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“Mehmetçiğimiz, zulme engel olmak için mücadele veriyor”

Eyüp Sultan Camiinde sabah namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Mehmetçiğimiz zulme engel olmak için sınırlarımızın içinde ve ötesinde mücadele veriyor” dedi.

23 Aralık 2018 Pazar 14:54
“Mehmetçiğimiz, zulme engel olmak için mücadele veriyor”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Eyüp Sultan Camiinde sabah namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, namaz sonrasında yaptığı konuşmada Hz. Peygamberin bir hadisinde Müslümanlara yedi şeyi tavsiye ettiğini ifade ederek, bunlardan birisinin de mazluma yardım etmek olduğunu söyledi.

Yemen’de yaşanan zulümlere dikkat çeken Başkan Erbaş, “Bir hafta önce Türkiye Diyanet Vakfı olarak milletimize dedik ki,‘Yemen’e sessiz kalmayın’, elhamdülillah öyle güzel bir kampanya oldu ki, şimdi onu ulaştırma çabası içerisindeyiz” dedi.

“Yemen’de 11 milyon insanın ölümle karşı karşıya”

Başkan Erbaş, Yemen’de 11 milyon insanın ölümle karşı karşıya kaldığını dile getirerek, “Rabbimize dua edelim yeryüzünde zulüm bitsin. Zulüm kime yapılırsa yapılsın kötüdür. İster Müslüman olsun, ister gayr-i müslim olsun, hiç kime zulme uğramasın” diye konuştu.

“Bizler hep mazlumun yanında yer almışız” diyen Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

“Müslüman olsun gayr-i müslim olsun nerede zulüm varsa ecdadımız oraya gitmiş, o zulme engel olmuş.Bugün ecdadımızın torunları olarak bizler de nerde zulüm varsa, terör varsa şanlı ordumuz orada. Bugün Mehmetçiğimiz zulme engel olmak için sınırlarımızın içinde ve ötesinde mücadele veriyor. Şehit oluyor, gazi oluyor. Allah şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar, hayırlı ömürler nasip eylesin.”

Başkan Erbaş namazdan sonra, cemaatle selamlaşıp ardından Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesini ziyaret etti. 

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Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 14:54
  1. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

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