Zorunlu karantina bitti mi? Korona olan karantinaya alınmayacak mı?
Artık karantina yok mu? Koronavirüs salgını sebebiyle iki yıldır kovid-19 testi pozitif çıkanlar zorunlu karantinaya alınıyor. 2022 yılına kadar zorunlu karantina süresi 14 gündü… Omicron varyantının etkisiyle birlikte 14 günlük süreç 7 güne indirilmişti. Merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşti ve gözler alınan kararlara çevrildi. Peki, zorunlu karantina uygulaması bitti mi?
Koronavirüs salgınıyla mücadelede iki yılı aşkın süre geride kaldı. Maskeden, zorunlu karantina uygulamasına kadar pek çok konunun görüşülmesinin beklendiği Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleşti. Hal böyle olunca milyonlar “Zorunlu karantina bitti mi?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
Zorunlu karantina bitti mi? Korona olan karantinaya alınmayacak mı?
Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan Salı günü yapıldı. Toplantının ardından kurul üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Kısa bir süre içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca’nın açıklama yapması bekleniyor.