Zorluoğlu, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Başkanı oldu

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Meclisi'nde birlik başkanlığına seçildiği bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'da düzenlenen birliğin 2019 Yılı Olağan 1. Meclis Toplantısı'nda Zorluoğlu'nun meclis üyelerinin önergesiyle başkan adayı olarak gösterildiği belirtildi.

Üyelerin kullandığı 101 oyun 96'sını alan Zorluoğlu'nun, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğinin yeni başkanlığına seçildiği ifade edildi.

Birliğin meclis 1. başkan vekilliği görevine Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, 2. başkan vekilliği görevine ise Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin seçilirken, katip üyelerin ve encümen üyelerinin de belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada Zorluoğlu'nun mecliste yaptığı konuşmaya da yer verildi. Konuşmasında Araklı'da yaşanan selde hayatını kaybeden 8 vatandaşa Allah'tan rahmet dileyen Zorluoğlu, Türkiye'de 2004-2005 yıllarında uygulamaya geçen yeni yerel yönetimler mevzuatıyla belediyeleri temsilen ulusal ölçekte Türkiye Belediyeler Birliğinin kurulduğunu ifade etti.

Bölgesel düzeyde ise bölge belediye birliklerinin oluşturulduğunu kaydeden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği de bu doğrultuda yeni bir kimlik kazandı. Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği, belediyeler için önemli faaliyetlere imza atıyor. Birliğimiz, belediyelerimiz hakkında bilhassa eğitim ve proje desteği gibi önemli faaliyetlere imza attı. İnşallah bizim dönemimizde Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğine yeni bir ivme kazandırmayı arzu ediyoruz. Bu nedenle birliğimizin önce kurumsal kapasitesini beraberce bir gözden geçireceğiz ve bu kapasiteyi geliştirme yoluna gideceğiz. Gerek personel, gerek araç gereç, gerekse diğer konularda mutlaka eksik taraflarımız vardır. Onları tamamlayacağız ki Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği üye belediyelerimize gerçek anlamda destek olabilsin. Bu anlamda proje desteği çok önemlidir ve proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesi gerekir diye düşünüyorum."

Birliğin, ulusal ve uluslararası konularla ilgili olarak da kapasite oluşturmaya ihtiyacı bulunduğuna işaret eden Zorluoğlu, şu değerlendirmeye yer verdi:

"Önümüzdeki dönemde en önemli meselemiz kaynak temini olacak. O bakımdan sadece merkezi bütçeden gelen gelirlerin veya sadece öz gelirlerimizin önemli yatırımlar için yeterli olamayabileceğini değerlendiriyorum. Ulusal ve uluslararası kaynaklardan hibe ya da uzun vadeli düşük faizli krediler noktasında, birliğimizin aktif bir rol oynaması ve belediyelerimizi bu konuda bilgilendirmesi, yönlendirilmesi ve yol göstermesi faydalı olacaktır."

Zorluoğlu, geçmişte çok sayıda, etkili ve faydalı eğitimler yapıldığına değinerek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde de yine belediyelerimizin ihtiyaçlarına göre tüm belediye personelimize yönelik eğitimler yapılmasında ciddi fayda görüyorum. İnşallah başkanlığımız döneminde siz değerli meclis üyelerimiz ve encümen üyelerimizle birlikte Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğinin yeni bir heyecanla ve yeni bir gayretle tüm üye belediyelerimize daha etkin ve verimli hizmet vermesi için ben de elimden gelen gayreti göstereceğim."