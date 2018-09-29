Zorba tropik fırtına Türkiye’ye ne zaman geliyor? Fırtınadan nereler etkilenecek?

Zorba Fırtınası olarak adlandırılan tropik fırtına Yunanistan’da etkili olmaya devam ediyor. Yunan Meteorolojisi Mora, Girit ve Atina için uyarı üstüne uyarılarda bulundu ve adalarda 11 metrelik dalgalar olacağı açıklandı. Türkiye’de ise Ege ve Marmara’da için hortum, sel, fırtına, yıldırım uyarısı yapıldı. Peki Zorba fırtınası Türkiye’ye ne zaman geliyor? Fırtınadan nereler etkilenecek?

Komşumuz Yunanistan, bugün ülkenin önemli bir bölümünü etkilemesi beklenen ve “Zorba” adı verilen tropik fırtına için kırmızı alarm verdi. Yunan Meteoroloji sinden yapılan açıklamada, tropik fırtınanın bugün Mora Yarımadası, Girit Adası ve başkent Atina’yı etkisi altına alacağı, akşam saatlerinde de Ege adalarında (Doğu Ege adaları ve Onikiadalar) şiddetli yağmur ve fırtınaların beklendiği, rüzgârın 10 bofor şiddetinde eseceği, dalgaların da 11 metre yüksekliğe ulaşacağı belirtildi. Açıklamada, Ege adalarındaki kötü hava şartlarının yarın akşama kadar etkisini sürdüreceği kaydedildi. Vatandaşlara açık havaya çıkmaktan kaçınmaları, barınacak güvenli yer bulmaları ve büyük ağaç ya da büyük tabelaların altından geçmemeleri uyarısında bulunuldu.

METEOROLOJİ’DEN EGE VE MARMARA UYARISI

Türkiye’de ise Meteororoloji Genel Müdürlüğü’nün son dakika olarak sosyal medya Twitter üzerinden şu açıklama yapıldı: “Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın, pazar günü ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte Ege'nin batısında (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa), Marmara'nın batısında (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'nin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da) yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Çanakkale ve Muğla ile İzmir ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

BU KONULARDA TEDBİRLİ OLUN

- İnsanlar ve hayvanlar savrulan veya düşen parçalardan zarar görebilir.

- Bina ve evlerin kiremitleri, çatı kaplamaları veya iyi inşa edilmemiş çatıları uçabilir. Çatılardaki bacalar yıkılabilir, antenler ve güneş enerjili su ısıtma sistemleri düşebilir.

- Yere sabitlenmemiş karavanlar ve temelsiz prefabrik yapılar yerlerinden oynayabilir.

- Minareler ve direkler devrilebilir. Tabelalar, trafik işaretleri ve trafik lambaları kopabilir, ağaç dalları kırılabilir ve kökü sağlam olmayan ağaçlar yerinden sökülebilir.

- Seralarda çerçevelerin bükülmesi, camların kırılması veya plastik örtülerin yırtılması şeklinde hasarlar görülebilir.

- Elektrik telleri zarar görebilir.

- Balık çiftliklerindeki kafesler zarar görebilir.

- Deniz dalgası veya kabarması sebebiyle plaj ve sahil şeritlerinde hasar ve su baskınları oluşabilir.