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Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza kesildi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Apaydın, zorunlu kış lastiği takmayan araç sahiplerine 625 lira idari para cezası uygulanacağını ifade edildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 09:32
Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza kesildi

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın. 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında uygulamaya konulan zorunlu kış lastiği uygulaması hakkında bilgiler verdi. Kış lastiğinin yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda zorunlu olduğunu belirten Apaydın, "Ayrıca kamyon ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinde, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinde, seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Römork lastiklerinde ise zorunlu değildir” dedi.

KIŞ LASTİKLERİNİN YANAKLARINDA 'KAR TANASİ' İŞARETİ BULUNMAMALI'

Araçlarda patinaj zinciri bulunması veya kullanılmasının kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmayacağına dikkat çeken Apaydın, kış lastiği derinlikleri hakkında da bilgi verdi. Apaydın, “Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise kış lastiği derinliği 1,6 milimetreden az olamaz. Kış lastiklerinin yanaklarında, (M+S) veya kar tanesi veya her iki işarette bulunur. Aynı dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde sırt deseni uygunluğu kontrol edilir. Lastikler kaplama ise diş derinliği ve sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur” diye konuştu.

'UYGULAMAYA UYMAYANLARA PARA CEZASI'

Kış lastiği uygulamasının zorunluğu olduğunun altını çizen Apaydın, “Uygulamaya uymayan aracın işletenine 625 lira idari para cezası verilir ve lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yere gitmelerine izin verilir” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 09:32
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  4. 1 aralık

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