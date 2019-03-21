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Zorluoğlu, Düzköy ve Tonya’nın mahallelerini gezdi

Seçim çalışmalarını Trabzon geneline yayarak, olabildiğince çok hemşehrisine ulaşmayı hedefleyen Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Düzköy ve Tonya ilçe merkezleri ile bu ilçelerin taşra mahallelerinde çeşitli temaslarda bulundu.

21 Mart 2019 Perşembe 09:34
Zorluoğlu, Düzköy ve Tonya’nın mahallelerini gezdi

Seçim çalışmalarını Trabzon geneline yayarak, olabildiğince çok hemşehrisine ulaşmayı hedefleyen Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Düzköy ve Tonya ilçe merkezleri ile bu ilçelerin taşra mahallelerinde çeşitli temaslarda bulundu.


Düzköy’de ilk olarak beraberindeki Cumhur İttifakı mensuplarıyla AK Parti seçim irtibat bürosunu ziyaret eden başkan adayı Zorluoğlu, daha sonra Çayırbağı Mahallesi’nde Doğankaya mevkisinde, ardından da Yusuflu Mahallesi Çatak mevkisinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.


Çayırbağı’ndaki buluşmada bir araya geldiği hemşehrilerine kendisini tanıttıktan sonra kariyeri hakkında bilgiler veren ve 25 yıldır memlekete, millete hizmet etmek için üst düzey kamu görevlerinde bulunduğunu anlatan Zorluoğlu, milletine hizmet borcu olduğunu söyledi.


31 Mart yerel seçimlerinde başkan seçilmesi halinde adalet ve hakkaniyet içerisinde, herkesi kucaklayan bir belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceğini kaydeden Zorluoğlu, “Oy versin/vermesin, bizim gibi düşünsün/düşünmesin, Trabzon’un tamamına kamu kaynaklarıyla hizmet etmek zorundayız. Bu yolda yeni bir ekip oluşturacağım ve ekibim, kendi yönetim anlayışımı paylaşan bir kadroyla vatandaşlarımıza hizmet edecek. Büyükşehir belediyesi olarak, dönemimizde çok daha iyi, çok daha kaliteli belediye hizmetleri verme gayreti içerisinde olacağız. Trabzon’un 18 ilçesinde, 704 mahallenin tamamına hizmet edecek bir anlayışla çalışacağız. Yıllarca kaymakamlık ve valilik yaptım. Dolayısıyla makam derdim yok. Verdiğim sözler lafta kalmayacak” diye konuştu.


Belediyeciliğin vizyon gerektiren projecilik işi olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, “Belediyecilik aynı zamanda pahalı, çok kaynak gerektiren bir iştir. Projeleri Ankara’da takip edebilecek dirayetli destekçilere ihtiyaç duyar. Bu anlamda şanslıyız ki; 4 Trabzonlu bakanımız ve 4 milletvekilimiz, ilan ettiğimiz projelere kaynak temini noktasında bizim en büyük destekçimiz olacak. İlan ettiğimiz projeleri de Allah’ın izniyle tek tek yerine getireceğiz” dedi.


Çayırbağı Mahallesi’nin ardından Tonya ilçe merkezine geçerek burada da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Zorluoğlu, İskenderli’yi de ziyaret etti. Geride bıraktığı kariyer itibarıyla makam-mevki derdi olmadığının altını çizen Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, “Biliyorsunuz en son Van’da yürüttüğüm valilik görevimden ayrılıp buraya geldim. Hedefim ve amacım, bütün bilgi ve tecrübemi, 25 yıllık yöneticilik birikimimi Trabzon’a, Trabzon’un insanlarına aktarmaktır. Öte yandan güvenilir bir belediye başkanı olmak benim en büyük önceliğimdir. Hemşehrilerim; ‘Murat Zorluoğlu adil bir adamdır’ diyebilmelidir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:34
  1. doğa

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