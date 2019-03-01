0553 313 94 23

Zorluoğlu, restorasyonu süren Sümela Manastırı’nın ilk bölümünün 18 Mayıs’ta ziyarete açılacak olmasını değerlendirdi

Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, 3,5 yıldır restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un "18 Mayıs Müzeler Günü Sümela Manastırının ilk bölümünün açılması kesinleşti” açıklamasını değerlendirdi.

01 Mart 2019 Cuma 16:55
Zorluoğlu, restorasyonu süren Sümela Manastırı’nın ilk bölümünün 18 Mayıs’ta ziyarete açılacak olmasını değerlendirdi

Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, 3,5 yıldır restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un "18 Mayıs Müzeler Günü Sümela Manastırının ilk bölümünün açılması kesinleşti” açıklamasını değerlendirdi.


Zorluoğlu, yaptığı açıklamada "Bakanımız, Sümela Manastırı’nın ilk bölümünün 18 Mayıs’ta açılacağının müjdesini verdi. Bu açıklamayı tüm Trabzon halkı gibi bizler de sevinçle karşıladık. İnşallah ‘356 Gün 4 Mevsim Trabzon’ sloganımız ışığında, turizmde şaha kalkarak turist sayısını iki katına çıkaracağız. En önemli turizm alanlarından biri olan Sümela Manastırı’nın bilinirliğine daha fazla katkı sağlamak adına bizler de elimizden geleni yapacağız inşallah” şeklinde konuştu.


Sümela Manastırı’na yapılacak olan teleferik ve Vazelon Manastırı’yla ilgili de açıklama yapan Zorluoğlu, “Sümela’ya teleferik, göreve geldiğimiz takdirde öncelikli icraatlarımızdan biri olacak. Yine Vazelon Manastırı’ndaki gerekli çalışmaları da en kısa zamanda tamamlayacağız. Böylece Vazelon ve Sümela manastırlarını halkın hizmetine bir an evvel açarak, Trabzon’un turizmine çok önemli bir değer kazandırmış olacağız. Kış turizmi, gastro turizm, dağ ve yayla turizmi, inanç turizmi, spor turizmi, festival ve eğlence turizmi gibi alanlarda gerekli çalışmaları yaparak Trabzon’u 365 gün 4 mevsim ziyaret edilebilecek bir turizm merkezi haline dönüştürmeye kararlıyız” dedi.


Hayata geçirecekleri Turizm Master Planı ve projelerle, turist sayısını 5 yılda ikiye katlayarak 4 milyona ulaştıracaklarını vurgulayan Zorluoğlu, bu sayede hem şehrin ekonomisinin nefes alacağını hem de şehirde istihdam olanaklarının artacağını belirtti. Trabzon’u turizm alanında şahlandıracaklarını söyleyen Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zorluoğlu, “Bu anlamda sadece Trabzon’un değil tüm Türkiye’nin daha aydınlık yarınlara kavuşması için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Biz Trabzon’a güveniyoruz. Gayret bizden, destek hemşehrilerimizden, yardım Allah’tan” diyerek sözlerini noktaladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:55
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere Dışişleri Bakanı Körfez turuna başladı
    1. İngiltere Dışişleri Bakanı Körfez..
    2. Borsa günü düşüşle tamamladı
    3. "YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgede en..
    4. Türkiye ABD'yi resmen reddetti!
    5. Akın Öztürk son savunmasıyla hakim..
    6. ATO Başkanı Baran Kobi Değer..
    7. Biltaci cezaevinde beyin kanaması..
    8. Ardahan'da kar yağışı ve tipi
    9. Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası
    10. "Şehir hastanelerini markalaştırmak..
    11. Uludağ’da otobüs devrildi: 9 yaralı
    12. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof...
    13. Kaymakam Uzan, öğrencilerle buluştu
    14. Ürdün'de sağanak yağış 15 yıldır..
    15. Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, son..
    16. Uçhisar’da dönemin son meclis..
    17. GÜNCELLEME - Bolu'da telefonla..
    18. FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi..
    19. Edirne'de 204 düzensiz göçmen yakalandı
    20. Afrin Şehidi Çevik dualarla anıldı
    21. Atiker Konyaspor, Göztepe..
    22. Evkur Yeni Malatyaspor, Başakşehir’e..
    23. Karabük’te Mısır’daki idamlara tepki..
    24. Saffet Şeker İlkokulu’nda itfaiye’den..
    25. Vali Ali Hamza Pehlivan: “Sizlere..
    26. İl Genel Meclisinin Mart ayı..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim..
    28. "Demokrasi Tarihimizin Utanç Günü"..
    29. Serbest piyasada altın fiyatları
    30. Bakan Kurum Hatay Stadyumu’nda..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var