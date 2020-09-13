  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Zorla yurtlara gönderilecekler! Karantinadan kaçma cezası: 3 bin 150 lira
Korona Virüs

Zorla yurtlara gönderilecekler! Karantinadan kaçma cezası: 3 bin 150 lira

Trabzon Valiliği, bundan sonra evde izolasyon kararına uymayanlara 3 bin 150 lira ceza kesileceğini ve zorla öğrenci yurtlarına yerleştirileceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 11:05:00 -
Zorla yurtlara gönderilecekler! Karantinadan kaçma cezası: 3 bin 150 lira

Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında suç duyurusunda da bulunulacak. Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada da dün yapılan denetimlerde karantinadan kaçan 2 kişiye 3 bin 150’şer lira, maske takmayan 3 kişiye ise 900'er lira idari para cezası uygulandığını duyurdu. Kocaeli'de dün yapılan denetimlerde ise karantina ihlali yapan 21, maske takmayan 240 ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 34 kişiye para cezası verildi. Ayrıca karantina ihlali yapanların zorla yurtlarda izalosyana tabu tutulacakları açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Düşman saflarında ‘tanıdık’ isim
Gündem

Düşman saflarında ‘tanıdık’ isim

Türkiye aleyhtarı Sözcü'de kalem oynatan Necati Doğru, bugünkü yazısında Doğu Akdeniz’e binlerce kilometre kıyısı olan Türkiye’yi haksız bul..
Macron'a kötü haber
Dünya

Macron'a kötü haber

Türkiye'yi hedef alan açıklamaları ile büyük tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kabusu Sarı Yelekliler, dört ayın ardından ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Moody’s’e sert tepki
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Moody’s’e sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin kredi notunu düşüren derecelendirme kuruluşu Moody’s’e tepki gösterdi.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı