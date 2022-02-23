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Avrupa Zorunluluk kalktığı halde maske takmaya devam ediyorlar!
Avrupa

Zorunluluk kalktığı halde maske takmaya devam ediyorlar!

İspanya’da 10 Şubat itibariyle maske zorunluluğunun kalkmasının ardından, halk tedbirli davranmaya ve maske takmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 09:34:00 -
Zorunluluk kalktığı halde maske takmaya devam ediyorlar!

Tüm dünyada koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanırken İspanya hükümeti, 10 Şubat itibariyle dışarda maske takma zorunluluğunu kaldırdı. İspanya Sağlık Bakanı Caroline Darias, ülkede Kovid-19 vakalarında zirveye ulaşıldığını belirterek 1.5 metre sosyal mesafe kuralına uyulduğu takdirde maske takılmayacağını ve mesafe kuralına uymayanların maske takmalarının zorunlu olacağını duyurdu.

Ancak İspanyalıların, açık alanda maske takmaya devam ettiği ve tedbiri elden bırakmadıkları gözlendi.

Barselona'da yaşayan Ines Romero, "İnsanlar maskelerden bıktı. Buna saygı duyuyorum. Ama bence tedbiri elden bırakmamalı ve maske takmalıyız. Bize virüsün ortadan kalktığı söylenene kadar maske takacağım" dedi.

İspanya hükümeti, 25 Şubat'ta Kanarya Adaları'ndaki La Palma'da bölge başkanları toplantısında, kapalı alanda maske zorunluluğunun kaldırılmasını tartışacak.

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