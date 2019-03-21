"Züccaciyede hareketlenme meydana gelecek"

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı İsmail Erdoğan, "Mart ayıyla birlikte düğün sezonunun da başladığını göz önüne alacak olursak sektörde hareketlenme meydana gelecektir." bilgisini verdi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, ÖTV'nin sıfırlanmasının 30 Haziran'a kadar tekrar uzatılmasının sektör adına olumlu bir adım olduğunu kaydetti.

Sektörün, aynı zamanda çeyiz kültürünü de temsil ettiğini dile getiren Erdoğan, "Mart ayıyla birlikte düğün sezonunun da başladığını göz önüne alacak olursak sektörde hareketlenme meydana gelecektir. Geçtiğimiz dönemlerde tecrübe ettik ki, satışlarımızda yüzde 30’luk bir artış söz konusu olmuştur. Küçük elektrikli ev aletleri artık mutfakların olmazsa olmazıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri gibi ürünlerin lüks tüketimden çıkıp, ihtiyaç ürünlerine dönüştüğünü aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yüzden ZÜCDER olarak ÖTV'nin kalıcı olarak kalkmasını istiyoruz. Züccaciye sektörüne de getirilecek, KDV’nin yüzde 8’e düşürülmesi ve ÖTV muafiyetiyle sektörümüzün genel büyüklüğü 10 milyar dolardan 11,5 milyar dolara rahatlıkla çıkabilir. 2018 yılına baktığımız zaman sektörümüz, 4,7 milyar dolarlık ihracatıyla, 2017 yılına göre yaklaşık yüzde 15’lik bir büyüme rakamı yakalamıştır. 2019 yılında da yaklaşık yüzde 20’lik bir büyüme rakamıyla yılı 5,5 milyar dolar ile kapatmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz üzere yıl boyunca kur farkı ve maliyetlerdeki artış nedeniyle enflasyon rakamlarını da kendi ürün gruplarımıza da yansıtmış olduk. ÖTV indirimleri olmasaydı iç pazarda ciddi bir küçülme yaşayabilirdik. ÖTV’nin sıfırlanmasının devam etmesiyle birlikte geçen yılın rakamlarını muhafaza edebiliyoruz."