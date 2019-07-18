Zorkun Yaylası 26. Çocuk Şenliği başlıyor

Osmaniye’nin en önemli kültürel ve sosyal etkinliklerinden biri olan Osmaniye Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği’nin bu yıl 26’ncısı yapılacak.

30 Temmuz Salı günü başlayacak etkinlikler, 4 Ağustos Pazar günü yapılacak final programıyla tamamlanacak.

Yarışmalara katılmak isteyen çocuklar için kayıtlar, 19 Temmuz Cuma günü Zorkun Yaylası çarşı merkezinde bulunan kayıt bürosunda başlayacak.

Yaklaşık 20 farklı daldaki yarışmaların yanı sıra kültürel etkinlikler, animasyon gösterileri, konserler, sürpriz eğlenceler, şişme oyun alanları gibi etkinlikler düzenlenecek.

Zorkun Yaylası 26. Çocuk Şenliği’nin programının netleştiğini ve çalışmaların devam ettiğini belirten Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, çocuk yüreği taşıyan 7’den 77’ye herkesi bu şenliğe davet etti.

Başkan Kara, Zorkun Çocuk Şenliği ile ilgili, “1985 yılında değerli eğitimcimiz Reşat Gürel önderliğinde bir grup öğretmenimiz tarafından gönüllük esasına dayalı olarak başlatılan Zorkun Yaylası Çocuk Şenlikleri kentimizin en köklü kültür etkinliklerinden birisidir. Çocuk şenliğimiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan sonra ülke genelinde düzenlenen en büyük çocuk etkinliğidir. Şenliğimiz 1990 yılından itibaren belediyemizin bir kültür etkinliği olarak sürdürülmektedir ve sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.