0553 313 94 23

Zorlu Enerji'nin yeşil kredisi "En İyi Yeşil Kredi" ödülünü aldı

Zorlu Enerji'nin, işletme sermayesi ihtiyacı için Garanti BBVA'dan sağladığı 10 milyon dolarlık yeşil kredi, bankacılık sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan EMEA Finance Awards'ta "En İyi Yeşil Kredi" ödülüne layık görüldü- Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak:- "Sektörlere örnek olabilecek bir kredi anlaşmasının, uluslararası ortamda ödüllendirilmesi bizim için gurur verici"

18 Haziran 2019 Salı 16:18
Zorlu Enerji'nin yeşil kredisi "En İyi Yeşil Kredi" ödülünü aldı

İSTANBUL (AA) - Zorlu Enerji’nin Garanti BBVA’dan aldığı 10 milyon dolarlık yeşil kredi, bankacılık sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan EMEA Finance Awards’ta “En İyi Yeşil Kredi” ödülünü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji’nin, işletme sermayesi ihtiyacı için Garanti BBVA’dan sağladığı 10 milyon dolarlık yeşil kredi, bankacılık sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan EMEA Finance Awards’ta, “En İyi Yeşil Kredi” ödülüne layık görüldü.

Türkiye’nin ilk yeşil kredisi olma özelliği taşıyan kredi, Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik performansını iyileştirmesiyle pozitif yönde değişiklik gösterecek ödeme modeliyle oluşturuldu.

Bu modele göre, kredi süreci kapsamında, Zorlu Enerji’nin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanındaki performansı, uluslararası sürdürülebilirlik değerlendirme ajansı Vigeo-Eiris tarafından düzenli aralıklarla puanlanacak ve ortaya çıkacak puana göre de Zorlu Enerji’nin kredi faizi her yıl yeniden değerlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Londra’daki ödül törenine katılan Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Ak, şirket olarak enerji sektörüne örnek olacak çevre ve sürdürülebilirlik politikaları izlediklerini ve Garanti BBVA ile birlikte Türkiye için bir ilk olan yeşil kredi anlaşması imzaladıklarını hatırlattı.

Ak, “Sektörlere örnek olabilecek bir kredi anlaşmasının, uluslararası ortamda ödüllendirilmesi bizim için gurur verici. Hem Zorlu Enerji hem de Garanti BBVA bu ödülü fazlasıyla hak etti.” ifadelerini kullandı.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin de şunları kaydetti:

“Zorlu Enerji, uzun yıllardır sürdürülebilirlik konusunda attığı yenilikçi adımlarla ve projelerinde bu alanda gösterdiği hassasiyetiyle öne çıkıyor. Bu alanda önemli bir birikime ve uzmanlığa sahip. Bankamızdan sağladığı ve sürdürülebilirlik performansına göre faiz oranımızın değişkenlik gösterdiği yeşil kredisi ile ödül kazanması bizler için gurur kaynağı oldu. Zorlu Enerji’yle gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma sadece Türkiye’de bir ilk değil, dünya genelinde de kendi kategorisinde beşinci. Garanti BBVA olarak müşterilerimizin sürdürülebilirlik alanında attığı adımları yenilikçi çözümlerle desteklemeye ve Zorlu Enerji’de olduğu gibi iyi örnekleri yaygınlaştırmak için tüm gerekli gayreti göstermeye devam edeceğiz.”


- Yeşil kredi


Verilen bilgiye göre, 2012 yılından bu yana hızla büyüyen sürdürülebilir ve yeşil tahvil piyasasından sonra yeşil krediler, sürdürülebilir proje ve şirketleri desteklemek için alternatif bir finansman türü olarak 2017'den beri yaygınlaşmaya başladı.

2017’de yalnızca 6,7 milyar avro hacminde anlaşma imzalanmışken, 2018 yılı içinde bu rakama 46,9 milyar avro daha eklendi. Günümüzde dünya genelinde toplam hacmi 84,7 milyar avroya ulaşan sürdürülebilir kredi yapısını dünya genelinde ilk uygulayan şirketlerden biri Zorlu Enerji oldu.

Zorlu Enerji’nin yeşil kredi anlaşması imzaladığı dönemde dünya genelinde toplam 41 yeşil kredi anlaşması bulunuyordu. Bu anlaşmalar içinde, yalnızca 4 tanesi Garanti BBVA ve Zorlu Enerji arasında gerçekleştirilen yapıyla benzer. Bu sayede Türkiye'de bir ilk olan yapı, dünya genelinde 5'inci olma özelliği taşıyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:18
  1. Zorlu Enerji

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oyuncakların arasında görülen yılan yakalandı
    1. Oyuncakların arasında görülen yılan..
    2. Mali durumu kötüleşen özel okulun..
    3. Daday’da şiddetli yağmur ağaçları..
    4. FETÖ’den yargılanan Baba Kanter: “Enes..
    5. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’den dün..
    6. Bebekler neden karınlarının üzerinde..
    7. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi..
    8. Gürün’de mezuniyet coşkusu
    9. Binali Yıldırım, cemevini ziyaret etti
    10. Matematik atölyesi ilk mezunlarını..
    11. Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami..
    12. Japonya 6.5 büyüklüğünde deprem..
    13. Mısır Büyükelçiliği önünde gıyabi..
    14. New York borsası yükselişle açıldı
    15. Kangal’da sağanak yağış hasara yol açtı
    16. İYİ Parti’de Erzurum depremi yaşanıyor
    17. FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na..
    18. AK Parti Isparta’dan ‘Mursi’ açıklaması
    19. Polis şehit eden katil hakim karşısında
    20. Konyaaltı Belediyesi misafirlerini..
    21. "Dünyada bir yılda 1 milyon 200 bin..
    22. Dünya Rafting Şampiyonası’nda görev..
    23. Somalili askerlerin eğitimi tamamlandı
    24. Trabzon’un Araklı ilçesinde bugün sel..
    25. Eyüpsultan’da taksi durakları..
    26. Erdoğan şehit ailesine taziye telgrafı..
    27. Kapadokya’da Çin Çalışmaları ve..
    28. FETÖ sanığı eski hakime 7 yıl hapis..
    29. Mursi için KKTC’de gıyabi cenaze..
    30. Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 5..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması