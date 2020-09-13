Zorla yurtlara gönderilecekler! Karantinadan kaçma cezası: 3 bin 150 lira

Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında suç duyurusunda da bulunulacak. Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada da dün yapılan denetimlerde karantinadan kaçan 2 kişiye 3 bin 150’şer lira, maske takmayan 3 kişiye ise 900'er lira idari para cezası uygulandığını duyurdu. Kocaeli'de dün yapılan denetimlerde ise karantina ihlali yapan 21, maske takmayan 240 ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 34 kişiye para cezası verildi. Ayrıca karantina ihlali yapanların zorla yurtlarda izalosyana tabu tutulacakları açıklandı.