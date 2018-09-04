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Zorba İsrail gasp ettiklerini satıyor!

Gazze ablukasını kırmak için çeşitli ülkelerden bölgeye gelen ve İsrail tarafından gasp edilen gemilerin satılacağı öğrenildi. Gemilerden elden edilen ücretin ise Yahudi yerleşimcilere dağıtılacağı belirtildi.

04 Eylül 2018 Salı 20:39
Zorba İsrail gasp ettiklerini satıyor!

 İsrail’in Avrupa’nın çeşitli yerlerinden abluka altındaki Gazze Şeridi’ne "özgürlük" sloganıyla yola çıktıktan sonra Akdeniz’de gasbettiği gemileri satacağı bildirildi.

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesine göre İsrail makamları, daha önce İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze’ye giderken İsrail Deniz Kuvvetleri tarafından el konulan 4 gemiyi satacak.

Konuya ilişkin haberde, gemilerin satışından elde edilecek meblağın işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinden iki aileye dağıtılacağı belirtildi.

Haberde, İsrail’in bu adımının, daha önce bazı fertleri Filistinliler tarafından düzenlenen eylemlerde öldürülen iki Yahudi yerleşimci ailenin, Kudüs Merkezi Mahkemesine başvurduktan sonra mahkemenin aileler lehine karar vermesi üzerine geldiği kaydedildi.

Mahkemenin İsrail Deniz Kuvvetleri ile İsrail istihbarat yetkililerinin görüşlerine başvurduğu ifade edilen haberde, yetkililerin Gazze’ye ulaşması durumunda bu gemilerin mülkiyetinin Hamas’a devredileceğini söylediği aktarıldı.

Haberde, İsrail’in müzayedeye çıkaracağı gemileri açık artırmayla satacağı belirtilerek, elde edilen gelirin “mağdur” yerleşimci ailelere verileceği ifade edildi.

GEMİLER AŞDOD LİMANINA ÇEKİLMİŞTİ

Ailelerin mahkemenin kararını "ilkesel" olarak önemli buldukları kaydedilen haberde, el konulan gemilerin değerinin birkaç bin şekeli geçmeyeceği aktarıldı.

İsrail Deniz Kuvvetleri son birkaç haftada Avrupalı aktivistler tarafından Gazze ablukasını kırmak amacıyla denize açılan gemilere el koyarak ülkenin orta bölgelerindeki Aşdod (Usdud) Limanına çekmişti.

İsrail mahkemeleri de daha önce aldıkları kararlarla, Hamas ve Filistin yönetimini Yahudi ailelerin fertlerini “öldürmekten” suçlu bularak, milyonlarca dolar tazminata “mahkum” etmişti.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 20:39
  1. Gazze
  2. İsrail

YORUM YAZ

  • mutmainemutmaine13 dk önce
    israil bir DİN DEVLETİDİR. Din devleti olduğunu bilmeyen içimizdeki dengesizler her fırsatta dolaylı olarakda olsa İsraile destek oluyor. Farkındalar mı ? Evet .. Türkiye DİN DEVLETİ OLSA ve böyle bir karar alsa hukuk var diye artistlik yapanlar söz konusu İsrail olunca sesiz kalır.Bkz içimizdeki ve dışımızdaki hainler.... AHİRETTEDE ONLAR SESSİZ KALACAK
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