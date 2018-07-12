Zuhal Olcay cezaevine mi girecek? Zuhal Olcay neden ceza aldı? Zuhal Olcay kimdir?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay’a Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Peki Zuhal Olcay kimdir?

Sözde sanatçı Zuhal Olcay, Kadıköy'de sahne aldığı mekanda, "Boş vermişim dünyayı isimli" şarkıyı müziğe uyumlu şekilde "Recep Tayyip Erdoğan hepsi boş, hepsi yalan, bir gün hayat bitecek dersin görmüşüm rüya" şeklinde uyarlamıştı. Bir izleyicinin 155 Polis İhbar hatını arayarak ihbar etmesi sonucu sözde sanatçı Olcay hakkında dava açılmıştı. O dava sonuçlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sözde sanatçı Zuhal Olcay’a Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

ZUHAL OLCAY KİMDİR?

1976’da Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünü bitirdi. Aynı yıl sınıf arkadaşı Selçuk Yöntem ile evlendi. Bir sene Londra’da eğitim gördü. Üç yıl süren ilk evliliğinin ardından iş adamı Zafer Olcay ile evlenen Zuhal Olcay, İzmir’e yerleşti ve İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. 1981 yılında kızı Ceren dünyaya geldi. 1983’ten itibaren çeşitli televizyon yapımlarında rol aldı; ilk televizyon filmi olan Sönmüş Ocak’tan sonra Parmak Damgası adlı yapım ile tanındı. Sinema oyunculuğu ile birlikte tiyatro oyunculuğunu da sürdüren Olcay; 1986’da Mart’daki Nina rolüyle Avni Dilligil Tiyatro Ödülü’nü, 1988'de Balkon’daki İrma rolüyle Ankara Sanat Ödülü’nü kazandı. 1989’da Evita adlı müzikalde Evita’yı oynadı. Bu müzikaldeki başarısı üzerine şarkıcılık kariyeri başladı. Dünden Sonra, Yarından Önce adlı filmde şarkıları seslendiren Olcay, daha sonra Onno Tunç’un bestesi olan parçayı bir albümde seslendirdi.