Zorluoğlu tempo artırdı

Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Aralık ayı başından Şubat sonuna kadar kendisini hemşehrilerine tanıtma ve şehrin sorunlarını analiz etme gayesiyle rutin ziyaretler şeklinde sürdürdüğü seçim çalışmalarında tempo artırmaya başladı.

Son günlerde katıldığı tüm programlarda partisinin her kademedeki mensuplarına, 31 Mart’a yaklaştıkça dakikaların bile büyük önemi olduğu yönünde telkinde bulunan Zorluoğlu, sabahın erken saatlerinden gece vakitlerine kadar bizzat sahada yer alarak gayretten kaçmadığını gösteriyor.

Programına Çaykara Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kulaç ve ilçede görevli 32 muhtarla ata yurdunda bir araya gelerek başlayan Zorluoğlu, mahallelerinin sorun ve taleplerini dinlediği muhtarların tamamından büyükşehir belediye seçiminde tam destek sözü aldı. Çaykara’nın kendisi için büyük önem taşıdığına değinen Zorluoğlu, ilçeden alacağı bir oyun bile çok kıymetli olduğunu ifade ederek, başkan seçilmesi durumunda Trabzon geneline olacağı gibi Çaykara’ya da belediye hizmetlerinin hakkaniyet ölçülerinde ulaştırılacağı garantisini verdi.

Vefat eden eski muhtar Yusuf Ziya Topaloğlu’nun cenaze namazına katıldıktan sonra Çaykara’dan ayrılarak Arsin’e geçen Zorluoğlu, burada eşi Sevcan Zorluoğlu, belediye başkan adayı Sait Gürsoy ve partililerle birlikte önce semt pazarında, akabinde ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirip doğa dostu bez çanta dağıttı. İlçe ziraat odasını da ziyaret eden Zorluoğlu, akşam saatlerinde ise ilçe teşkilatının düzenlediği toplantıya katıldı. Zorluoğlu, Arsin’de karşılaştığı sıcak karşılama ve yoğun destek için hem AK Parti’ye gönül verenlere hem de Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi üyelerine teşekkürlerini bildirdi.

" Devletin bekası ön plana çıktığında Trabzon gereğini yapar"

Arsin’deki birlik ve beraberlik anlayışından büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Zorluoğlu, “Cumhur İttifakı’nın bugün burada gereği yerine getirildi. Partimizin temsilcileri dışında, MHP ilçe başkanımız, belediye meclis üyesi adaylarımız, hep beraber sokaklardaydık. Bu bakımdan Arsin farkını ortaya koymuştur. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart’a kadar aynı gayretle çalışacağız. Trabzon olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize hep güçlü destek verdik. Bu kez Trabzon’a daha fazla ihtiyaç var. Çünkü Trabzon, birlik beraberliğin çimentosu olan bir şehirdir. Devletin bekası ön plana çıktığında Trabzon gereğini yapar. İnşallah biz de göreve geldiğimizde ilçe belediye başkanımızın yanında ve arkasında büyükşehir belediye başkanı olarak güçlü şekilde duracağız. Omuz omuza Arsin’e en güzel hizmetleri getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Arsin’den Ortahisar’a dönen Zorluoğlu, Erdoğdu Mahallesi cami yanı mevkisinde kurulan mahalle seçim irtibat bürosunda partililerle ve çoğunluğu kadınlardan oluşan mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, hemşehrilerinden 2 Mart Cumartesi günü Trabzon’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için coşkulu bir karşılama ve destek isteyen Zorluoğlu, Cumhurbaşkanını uğurladıktan sonraki birkaç gün içerisinde gerçekleştireceği proje lansman toplantısından söz etti. Kendisini dinleyenlere belediye başkanı seçilmesi durumunda uygulayacağı yönetim anlayışından örnekler veren Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesinde ve ilçe belediyelerinde, partisinin gönül belediyeciliği ilkesine tam anlamıyla riayet edileceğini söyledi.