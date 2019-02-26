0553 313 94 23

ZONSİAD “Kar yağışına rağmen engel tanımadı”

Merkezi İstanbul’da bulunan Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği yağan yoğun kar yağışına rağmen engel tanımayarak “Bu Kahvaltıda İş Var” programının 2.

26 Şubat 2019 Salı 17:59
ZONSİAD “Kar yağışına rağmen engel tanımadı”

Merkezi İstanbul’da bulunan Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği yağan yoğun kar yağışına rağmen engel tanımayarak “Bu Kahvaltıda İş Var” programının 2.Esenler Sosyal Tesislerinde Pazar günü gerçekleştirdi.


Pazar günü Hava şartlarının kar yağışı nedeni ile kötü olmasına rağmen yoğun katılımla gerçekleşen programdaEsenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Çaycuma Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu,Zonguldak Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Gurbet Altay, Karaelmas Kalkınma Derneği Başkanı Metin Kara, AK Parti İlçe Başkanı Av.Umut Özkan, Ak Parti Esenler Gençlik Kolları Başkanı ve Esenler Belediyesi Meclis Üyesi adayı Samet Eren, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Prof Dr.Muharrem Afşar, ZONSİAD’a bağlı iş adamları katılım sağladı.


Açılış konuşmasını ZONSİAD Genel Başkanı Halil İbrahim Ece yaparak kısaca programın amaçlarından bahsetti. Katılımcılara kar yağışına rağmen ilgi göstererek programa katılım sağlamalarından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Ece katılımcılara teşekkürlerini sundu.


ZONSİAD’ın önümüzdeki günlerde yapacağı çalışmalarla ilgili olarak Çaycuma OSGB yatırımla alakalı olarak iş adamlarına imkanları ve teşvikleri ile ilgili sunumu ZONSİAD Genel Başkan Yardımcısı Murat Aktaş, ZONSİAD Dergisi ve Üyelik Rehberle ilgili ZONSİAD Başkan Vekili Şenol Birol Kabarık, ZONSİAD Fuarıyla İlgili Genç ZONSİAD Başkanı Yunus Emre, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve ortaklık fonuyla ilgili ZONSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Bayraklı katılımcılara sunumlar yaparak bilgilendirmelerde bulundular.


Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu,Çaycuma Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, KARAKDER Başkanı Metin Kara, ZONDEF Genel Başkanı Gurbet Altay, Prof Dr.Muharrem Avşar, AK Parti Esenler Gençlik Kolları Başkanı Samet Eren katılımcılara selamlama konuşması yaptılar.


Protokol konuşmaları sonrasında programa katılan iş adamları tek tek görsel sunum eşliğinde tanıtımı yapılırken, görüş ve dilek temenniler alınmasının ardından iş adamları programı serbest olarak tanışma ve görüşmeler ile son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa günü yükselişle tamamladı
    1. Borsa günü yükselişle tamamladı
    2. Genelkurmay çatı davası
    3. Piyasalarda gün sonu
    4. 2019 Bartın belediye secim anketi |..
    5. Polise bile ‘pes’ dedirtti: Araç..
    6. Trump-Kim zirvesine doğru
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    8. AK Parti'nin Giresun mitingi
    9. "Mülteci Haberleri: Gündem Belirleme..
    10. Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'na..
    11. "Onları yerin yedi kat dibine gömmek..
    12. Maltepe Belediyesinden haciz iddiaları..
    13. İran'da flaş gelişme! İstifası kabul..
    14. Borsa günü yükselişle tamamladı
    15. Tunus'taki El Kaide'nin kurucu..
    16. Takla atan otomobil ters döndü; sürücü..
    17. Mescid-i Aksa'nın duvarına provokatif..
    18. Firavun Sisi’nin ‘Yahudi’ aşkı!..
    19. Yalçın Ayaslı'nın "sağ kolu" Zahide..
    20. Samsun'da uyuşturucu operasyonu
    21. Komünist Başkan Fatih Mehmet..
    22. Tekirdağ'da 'Muhacir Evi Müzesi' açıldı
    23. AP'den yeni telif hakları kurallarına..
    24. Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    25. "Pensilvanya'nın da Kandil'in de gözü..
    26. Romanya açıklarında Türk balıkçı..
    27. Başkan Demirtaş’tan işçilere yüzde 40..
    28. Hırsızlar bahçelerdeki sulama..
    29. Kato’da görev yapan Mehmetçiğe anlamlı..
    30. Cizre’de iki aile arasında taşlı..
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Altaylı: Yeni parti için patent başvurusu yapıldı, amblemi çakma
    Altaylı: Yeni parti için patent başvurusu yapıldı, amblemi çakma
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!