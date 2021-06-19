Zübeyde Kamalak'tan nankörlüğün böylesi! CHP'li kafa kendisini kovarken sahip çıkan ve bedel ödeyen Akit'e böyle 'teşekkür' etti

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Siyasi nefreti nedeniyle gözü dönen ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e dil uzatan Zübeyde Kamalak, başörtüsü mağduriyetinde kendisine sahip çıkan ve hatta bunun için bedel bile ödeyen Yeni Akit Gazetesi'ni hedef aldı.

Siyasi nefreti, insani vasıflarının da önüne geçti!

Gözünü siyasi hırs ve nefret bürüyen Zübeyde Kamalak'ın, başörtülü olması nedeniyle mahkeme duruşmasından atılması nedeniyle yanında duran ve bunun için açılan tazminat davası yüzünden bedel ödeyen Yeni Akit'i hedef alması, Kamalak'ın siyasi hırslarının ve nefretinin, 'insani vasıfları'nın önüne geçtiğini gözler önüne serdi.

Bedel ödeyen Akit'e böyle 'teşekkür' etti

Sosyal medya hesabından Yeni Akit Gazetesi'ni hedef alması manidar karşılanırken Akit TV'ye borçlu olan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun borcunu ödemek yerine baskın yaparcasına yaptırdığı haciz işlemini beğenip paylaşması 'pes' dedirtti.

"Kapısına kilit vurulsun" temennilerini paylaşan Zübeyde Kamalak, yanında duran Akit'e işte böyle "teşekkür" etti.

Nankörlüğün böylesi: Akit kayıtsız şartsız yanında durmuş ve bedel ödemişti!

Danıştay’ın başörtüsü kararını takmayan CHP zihniyetli hakim Mustafa Karadağ’ın, hakaret ettiği avukat Zübeyde Kamalak’ı salondan atmasının ardından Yeni Akit Gazetesi sonuna kadar yanında durmuş ve sahip çıkmıştı.

Hakime soruşturma açılmasına ve ceza almasına kadar giden süreçte haberleriyle hukuksuz adımlara karşı duran Yeni Akit Gazetesi, hakim Karadağ'ın açtığı davalar nedeniyle de tazminata mahkum edilmişti.

İşte o haberlerden bazıları: