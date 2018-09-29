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Zorbas kasırgası, Yunanistan'ın başkenti Atina'yı vuruyor!

Sabah saatlerinden bu yana Yunanistan'ın Attika bölgesinde kendini gösteren 'Zorbas' kasırgası, son saatlerde şiddetli rüzgâr ve sağanak yağışlarla birlikte etkisini arttırdı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 23:59
Zorbas kasırgası, Yunanistan'ın başkenti Atina'yı vuruyor!

Kasırga, başkent Atina başta olmak üzere bütün bölgede çeşitli olumsuzluklar yaşatıyor. Saat 17:00 sıralarında şiddetlenen sağanak yağış özellikle doğu Attika'da saatlerce süren elektrik kesintilerine neden oldu, büyük karayollarının da kısmen trafiğe kapanmasına sebep verdi.

Yollar kapandı, gemi ve tren seferleri iptal edildi

Başkent Atina'da birçok yol nehre dönüştü, Pire'nin yeraltı yolu trafiğe kapatıldı. Pire ve Rafina limanlarında gemiler sefere açılamadı ve bağlı kaldı. Demiryollarında da birçok tren seferi iptal edildi.

Kasırganın etkisinin bütün gece boyunca sürmesi bekleniyor.

Evler ve arabalar çamura battı

'Zorbas' aynı anda Pelopones bölgelerinde de büyük hasarlara yol açtı. Kserias nehri taşınca Argos sular altında kaldı, evler ve arabalar çamura battı.

Bölgede taşan diğer nehirler de birçok kentin su ve çamur altında kalmasına neden oldu. Pelopones Eyalet Başkanı PetrosTatulis, bölgede olağanüstü hal ilan edilmesini istedi. İnsanların, sahillere vuran yüksek dalgalardan ve taşan nehirlerden uzak kalmaları, gerekmediği sürece evlerinden çıkmamaları istendi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 23:59
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