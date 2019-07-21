Zorlu mera, DAP İdaresi’nin desteğiyle yeniden canlandı

Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Erzurum’da, DAP İdaresi’nin projelere sağladığı finansman desteği sayesinde hayvancılık yeniden canlanıyor.

Uzundere ilçesine bağlı Cevizli Köyü’nün mera alanına giden 12 km.lik patika yol, motorlu araçların geçebileceği şekilde düzenlenerek hizmete girdi.

DAP İdaresi’nin ‘Mera Altyapısının İyileştirilmesi Projesi’ kapsamında, 2017 yılında projelendirilen zorlu mera yolunun yapımına, 2018 yılının son aylarında başlandı, 2019 yılının başlarında ise tamamlandı.

Biten projeyi yerinde görmek üzere, beraberinde Başkan Yardımcıları Volkan Güler, Mehmet Özdoğan ve Özel Kalem Müdürü Ahmet Kafadar’la birlikte Erzurum’un Uzundere İlçesine bağlı Cevizli Mahallesine giden DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Akdağ Yaylası’na ulaşımı sağlayan ve yeni yapılan mera yolunu gezdi. Başkan Demir’e, Uzundere Belediye Meclis üyesi Mehmet Tok, köy halkından Fahri Sağlam ve İbrahim Meral gezi boyunca eşlik ettiler.

700 nüfuslu Cevizli’de, önce köylülerle sohbet eden Başkan Demir, onlara sorunlarının olup olmadığını sordu. Yeni yapılan mera yolundan dolayı memnuniyetlerini dile getiren köylüler ise, Başkan Demir’den yaylaya konulmak üzere beton ve sac sıvat talebinde bulundular.Köylüler, yeni yayla yolundan dolayı da DAP İdaresi’ne ve Başkan Adnan Demir’e teşekkür ettiler.

Bin 300 rakımlı Cevizli Köyünde, geçimlerini tarım ve hayvancılık yaparak sağlamaya çalışan köylülerin 5 bin adet küçükbaş, 400 adette büyükbaş hayvan varlığı bulunuyor.

Gezi sonrası açıklama yapan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık alt yapısının geliştirilmesi ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılmasının ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğunu söyledi. Meralara erişimin kolay olması gerektiğini ifade eden Başkan Demir, yapılan yolun hayvancılığın daha modern şartlarda yapılması adına önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi. Erzurum’un hayvancılık açısından avantajlı bir konumda olduğunu, bu sektörün gelişmesi için önceliklerinin bu projelere destek sağlamak olduğunu belirten Demir, İdare olarak, hayvansal verimin artmasına imkan sağlayan söz konusu projeleri desteklediklerini söyledi.

“Hayvancılık ile uğraşan bölge çiftçilerinin pek çoğu, geçmişten kalan alışkanlıklarını devam ettirmekte ve geleneksel yöntemleri uygulamaktadırlar” tespitinde bulunan Başkan Demir, bin bir meşakkatle yapılan hayvancılıkla istenilen verimi almanın mümkün olmadığını belirterek, hayvansal üretimi, et ve süt verimini arttırmak için çalıştıklarını söyledi.

“60 işi gününde bitirildi”

Akdağ Yaylası’na yapılan yol konusuna değinen Başkan Demir, “Yaylanın zahmetli bir altyapısı olduğu için zaman içerisinde hayvancılığın giderek azaldığı söylenmişti bize. Biz de, Orman Müdürlüğü ve Uzundere eski Belediye Başkanımız Halis Özsoy Bey’le işbirliği içerisinde, güzergâh projesi çıktıktan sonra, 2018 yılında, yaklaşık 60 günlük bir işgünü sonunda bugün bu meraya kavuşulmuş oldu. Yani, dar bir alanda dağları dik ve yamaç bir şekilde 1300’den 2600 rakıma çıkıldı. Gerçekten güzel bir mera. Yapılan yeni yol hayvancılığın gelişmesine önemli bir katkı sağlayacak” dedi.

“Geriye göç başladı”

Yeni yolla birlikte köye tersine göçün başladığını ifade eden Başkan Demir, şunları söyledi:

“Bu altyapının varlığı neticesinde köyden göç etmiş köylülerin buraya tekrar hayvancılık yapmak için geri döndüklerini gördük. Burada, 3 köylünün Bursa’dan tekrar buraya göç ederek hayvancılık yapmaya başladığını memnuniyetle müşahede ettik. Merayı gidip yerinde gördüğümüzde, bu yol yapılana kadar yaylada çobanların dahi barınacağı bir barınak yoktu. Ya yıkılmış ya da tamamen ortadan kalkmıştı. Hayvanların zor erişim sağladığı bir yere çoban evi yapma noktasında da zorluklar vardı. Tabi bu meraların etkin bir şekilde kullanılmasının olmazsa olmazı meralara erişimi kolaylaştırmaktan geçiyor. Bu kapsamda, İdaremizin geçen sene başlatmış olduğu ‘Mera Altyapısının İyileştirilmesi Projesi’ kapsamında meraya erişimi kolaylaştırmak için bu projeyi destekledik. Önce yayla yolunu yaptık, ardından orda yaşayan insanlarımızın hem yaşam kalitesini artırmak hem de hayvan refahını sağlamak adına bazı altyapı eksikliklerinin zaman içerinde gidermek için desteklerimiz devam edecek. İnşallah, 2020 yılında buraya gerekli diğer destekleri sağlamış olacağız. Bölgede, ulaşım altyapısı olan diğer meralarda, DAP İdaresi olarak hayvanlar için gölgelik, hayvanların temiz su ihtiyacı için sıvat, tuvalet ve güneş enerjisiyle çalışan banyoları da yaparak, yaşamı kolaylaştıran alanlar oluşturduk.Şimdi burada, köylülerimizin daha fazla hayvancılığa katkı sağlamalarını ümit ediyoruz. Hayırlı olsun.”