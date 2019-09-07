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Zorunlu Deprem Sigortası ne kadar? Zorunlu Deprem Sigortası zorunlu mu?

Türkiye’nin farklı bölgelerinde peş peşe irili ufaklı depremler meydana gelmekte. En son Denizli Bozkurt’ta meydana gelen 6.0 şiddetindeki deprem Türkiye’nin yüreğini ağzına getirdi. Deprem sonrası zorunlu deprem sigortası yeniden gündeme geldi. Resmi Gazete'de zorunlu deprem sigortası ile ilgili düzenleme yayınlandı. Zorunlu Deprem Sigortası zorunlu mu? Zorunlu Deprem Sigortası ne kadar?

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:07
Zorunlu Deprem Sigortası ne kadar? Zorunlu Deprem Sigortası zorunlu mu?

Türkiye’nin farklı bölgelerinde peş peşe irili ufaklı depremler meydana gelmekte. En son Denizli Bozkurt’ta meydana gelen 6.0 şiddetindeki deprem Türkiye’nin yüreğini ağzına getirdi. Deprem sonrası zorunlu deprem sigortası yeniden gündeme geldi. Resmi Gazete'de zorunlu deprem sigortası ile ilgili düzenleme yayınlandı. Zorunlu Deprem Sigortası zorunlu mu? Zorunlu Deprem Sigortası ne kadar? 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Zorunlu Deprem  Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, asgari prim tutarı her halükarda deprem risk bölgesine göre  birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 110, 80, 60, 50 ve 40 liradan az  olamayacak. Söz konusu miktarlar daha önce sırasıyla 95, 70, 55, 45 ve 35 lira  şeklindeydi.  İnşaat ruhsat yılı, 2000 ve öncesi olan binalarda tarife fiyatı yüzde  10 artırılacak.

Zorunlu Deprem Sigortası ne kadar?

Deprem risk grupları, Türkiye Deprem Tehlike Haritası kaynakları,  zemin koşulları ve bina öz nitelikleri kullanılarak belirlenecek ve Doğal Afet  Sigortaları Kurumu internet sitesinde yayınlanacak. Yerleşim birimlerinde daha  sonra yapılan değişiklik nedeniyle risk grubu ataması bulunmayan yerleşim  birimleri için deprem risk grubu, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca  belirlenecek.Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek  azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 190 bin liradan 215 bin  liraya yükseldi.  Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri de düzenlendi. Bu  kapsamda çelik, betonarme ve karkas yapılar için söz konusu bedel 890 liradan bin  20 liraya, yığma kagir yapılar için 635 liradan 725 liraya, diğer yapılar için  310 liradan 355 liraya çıktı.

Zorunlu Deprem Sigortası oranları ne kadar?

31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 110 TL, 80 TL, 60 TL, 50 TL ve 40 TL’den az olamaz.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:07
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