Zühtü Arslan kararı Resmi Gazete'de yayımlandı Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın bir kez daha göreve seçildiğine dair karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın bu göreve yeniden seçildiğine dair karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146. 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesine göre; 25 Ocak 2019 günü yapılan seçimle Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Prof. Dr. Zühtü Arslan'ın yeniden seçildiği belirtildi. 15 üyeden 9'unun oyunu aldı Arslan, 25 Ocak'ta yapılan seçimde 15 üyeden 9'unun oyunu alarak yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine getirilmişti.

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