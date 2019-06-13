Zorluoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği encümen üyeliğine seçildi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ankara’da yapılan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısına katılarak, birliğin encümen üyeliğine seçildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de yeniden TBB Başkanı seçildiği toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Zorluoğlu, “TBB’nin yeni yönetiminin, ülkemize, milletimize, yerel yönetimlerimize ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçilmiş olduğum encümen üyeliği görevim de inanıyorum ki; Trabzon’umuzun genel bütçe vergi gelirlerinden gelen pay konusundaki dezavantajlı durumunun düzeltilmesi anlamında çok önemli katkı yapacak. İlimizin yatırımlarına ve kalkınmasına bu yolla da hatırı sayılır destek elde edeceğiz” dedi.

TBB’nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nden sonra yapılan ilk meclis toplantısı olması dolayısıyla önem atfedilen oturumda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanı sıra, 600’e yakın belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.