama daha önemlisi içerideki tutukluların serbest bırakılmasını sağlayabilir. Yurtdışında sürgünde olan Suriyelilerin ülkeye güvenli bir şekilde dönmesini sağlayabilir. 49. Maddenin kaldırılması için girişimlerde bulunabilir. Suriye İhvan-ı Müslim’in Genel Başkanı Şakfa, Yeni Akit’e konuştu: Suriye İhvan-ı Müslim’in Genel Başkanı Muhammed Riyad Eş-Şakfa, Yeni Akit’e Suriye’de hâlâ devam eden baskı ve zulümleri anlattı. Son dönemlerde Türkiye ve Suriye arasındaki iyi gelişmelere rağmen Suriye’deki Müslümanlara ağır baskılar yapılmaya devam edildiğini söyleyen Eş-Şakfa, 20 bin civarında Müslüman’ın hâlâ Suriye zindanlarında olduğunu ve hiçbirinden haber alınamadığını söyledi. Tutuklamaların son hızla devam ettiğini ve Anayasa’nın 49. maddesine göre İhvan-ı Müslim’in üyeliğinin hâlâ idam suçu olduğunu belirten İhvan Lideri; “80 yaşında bir avukat, insan haklarını savundu diye tutuklandı. 19 yaşında bir kız, Kudüs için yazdığı şiir sebebiyle hapiste. Türkiye bu zulümleri bitirmek için devreye girmeli” diye konuştu. Biz Suriye’deki kardeşlerimizi “Hama” ile bildik. Ben doğmadan kısa bir süre önce o onurlu şehirde 50 bin civarında Müslüman katledildi. Şehir Nusayri Ordusu tarafından kuşatıldı ve acımasızca bombalandı. Kadın, çocuk, yaşlı, erkek herkes ama herkes katledildi. 20 bin civarında Hamalı bu arada tutuklandı ve aradan geçen 28 yılda bunlardan hâlâ haber alınamıyor. Suriye’ye gittiğim zaman halkın bildiği ve korktuğu için pek yakınlarına yaklaşamadığı altı hapishane, üstü park mekânlara uğradım. Bin hüzünle gittiğimiz o mekânlarda yeraltlarında onbinlerce Müslüman hâlâ tutsak. Suriye’de iktidar değişti, yeni gelen oğul Esat görünürde bazı açılımlar yaptı. Türkiye ile ilişkilerde sıkı gelişmeler söz konusu. Ancak Suriye, kendi içindeki Müslümanlara karşı hâlâ acımasız. Akıl almaz zulümler devam ediyor. Çok somut örnekler var. İHH ve Mazlum-Der bu konuda çalışmalar yapıyor, raporlar hazırlıyorlar. Suriye İhvan-ı Müslim’in Genel Başkanı Muhammed Riyad Eş-Şakfa ise bu göreve yeni gelmiş bir güzel insan. Kendisi ile bütün bu zulümleri ve Suriye-Türkiye ilişkilerini görüştük. Buyurun;



HAMA’DA 50 BİN KİŞİ KATLEDİLDİ, 20 BİN KİŞİDEN DE HÂLÂ HABER ALINAMIYOR -



Babam Suriye’ye ilk gidişimde; “Hama’ya git ve bizden o şehitlere selam götür” demişti. Biz Suriye’yi hep “Hama” ile duyduk, bildik. Bize kısaca Hama’yı anlatabilir misiniz? Siz de sonuçta Hamalı’sınız... - Evet. Hama her dönemde direnişin ve zulme boyun eğmemenin merkezi oldu. Fransızlara karşı da Hama direnmişti, Modern zalimlere de yine Hama direndi. Bu direniş elbette zalimleri rahatsız etti ve oklarını bu onurlu şehre yönelttiler. Şehri kuşattılar ve ifade edilen en az rakam 20 bin kişinin katledildiği yönündedir. Oysa 50 bin civarında insanın şehit edildiği ortadadır. Çünkü tutuklanan 20 bin kişiden de daha sonra hiç haber alınamadı. Hama dışından da 10 bin kişi ayrıca tutuklandı ve onlardan da hâlâ haber alınamıyor. 28 yıl geçti aradan. Anlaşılan o ki; o tutuklananların hepsi katledilmiş. - Bugün Suriye zindanlarında ne kadar Hama mensubu var? Haber alınabiliyor mu? - Bütün Suriye’de şu anda 20 bin civarında tutuklu var ve büyük çoğunluğunun dışarı ile hiçbir bağı yok. Görüştürmüyor, haber vermiyorlar. Yaşayıp yaşamadıklarını da bilmiyoruz. - Herkes oturup anlaşabiliyor. IRA, ETA, Taliban, PKK herkes oturup anlaşıyor. En azından uzlaşma zemini arıyorlar. Suriye İhvan ile ne zaman anlaşacak? Var mı bir görüşme? Uzlaşma için girişimler var mı? - 1984’de bir görüşme oldu. Almanya’da İhvan-ı Müslim’in ile Suriye devleti oturdular. Bu görüşmelerde ben de vardım. Suriye oraya herhangi bir açılımla gelmedi. Geldiler, bizi gördüler ve gittiler. Hiçbir gelişme de olmadı. Daha sonra 1987’de bir araya geldik. Yine herhangi bir gelişme olmadı. 2000’den sonra da birtakım arabuluculuk çabaları oldu; ancak daha öncekiler gibi bu da neticesiz kaldı. Hiçbir adım atılmadı hâlâ.



İHVANIN ABD’YE KARŞI ‘ÜLKEYİ BERABER SAVUNALIM’ TEKLİFİ KARŞILIKSIZ KALDI -



Peki, hiç gelişme, iyileşme yok mu? - Aslında şu var. Baba Esat zamanında “İhvan-ı Müslim’in” lafına dahi tahammül gösterilmiyordu. Asla ağızlara alınmazdı. Esat bunu büyük bir zulümle bastırırdı. Şimdi Beşşar Esat bu konuda “İhvan-ı Müslim’in” sözünü duyduğu zaman babası kadar sert cümleler kurmuyor. Ama tabiî sonuçta her şeye rağmen netice sıfır... İhvan’a yine baskı devam ediyor. İhvan, 11 Eylül’den sonra ABD’nin bu ülkeye de saldırma tehlikesi ortaya çıkınca, ABD ve İsrail tehditlerine karşı “ülkeyi beraber savunalım” dedi. Gazze olaylarında da hükümetin tavrına destek verdi. Bu arada 49. maddenin kaldırılmasını teklif etti. Sonra ne oldu? Biz bu dediğiniz süreçlerde ABD ve İsrail’in karşısında Suriye’nin yanında yer aldığımızı ve vatanı birlikte savunmak istediğimizi söyledik. Tabiî bu arada, içerideki tutukluların serbest bırakılmasını, 49. maddenin kaldırılmasını, yurtdışındaki Suriyelilerin güvenlik içerisinde ülkeye gelmesinin sağlanmasını istedik. Bunlar ne kabul edildi, ne de dikkate alındı.



SURİYE ANAYASASININ 49. MADDESİNE GÖRE İHVAN ÜYELERİ İDAMLA YARGILANIYOR -



Peki, 49. madde nedir? - Suriye Anayasasındaki 49. maddeye göre İhvan-ı Müslim’in üyesi herkes idamla yargılanıyor. - Peki, ülkeye dönen Suriyelilere ne yapılıyor? - Bakın, 2003 yılında Ömer Hayyan Er-Rezzuk isimli 19 yaşındaki bir genç Irak’taki Suriye Büyükelçiliği’ne başvurarak yurda dönmek istediğini ve bir problemin olup olmayacağını sordu. Büyükelçilik Suriye’ye sordu ve daha sonra gence herhangi bir problemin olmayacağını söyleyerek izin verdi. Ömer, Suriye’ye girer girmez tutuklandı ve hapse atıldı. 3-4 yıl kadar mahkemeye dahi çıkartılmadı. Sonra Yüksek Mahkemeye çıkartıldı ve İhvan üyesi olduğu suçlaması ile 12 yıl hapse mahkûm edildi. Önce idam cezasına çarptırıldı, sonra İhvan ile bağının çok az olduğu gerekçesi ile 12 yıl verildi. - Zulüm babadan oğula geçti yani... - Evet, tam olarak böyle bir durum var Suriye’de. Mesela Avukat Heysem El Melih, 80 yaşında bir insan hakları aktivisti. Bu yıl insan hakları mücadelesinin önünü kesebilmek ve moralleri bozabilmek için 80 yaşındaki bu insanı tutukladılar ve 3 yıl hapse mahkûm ettiler.



“19 YAŞINDAKİ BİR KIZI KUDÜS YAZILARI SEBEBİYLE TUTUKLADILAR”



- İnsanların konuşmasını engelliyorlar... - Evet. Bakın internet özgür bir ortam; fakat Suriye’de onu da yaptırmıyorlar. 19 yaşındaki bir genç kız, Tall El Melluhi, kendi blog sitesinde Kudüs’e dair bir şiir yazdığı için tutuklandı. Şu anda hâlâ içeride. - Aynı Suriye-Filistin davasına en fazla kendilerinin sahip çıktığını ifade ediyor ve hatta HAMAS’a kucak açıyor. - Evet. Çünkü HAMAS ve Filistin davasına olan sahipliği Suriye’deki rejimin devam etmesini sağlıyor. O ilişkiden HAMAS’tan çok Suriye faydalanıyor. Üstelik HAMAS iç siyasete karışmıyor. Bir tehdit de arz etmiyor. Oysa Suriye İhvanı onlar için öyle değil. O büyük bir tehlike. Suriye İhvanı çok güçlü ve bundan ürküyorlar - Peki, diğer bir alana geçersek eğer; Suriye dışındaki İhvan’ın durumu nedir? - Hemen her ülkeye yayıldık. Birbirimizden hiç ayrılmadık ve bizim bu durumumuz en büyük gücümüz oldu. Bulunduğumuz ülkelerin iç siyasetleri ile hiç ilgilenmedik ve bu nedenle bir problemle de karşılaşmadık. Bizim bu güçlü duruşumuz, birilerini daha çok ürkütüyor. - Suriye İhvan’da sık sık murakıplık makamı değişiyor. Neden? - Bir kural belirledik ve bir başkan en fazla 2 dönem görevde kalabiliyor. Bu nedenle sık sık başkan değiştiriyoruz. Bunun farklı nedenleri ve avantajları var. “Osmanlı bizim de devletimizdi” - Osmanlı desem... - Osmanlı bizim devletimizdi. Müslüman bir devletti. Hasan El Benna bütün ırkların üstünde bir İslâm Birliği için mücadele etmemizi istiyordu. Biz İslâmî açıdan bakıyoruz ve Arap’ın, Türk’ün bir farkının olmadığını biliyoruz. (Burada Suriye İhvan-ı Müslim’in Siyasi Büro Şefi Muhammed Faruk Tayfur devreye giriyor) Osmanlı gitti ve bütün Arap ülkeleri sömürgecilerin işgaline uğradı. Afrika, Ortadoğu, Körfez ülkeleri, hepsi ama hepsi işgal edildi. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, her biri bir taraftan saldırdı. Yahudiler, Filistin’e yerleşti. Sadece bu bile Osmanlı’yı sevmemiz için yeterlidir. Arkadaşımız M. Mustafa Uzun’a konuşan Suriye İhvan-ı Müslim’in Genel Başkanı Muhammed Riyad Eş-Şakfa; “Suriye’de zulüm şimdi babadan oğula geçti. İnternet özgür bir ortam; fakat Suriye’de onu da yaptırmıyorlar. 19 yaşındaki genç bir kız Tall El Melluhi, kendi blog sitesinde Kudüs’e dair bir şiir yazdığı için tutuklandı. Şu anda hâlâ içeride” dedi.