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Avrupa Zorunlu askerlik gönüllüye döndü
Avrupa

Zorunlu askerlik gönüllüye döndü

Yeniakit Publisher
2024-06-13 09:04:00 -
Zorunlu askerlik gönüllüye döndü

Almanya’nın Savunma Bakanı, ordunun asker ihtiyacını kapatmak için oluşturduğu planı açıkladı. Zorunlu askerlik modeli beklenirken gönüllülük esası getiriliyor

ALMANYA'DA uzun süredir gündemde olan ve ordunun asker ihtiyacını kapatmak için gündeme getirilen zorunlu askerlik modelinden vazgeçildi. Savunma Bakanı Boris Pistorius, 13 yıl önce kaldırılan zorunlu askerlik yerine gönüllülük esaslı modelini tanıttı. Modele göre, askerlik çağındaki 400 bin gence her yıl form gönderilip ilgileri sorulacak.

 ASKER SAYISI HIZLA DÜŞÜYOR

FORMU doldurmak ve muayeneye katılmak zorunlu olacak. Bu gençlerden dörtte birinin askerliğe ilgi göstermesi umuluyor. Şu anda 5 ila 7 bin askerin eğitimi için kapasite olduğunu Savunma Komisyonu'nda ifade eden Bakan, kapasitenin artırılacağını belirtti. Ordunun personel sayısı geçen yıl 181 bin düşüş göstermişti.

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