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Zülfü Livaneli, adının verildiği sosyal tesisin açılışını yaptı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan“Zülfü Livaneli Eğitim, Spor ve Sosyal Tesisi” usta sanatçı Zülfü Livaneli’nin katılımıyla hizmete açıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:00
Zülfü Livaneli, adının verildiği sosyal tesisin açılışını yaptı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan“Zülfü Livaneli Eğitim, Spor ve Sosyal Tesisi” usta sanatçı Zülfü Livaneli’nin katılımıyla hizmete açıldı. Bir çok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak sosyal tesis, içerisinde yer alan spor salonu, eğitim sınıfları ve kütüphanesiyle vatandaşlara hizmet verecek.


Büyükçekmece Belediyesi, Sinanoba Mahallesinde Zülfü Livaneli adına yaptırdığı sosyal tesislerin açılışını düzenlenen törenle gerçekleştirdi.Açılışa Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Sanatçı Zülfü Livaneli, Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılıştan önce Başkan Akgün ve katılımcılar tesisi gezerek incelemelerde bulundu. Tesisin gezilmesinden sonra açılışa geçildi.Zülfü Livaneliaçılış konuşmasının ardından katılımcılar için şiir seslendirdi.


Tesisin vatandaşlara farklı alanlarda hizmet vereceğini belirtenBüyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Tesisimizde spor salonu da var, eğitim de var, kütüphane de var. Eksik bir şey olursa emredersiniz yaparız. Bakın bu mahalle bölge kültür sanat ve tesislerimize çeşitli isimler veriyoruz, burada da Zülfü Livaneli adı yazıyor. Bir Zülfü Livaneli kolay yetişmiyor. Bu ülkede; önce içeride sonra dışarıda tüm dünya ile barış içerisinde olacak, eğitim sistemini değişmeyecek şekilde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu sistem doğrultusunda iyi politikalar belirleyip devam etmediğimiz, bu çocukları Avrupa’dakiler ile yarıştırmadığımız müddetçe biz Atatürk’ün göstermiş olduğu muasır medeniyetler düzeyine gelemeyiz.Bu nedenle hepimizin üzerine düşen asıl görev, bu ülkedeki eğitim seviyesini birlikte ayağa kaldırmaktır. Önce insan yetiştireceğiz sonra insanlar bu ülkeyi alacaklar omuzlarına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ündediği noktaya taşıyacaklar. Yeni Zelanda’da vuku bulan olaydan ötürü de terörizmi kınıyorum ve lanetliyorum’’ diye konuştu.


Konuşmalar ardından protokol üyeleri çocuklar ile birlikte açılışı gerçekleştirmek üzere kurdele kesti. Açılışın ardından Başkan Akgün,katılımcılara plaket verdi. Açılışı gerçekleştirilen tesis içerisinde;spor salonu, eğitim sınıfları ve kütüphane yer alıyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:00
  1. sanat
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