Zulüm altındakiMüslümanlar için sivil tepki

Filistin, Keşmir, Irak, Afganistan gibi işgal altındaki bölgelerin tek tek ele alındığı konsey toplantılarında sivil toplum kuruluşların daha fazla inisiyatif almaları gerektiğine vurgu yapıldı. Otuzu aşkın ülkeden konsey üyelerinin ve gözlemcilerin katıldığı toplantıda Pakistan’da yaşanan sel felaketi sonrası yardım faaliyetlerinin durumu, Keşmir sorunu, Bulgaristan Müslümanlarının yaşadığı müftülük krizinin değerlendirilmesi, Filistin sorunu ve Gazze’ye yardım konvoyu sonrası hukuki süreç gibi konular değerlendirildi. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’nin (İDSB) 10. konsey toplantısı İstanbul’da başladı. 45 farklı ülkeden 185 üyesi bulunan İDSB’nin konsey toplantısında İslam dünyasının temel sorunları konuşuluyor. Otuzu aşkın ülkeden konsey üyelerinin ve gözlemcilerin katıldığı toplantıda Pakistan’da yaşanan sel felaketi sonrası yardım faaliyetlerinin durumu, Keşmir sorunu, Bulgaristan Müslümanlarının yaşadığı müftülük krizinin değerlendirilmesi, Filistin sorunu ve Gazze’ye yardım konvoyu sonrası hukuki süreç gibi konular değerlendirildi.



AKSA MÜCADELESİ STRATEJİK PLAN VE ETKİLİ ADIMLARLA SÜRECEK



İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Necmi Sadıkoğlu, Konsey’in açılışında yaptığı konuşmada İDSB’yi, hep birlikte, gelecek nesiller için kalıcı projeler üreten, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu meydan okumalara cevaplar verebilen, her şeyden önemlisi sivil toplum kuruluşlarının kendilerine zemin bulabilecekleri, ortak değerler etrafında buluşabilecekleri bir büyük ittifak çatısına dönüştüreceklerini dile getirdi. Sadıkoğlu, şöyle konuştu; “Gerek Gazze’ye yönelik konvoya yönelik barbarca saldırının hukuki olarak karşılıksız kalmaması, gerekse Filistinli kardeşlerimizin davalarının hayırla ve zaferle sonuçlanması için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Bu konuda çalışma yapan ve gayret eden tüm kurumlara da destek vereceğiz. Filistin’e ve Mescid-i Aksa’ya yönelik tüm tehditlere karşı mücadelemiz, stratejik planlar, sürekli ve etkili adımlarla devam edecektir.”



“ZULÜM ALTINDAKİ MÜSLÜMANLAR İÇİN DAHA FAZLA İNİSİYATİF ALACAĞIZ”



İslam dünyasının temel sorunlarını tek tek ele alan Sadıkoğlu, ayrıca Irak ve Afganistan’daki işgallere de işaret ederek; “Gelecek nesillerin dahi hürriyetlerini elinden alacak şekilde, bu iki önemli İslam ülkesinin karışıklık ve karanlığa mahkûm edilmek istenmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Uluslararası güçleri bölgeye müdahaleden vazgeçmeye ve bu ülkelerdeki kardeşlerimizi de ittifak ve sağduyuya davet ediyoruz” dedi. Kafkasya, Güney Tayland, Doğu Türkistan ve diğer İslam coğrafyasında, zulüm ve zorbalık altındaki kardeşlerimize destek olmak için her türlü sivil inisiyatifi alacaklarını dile getiren Sadıkoğlu şöyle devam etti: “İslam ülkelerinin en önemlilerinden birisi olan Türkiye’nin Güneydoğusundaki terörün sona ermesi ve Kürt sorunun halli için bölge ülkelerinin Türkiye ile ittifak içerisinde hareket etmesini ve bölge halkını asırlarca bir arada tutan manevi değerler çerçevesinde sivil çözümlerde ısrar edilmesini talep ediyoruz. Bölgede terörün bitip barış ve huzurun hâkim olması ve Kürt sorunun çözülmesi sadece Türkiye için değil, İslam dünyası için de hayati bir meseledir.”



GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KEŞMİR ZULMÜ ELE ALINDI



İslam dünyasındaki siyasi sorunlar ve insan hakları ihlalleriyle alakadar oldukları gibi; en az bunlara gösterdikleri kadar ilgiyi İslam dünyasının temel meseleleri olan aileye, gençliğin yetiştirilmesine, çocukların korunmasına, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadeleye ve çevrenin korunmasına da göstermeleri gerektiğini dile getiren Sadıkoğlu, bu konuda geliştirilen doğru ve başarılı projeleri destekleyeceklerini ilan etti. Sadıkoğlu, bu bağlamda 2011 yılındaki uluslararası büyük toplantıyı Mayıs ayında Endonezya’da “aileyi güçlendirmek” temalı bir konferans şeklinde yapacaklarını söyledi. Konsey toplantılarında İslam coğrafyasının kanayan yarası Keşmir özellikle ele alındı. Keşmir Amerikan Konsülü Başkanı ve İDSB ABD Temsilcisi Dr. Ghulam Nabi Fai, yaptığı konuşmada, “Geçmişten günümüze Keşmir sorunu” başlıklı bir sunum yaptı. Dünyanın en uzun, en kanlı ve en dramatik sorunlarından olan Keşmir sorununun çözümü için uluslararası platformlarda uzun yıllardır mücadele eden Dr. Fai, Keşmir’i ve Keşmir’de yaşanan insan hakları ihlallerini ve dehşetli zulmü anlattı.



İHH BAŞKANI PAKİSTAN İÇİN YARDIM ÇAĞRISI YAPTI



İHH Genel Başkanı Avukat Bülent Yıldırım’ın da katıldığı konsey açılışında Yıldırım, İDSB’nin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti ve Pakistan’da sel felaketi nedeniyle bütün İslam ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarının Pakistan’a yardım etmesi gerektiğini söyledi. İHH Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç da yaptığı konuşmada İHH’nın Pakistan’da yaptığı çalışmaları ve projeleri anlattı. Oruç’un pratik çözüm önerileri ve teklifleri diğer İslam ülkelerinden gelen temsilcilerin büyük ilgisini çekti. Toplantılarda ayrıca İDSB üyesi ve Pakistan Hubeyb Vakfı Başkanı Nedim Ahmet Han da ülkesinin karşılaştığı felaket ile alakalı bir sunum düzenledi.



PAKİSTAN DEVLETİNİN ELİNDE SON 1 HAFTALIK ERZAK KALDI



Pakistan’ın tarihinde karşılaştığı en acı felaketlerden birinin bu sel felaketi olduğunu dile getiren Nedim Han; “15-20 gün sonra yağmurlar yeniden başlayacak. Diğer bütün detayları geçsek bile biz hâlâ o yağmurlara karşı koyacak elbiselere dahi sahip değiliz. İnsanlar çok zor durumda, hayvanlar da çok zor durumda. Pakistan zaten yoksul bir ülke ama bu felaketle beraber yoksulluk seviyemiz de daha da aşağılara indi. Nüfusun %19’u bu felaketten etkilendi. Devletimizin mevcut erzak stokları 1 hafta sonra bitiyor. Bu çok çok büyük bir felaket. Altyapı tamamen ortadan kalktı. Sağlık sistemi bitti. Hastalıklar yayılmaya başladı” diye konuştu.



PAKİSTAN HER TÜRLÜ YARDIMA MUHTAÇ



Uluslararası kuruluşlar ve özellikle İslam coğrafyasındaki sivil toplum kuruluşlarına yardım çağrısı yapan Nedim Ahmet Han, “Biz şu anda birçok acil ihtiyacın yanı sıra tohum ve gübreye de ihtiyaç duyuyoruz. Uzmanlar istiyoruz. Temiz su kaynaklarını değerlendirmek için aletlere ihtiyacımız var. Sizden gelecek her türlü yardıma muhtacız. Küçük işletmeler kurmak için de sizin desteğinizi istiyoruz” dedi. Diğer taraftan; konsey toplantılarının ilk gününde bir çok sunum yapıldı, İslam coğrafyasının farklı bölgelerindeki sorunlara değinildi.