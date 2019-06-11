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Zorla eve girip dehşet saçtı!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şizofreni hastası olduğu iddia edilen bir kişi, polisten kaçarken zorla girmeye çalıştığı evdeki bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

11 Haziran 2019 Salı 06:21
Zorla eve girip dehşet saçtı!

Alınan bilgiye göre, Yavuz Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Yakut (55), henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladığı kahvehane sahibini ve kahvehanedeki bir kişiyi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yakut, olay yerine gelen polis memurunu da kolundan yaraladıktan sonra kaçmaya başladı.

Kaçarken bir apartmana giren Yakut, İsmail Şentürk'e (57) ait eve girmek istedi. Zorla eve giren Yakut, Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Daha sonra kendini eve kilitleyen zanlı, polis ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Şentürk'ün cesedi, yapılan incelemelerin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 05:43
  1. Tekirdağ
  2. tekirdağ
  3. Süleymanpaşa
  4. bıçaklama

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