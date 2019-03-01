Zorluoğlu, restorasyonu süren Sümela Manastırı’nın ilk bölümünün 18 Mayıs’ta ziyarete açılacak olmasını değerlendirdi

Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, 3,5 yıldır restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un "18 Mayıs Müzeler Günü Sümela Manastırının ilk bölümünün açılması kesinleşti” açıklamasını değerlendirdi.

Zorluoğlu, yaptığı açıklamada "Bakanımız, Sümela Manastırı’nın ilk bölümünün 18 Mayıs’ta açılacağının müjdesini verdi. Bu açıklamayı tüm Trabzon halkı gibi bizler de sevinçle karşıladık. İnşallah ‘356 Gün 4 Mevsim Trabzon’ sloganımız ışığında, turizmde şaha kalkarak turist sayısını iki katına çıkaracağız. En önemli turizm alanlarından biri olan Sümela Manastırı’nın bilinirliğine daha fazla katkı sağlamak adına bizler de elimizden geleni yapacağız inşallah” şeklinde konuştu.

Sümela Manastırı’na yapılacak olan teleferik ve Vazelon Manastırı’yla ilgili de açıklama yapan Zorluoğlu, “Sümela’ya teleferik, göreve geldiğimiz takdirde öncelikli icraatlarımızdan biri olacak. Yine Vazelon Manastırı’ndaki gerekli çalışmaları da en kısa zamanda tamamlayacağız. Böylece Vazelon ve Sümela manastırlarını halkın hizmetine bir an evvel açarak, Trabzon’un turizmine çok önemli bir değer kazandırmış olacağız. Kış turizmi, gastro turizm, dağ ve yayla turizmi, inanç turizmi, spor turizmi, festival ve eğlence turizmi gibi alanlarda gerekli çalışmaları yaparak Trabzon’u 365 gün 4 mevsim ziyaret edilebilecek bir turizm merkezi haline dönüştürmeye kararlıyız” dedi.

Hayata geçirecekleri Turizm Master Planı ve projelerle, turist sayısını 5 yılda ikiye katlayarak 4 milyona ulaştıracaklarını vurgulayan Zorluoğlu, bu sayede hem şehrin ekonomisinin nefes alacağını hem de şehirde istihdam olanaklarının artacağını belirtti. Trabzon’u turizm alanında şahlandıracaklarını söyleyen Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zorluoğlu, “Bu anlamda sadece Trabzon’un değil tüm Türkiye’nin daha aydınlık yarınlara kavuşması için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Biz Trabzon’a güveniyoruz. Gayret bizden, destek hemşehrilerimizden, yardım Allah’tan” diyerek sözlerini noktaladı.