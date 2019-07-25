Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği hazırlıkları

Osmaniye’nin en önemli kültürel ve sosyal organizasyonlarından biri olan Osmaniye Zorkun Yaylası 26. Çocuk Şenliği’nde yarışmalara kayıtlar ve organizasyonun hazırlıkları devam ediyor.

Zorkun Yaylası 26. Çocuk Şenliği 30 Temmuz Salı günü saat 17.00’da Orman İşletme Müdürlüğü önünden başlayacak. Mehter takımı eşliğinde yapılacak kortej yürüyüşü Zorkun Şenlik Tepesi’nde tamamlanacak. Aynı gün futbol turnuvası ve çeşitli etkinlikler başlayacak.

31 Temmuz Çarşamba günü bilgi yarışması ve voleybol turnuvası, 1 Ağustos Perşembe günü ise satranç turnuvası düzenlenecek. 2 Ağustos Cuma günü ise çeşitli yarışmalar ile birlikte akşam şenlik tepesinde Oğuzhan Yıldız konseri ardından Menderes Demir’in koordinesinde Türk Dünyası Kısa Film yarışmasında derece almış yapıtların olacağı film gösterimi yapılacak.

3 Ağustos Cumartesi günü ise 20 farklı daldaki yarışmaların elemeleri yapılacak. Saat 11.00’da başlayacak yarışmalar gün boyunca devam edecek. Günün sonunda ise futbol turnuvasının final maçı oynanacak. Aynı günün akşamında ise kamp kuracak izciler ateş yakacak ardından ise Aziz Mehmet Keskiner ve öğrencileri konser verecek. Günün finalinde ise yapımcılığını Abdurrahman Keskiner’in yaptığı ve Dervişpınarı ile Osmaniye arasında çekilen ‘Çocuklar Çiçektir Kuduz’ isimli filmin gösterimi yapılacak.

Zorkun Yaylası 26.Çocuk Şenliği 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00’da başlayacak final etkinlikleri ile tamamlanacak. Final etkinliğinde çeşitli gösteriler, yarışmaların finalleri ile pek çok etkinliğe imza atılacak. Türk Dünyasında gönüller fatihi Bünyamin Aksungur da kısa bir konser verecek.