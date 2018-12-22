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Uygur Türkleri için yola çıkan grup Bolu Dağı'na ulaştı

Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yapılan Çin zulmüne dikkat çekmek için İstanbul'dan yürüyerek Ankara'ya ulaşmak için yola çıkan grup Bolu Dağı'nı tırmanışa geçti.

22 Aralık 2018 Cumartesi 16:17
Uygur Türkleri için yola çıkan grup Bolu Dağı'na ulaştı

Ellerindeki Türk ve Uygur bayraklarıyla sabahın erken saatlerinde D-100 kara yolunu takiben Kaynaşlı ilçesine ulaşan grup, daha sonra Bolu Dağı'na tırmanışa geçti.

"1949'dan bu yana Çin zulmünü görüyoruz"

Amaçlarının yapılan zulme dikkati çekmek olduğuna değinen Uygur Türkü Ali Ekber, yaptığı açıklamada, kardeşlerine yapılan zulmü anlatmak için İstanbul'dan Ankara'ya yola çıktıklarını söyledi.

Uygur Türklerine yönelik zulmün yıllardır devam ettiğine değinen Ekber, "Yıllardır bu zulüm devam ediyor fakat 4-5 yıldır şiddetini arttırdı. Biz 1949'dan bu yana Çin'in zulmünü görüyoruz. Çin'in yaptığı bu kötülüklere karşı biz de tüm dünyaya bu durumu duyurmak için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlattık. Bu faaliyetimize başlarken 9 kişiydik fakat şimdi destek görerek 30 kişiye ulaştık. Bu rakamın Ankara'ya vardığımızda 200 kişiye ulaşacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 16:17
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Uygur bayrakları
  4. D-100 kara yolu
  5. Kaynaşlı
  6. Bolu Dağı
  7. Uygur Türkü Ali Ekber
  8. Uygur Türklerine yönelik zulüm

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