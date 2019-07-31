Osmaniye’de bu yıl 26’ncısı düzenlenen Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği başladı.

Osmaniye’nin en önemli kültürel ve sosyal organizasyonlarından biri olan ve bu yıl 26’ncısı düzenlenen Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği, kortej yürüyüşüyle başladı. Zorkun Orman İşletme Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüş, mehter takımı eşliğinde Zorkun Şenlik Tepesi’ne kadar devam etti. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara da çocuklarla ve korteje katılanlarla birlikte şenlik tepesine yürüdü.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, konuşmasında, Zorkun Çocuk Şenliğine büyük önem verdiklerini ifade ederek, bu yıl biraz daha mütevazi bütçelerle yaptıkları şenliğin her yıl aksamadan düzenleyeceklerini söyledi.

Çocuk yüreği taşıyan 7’den 77’ye herkesi bu şenliğe davet eden Kara, “1985 yılında değerli eğitimcimiz Reşat Gürel önderliğinde bir grup öğretmenimiz tarafından gönüllük esasına dayalı olarak başlatılan Zorkun Yaylası Çocuk Şenlikleri, kentimizin en köklü kültür etkinliklerinden birisidir. Çocuk şenliğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan sonra ülke genelinde düzenlenen en büyük çocuk etkinliğidir. Şenliğimiz 1990 yılından itibaren belediyemizin bir kültür etkinliği olarak sürdürülmektedir. Biz de şenliğimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği’nin açılış programı futbol turnuvasının ilk maçının oynanması ile devam etti. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Orman İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar ile birlikte çocuklara başarılar dileyerek turnuvayı başlattı. İlk karşılaşma Osmaniyespor FK ile Zorkunspor arasında oynandı.

26. Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00’de başlayacak final etkinlikleri ile tamamlanacak.