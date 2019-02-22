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Zorlu kış şartlarında dağcılık eğitimi

- Muş'ta 120 dağcının katıldığı "Kış Gelişim Eğitimi", 6 günlük zorlu çalışmalar sonrası tamamlandı

22 Şubat 2019 Cuma 14:51
Zorlu kış şartlarında dağcılık eğitimi


MUŞ (AA) -Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Muş'ta düzenlenen "Kış Gelişim Eğitimi" sona erdi.

Güzeltepe Kayak Merkezi mevkisinde 10 kişilik gruplar halinde kamp kuran 120 sporcu, son çalışmalarını antrenörler eşliğinde iglo yaparak tamamladı.

İgloların çığ gibi olası kazalarda karda barınmak için iyi bir korunak olduğunu belirten sporcular, yapımının zahmetli ama eğlenceli olduğunu belirtti.

TDF antrenörlerinden Şahap Eryılmaz, yaptığı açıklamada, 6 gün süren eğitimleri sorunsuz bir şeklide tamamladıklarını anlattı.

Sporcuların kış koşullarında barınak yapma ve korunma tekniklerini öğrendiklerini aktaran Eryılmaz, "Hava şartlarının kötü olduğu durumlarda nasıl iglo yapabileceklerini eğlenerek öğrendiler. Tipi ve kaza gibi sıkıntılı durumlarda bu şekilde barınaklar oluşturup, yardım ekipleri gelene kadar korunaklı bir şekilde kalınabilir." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Hüseyin Başar da eğitimler esnasında birçok konuda yeni teknikler öğrendiklerini dile getirdi.


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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:51
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