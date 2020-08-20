Teknolojinin gelişmesiyle birlikte video oyunlarda da farklı boyutlara geldi. Rekabetin üst düzeyle yaşandığı çevrimiçi oyunlar, video oyun tutkunlarının vazgeçilmezlerinden. Son yıllarda en çok merak edilen oyunların başında ise Zula geliyor. Bu oyun, oyuncularına güzel ve heyecan dolu bir oyun deneyimi vadediyor. Peki, Zula nasıl hangi tuşlarla oynanır?

Zula nedir?

Zula oyununun ne zaman nasıl ortaya çıktığı merak ediliyor. MadByte Games tarafından geliştirilen Zula 22 Şubat 2015'te çıktı. Türkiye'nin ardından 2016 yılında oyun Brezilya'da yayınlandı. Haritalar kısmında Üsküdar Sokakları, düğün salonu, Safranbolu, Trabzon Uzungöl, Kastamonu Kereste Fabrikası, Çanakkale, Kız Kulesi yerler bulunuyor. Asker ve istihbaratçılardan oluşan Zula, Glatyo adındaki iki düşmanoluşuma karşı mücadele veriyor. Zula'da yirmi ayrı karakter yer alıyor.

Zula kayıt

Zula oynamak ve avantajlardan yararlanmak için öncelikle kayıt işlemini tamamlamanız gerekiyor. zulaoyun.com sayfasına giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Kayıt Ol butonuna tıklayın. Kayıt olup işlemi onayladığınızda hesabına oyunla ilgili çeşitli ödüller yüklenecek.

Zula ücretli mi?

Türk yapımı olan Zula oyunu ücretli değildir. Telefon ve bilgisayarlarınızdan oynayacağınız oyun için ücret ödemenize gerek yok. Ancak mühimmat ve altın gibi ekstra hamleler için ücret istenebiliyor.

Zula giriş yap

Zula oynamak için bilgisayar ya da mobilden hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Bunun için ana sayfada bulunan giriş kısmına tıklamanız ve kullanıcı bilgilerinizi girmeniz gerekiyor.

Zula oyun indir

Zula’yı bilgisayar ya da mobilden oynayabilirsiniz. Bilgisayardan zulaoyun.com sayfasına giriş yaptıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde ‘Hemen İndir’ kısmı yer alıyor. bu linke tıklayıp oyunu indirebilirsiniz.

Zula cep telefonuna indir?

Zula’yı mobil cihazlardan oynamanız mümkün. Play Store ve App Store'den Zula'yı ücretsiz indirmeniz mümkün.

Zula nasıl oynanıyor?

Zula’yı indirmek ve oyuna başlamak isteyenlerin merak ettiği konuların başında ise oyunun nasıl oynandığı geliyor. Zula’yı bilgisayar ya da mobil cihazına indirdikten sonra giriş yapıp gerekli özelleştirmeleri yaptıktan sonra oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.

Zula hangi tuşlarla oynanıyor?

Zula oynayacak olanlar klavyede hangi tuşların ne işe yaradığını araştırıyor. İşte, Zula’nın oynandığı tuşlar:

W - İleri

S - Geri

A - Sola

B - Sağa

F - Arkaya

Shift - Yürüme

CTRL - Çömelme

R - Şarjor değiştirme

Q - Önceki silah

T - Silah değiştirme ekranı

G - Silah alma

B - Özel opsiyonları aktivite etme

1 - Ana silah

2 - İkinci silah

3 - Yakın mesafe silahı

4 - Bombalar

5- Özel silahlar

Konuşma için gerekli olan tuşlar

F2 - Genel konuşma

F3 - Takım içi konuşma

F4 - Klan içi konuşma

L - Geçmiş konuşmalar

Enter - Chat penceresi

Z X C - Radyo mesajı

Diğer tuşlar

6 - Bomba kur

E - Bomba etkisizleştir

TAB - Skor tablosu

M - Harita

+ Büyüt

- Radarı küçült

Page up - Fare hassasiyetini yükselt

Page Down - Fare hassasiyetini azalt

F8 - Ekran görüntüsü al

F1 - Yardım

Sol tık-Silah ateşleme

Sağ tık - Silah özelliklerini kullan

Zula ZA ZP nedir?

Zula oynayanlar oyun sırasında ZA ve ZP ifadeleriyle karşı karşıya kalabiliyor. ZA yani Zula altın anlamına gelmekte. ZP ise Zula paradır. Kart bilgilerinizde Zula Altın satın alabilirsiniz. Zula Para ise başarınız sonucu sistem tarafından verilir.

Zula altın nasıl yüklenir? | Zula altın ne kadar ücreti

Zula Altın yüklemek için sisteme giriş yapmış olmanız gerekiyor. Kredi kartı bilgilerinizi girerek Zula altın satın alabilirsiniz.

Zula Pass nedir?

Zula Pass, her yeni derecede ödül kazama sistemine verilen isimdir. Zula Pass ücretli alınabilir.

Zula Pass satın al

Zula Pass satın almak için öncelikle oyuna giriş yapmalısınız. Önce Zula Pass’a tıklamaları ardından da Zula Pass Satın Al butonuna tıklamanız gerekiyor.

Zula yaş sınırı nedir?

Pek çok oyunda olduğu gibi Zula’da da yaş sınırı bulunuyor. Aksiyon oyunu olan Zula’yı oynamak için 15 yaşın doldurulması gerekiyor.

Zula e-spor lisansı nasıl nereden alınır?

Pek çok kişi Zula e-spor lisansının nasıl alınacağını araştırıyor. Zula e-spor için gerekli şartlar şöyle:

10. seviye ve üstü bir Zula hesabına sahip olunması

15 ve üstü yaşta olmak

Zula hesabında mail ile kısa mesaj bilgilerini girmiş olunması

Küfür vb. sebeplerden ağır sabıkalı bir geçmişe sahip olmamak

E-spor lisansı almak için lisans.zulaoyun.com’a giriş yapmalısınız.

Zula şifremi unuttum ne yapmalıyım?

Zula şifrenizi unuttuysanız ya da şifreyi değiştirmek istiyorsanız öncelikle siteye girip giriş kısmına tıklamalısınız. Giriş yap’ın ardından Kullanıcı Adımı/Şifremi Unuttum butonuna tıklayıp şifre değişikliği yapabilirsiniz.

Zula oyun dili nasıl değişir?

Zula'da oyun dilini değiştirmeniz mümkün. Başlatıcı'da yer alan bayrak ikonuna tıklayabilirsiniz. Açılan menüden dil değiştirebilirsiniz.